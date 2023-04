Kjære autister – dere mangler ingen biter, og det er ikke noe galt med dere

Du er perfekt, akkurat som du er. Puslespillbiten som skjærer i deg når du ser den bli brukt, som et symbol på at vi mangler en bit, kommer til å blekne over tid. Du er en hel, verdifull, nydelig og unik skapning.

Du trenger ikke noen kur eller behandling. Det er samfunnet som må kureres for sin frykt for annerledeshet, ikke du.

Hold ut litt til. Verden er i endring.

Merkedager er viktige; dagen der man sprer budskap, kunnskap og opplyser samfunnet. I dag er det verdens autismedag. En viktig merkedag, men ikke for autistene. Interesseorganisasjoner, som hovedsakelig består av pårørende, roper høyt om Autism Awareness mens de fyller sosiale medier med puslespillbiter, #LightitUpBlue, og martyrhistorier om hvor vanskelig det er å være en forelder til en autist.

Voksne autister verden over boikotter denne dagen. Vi sitter og gruer oss til å gå inn på sosiale medier eller lese avisen. Autister opplever hele dagen som en hatkampanje som bygger opp stereotyper og hatsymbolikk.

Det autister trenger å høre i dag er:

Vi ser deg på fire år, uten munnspråk. Du kommuniserer godt med tegn og bilder, og har så lyst til, og behov for, å leke med de andre barna. Du hentes likevel ut av en fagperson for å bli tvangstrent til å munnsnakke. Vi vet hvor sliten du blir av dette, og hvordan dette vil kunne gå utover utviklingen din på andre områder.

Vi ser deg som sitter alene i skolegården og ikke vet hvordan du skal leke med de andre på en måte som gjør at de vil ha deg med.

Vi ser deg, du som lager mest lyd av alle i klassen, og får beskjed om å skjerpe deg, og hvordan du forsøker å gjøre deg mindre, men fremdeles ikke er liten nok til at de rundt deg aksepterer deg.

Vi ser hvor vakker annerledesheten din kan være, hvor mye du har å tilby verden og hvor verdifull du er kun i kraft av å være deg.

Vi ser deg, som blir påtvunget anti-psykotika for utagerende atferd, som sliter med alle bivirkningene, men ikke har verktøyene til å si ifra hva medisinene gjør med hodet ditt.

Vi ser deg som ikke lenger orker å gå til skolen, fordi det kjennes ut som du kommer til å kaste opp, dø, eller begge deler hvis du må gå inn de dørene en gang til.

Vi ser deg som stenger verden ute, og lever hele livet ditt online fordi spillereglene er tydeligere der, og du kan være deg selv og fremdeles føle deg akseptert.

Vi ser deg som ikke lenger klarer å se hvordan du skal kunne fortsette i dette livet, fordi en psykiater mente at du ikke kan være både autist og trans, så du tror at alt håp er ute.

Vi ser deg som sitter hjemme og mottar sosialhjelp, ikke fordi du ikke vil jobbe, men fordi velferdssystemet og samfunnet ikke har fått med seg hvilken unik ressurs du kunne ha vært for den heldige arbeidsplassen som fikk deg.

Vi ser deg som endte som uføretrygdet, fordi både kroppen og hodet til slutt sa stopp, uten at noen vet helt hvorfor.

Vi ser deg som sitter der, overbevist om at du er et romvesen, og bare ønsker at moderskipet skal returnere og ta deg med hjem til riktig planet.

Vi ser spesielt deg som vet at du er autist, men som møter et helsevesen som ikke tror deg, fordi du ikke fyller diagnosekriteriene som er laget ut fra observasjoner av 12 år gamle gutter. Du er like autistisk som resten av oss.

I Norge er det autismeforeningen som #LightitUpBlue og slenger puslespillbiter i alle retninger. De er en forening som ivaretar rettigheter og interesser for foreldre med autistiske barn, autistene selv er de ikke så interessert i. Navnet kan derfor oppleves misvisende.

Nevromangfold Norge har nevrodivergente medlemmer, og styret består utelukkende av nevrodivergente. Autismeforeningen, på sin side, stemte ned et forslag på årsmøtet sitt i fjor om at det skal være minst 50 prosent autister i hovedstyret deres. Et benkeforslag førte til at de i 2022 fikk sitt første autistiske hovedstyremedlem noensinne. I deler av autismeforeningen er det en oppfatning om at vi autister ikke «får til sånt» som å sitte i styrer.

Fremfor å #LightitUpBlue for å fronte «autism awareness», ber vi om noe så radikalt som at samfunnet skal akseptere autister, som de er. Dagen i dag bør benyttes til refleksjon og ettertanke.

Mens vi ønsker å bli akseptert som vi er, vises det å være svært vanskelig. De fleste lener seg på den medisinske modellen og betrakter autisme som en diagnose, en forstyrrelse, noe som må behandles. Nevromangfold dreier seg om det motsatte, vi må akseptere ulike måter å være på, og lage rom for annerledesheten.

Autister har en medfødt annerledes nevrotype, som ofte står i sterk kontrast til de etablerte sosiale rammene i Norge. Det betyr ikke at de må trenes på å være mindre autistiske, men at samfunnet forøvrig må bli mer fleksibel og mindre fordomsfull.

Tilbake til dere som dagen skulle handlet om; kjære gode autister der ute. Våg å tro på at vi ser deg. Vi ser hvor vakker annerledesheten din kan være, hvor mye du har å tilby verden og hvor verdifull du er kun i kraft av å være deg. Våg også å tro at sånne som oss eksisterer, som jobber for at samfunnet en dag også skal evne å se det vi ser når de ser på deg, og kanskje enda viktigere, at du også en dag kommer til å se deg på samme måte som vi ser deg nå. Hold ut litt til. Verden er i endring.

