Nok et folkemøte

I bystyret denne uken fikk byrådet mange spørsmål om områdesatsingen i Oslo Sør – også kalt Søndre Nordstrand bydel. Etter mye presseomtale om ubrukte midler var byrådet åpenbart forberedt på dette, så byutviklingsministeren stilte med en rekke store tall hun kunne ramse opp til svar.

Pengene hun viste til som ikke sto igjen på bok, var visstnok brukt til planlegging og kartlegging.

Det er sikkert klokt, men det kom aldri fram hvorfor dette arbeidet gjøres av folk som jobber på rådhuset og hvorfor det tar så lang tid å kartlegge og planlegge i dette tilfellet. Ble ikke dette vedtaket gjort i 2018?

Tove Gjersrud, Søndre Nordstrand-innbygger og vararepresentant til bystyret for Oslo Høyre. (Privat)

Det er mange «hvorfor?» – men så langt, svært få konkrete svar. Men det er avholdt et folkemøte. Igjen. I bitende vind, ute på Thorleif Kleves torg på Mortensrud, en av de tristeste plassene i Oslo. Ikke en eneste blomsterpotte har byrådet råd til der. Ikke én benk, med mindre man tar med steinkanten midt på. Ingen kunst. Ingen lekeplass. Ingen nyperoser. Bare stein og ugress.

Det er ingen hemmelighet at trivsel henger sammen med omgivelsene.

Det er ingen som synes det er hyggelig å tilbringe tid på en plass som minner om en 60-talls Hollywood-produksjon om Moskva. Og når ingen synes det er hyggelig å være der, kan det umulig være noen overraskelse at senterlederne på hver side av torget har trøbbel med å få tak i leietakere. Nå kunne selvfølgelig sentereierne også investert i blomsterpotter, men dette området har sårt behov for en litt overordnet plan. Hva ville det koste?

Min gjetning er at det ville ta svært få av de millionene som nå står på vent, uten plan.

Omtrent 100 personer var til stede i kulda. Godt oppmøte? Jeg er ikke så sikker. Kanskje det har noe å gjøre med at vi har blitt invitert til slike møter så mange ganger før. Det holdes nemlig «folkemøte» hver gang det skjer noe kjipt.

Da er pressen hjertelig til stede og tar bilder av alle som snakker og snakker og snakker om hvor viktig saken er, og på hvor stort alvor de tar det, og om alle rapportene de skal få laget om hvordan problemene skal løses. Bare synd at disse rapportene i grunnen ikke gagner noen andre enn dem som får betalt for å skrive dem.

I rettferdighetens navn: på siste folkemøtet kom byrådslederen med noe konkret.

De skal lage et jobb-senter, i en brakke på Mortensrud. Det skal til og med være folk der – eller «ressurser», som det heter. Godt nytt, det. Flott at det skjer noe. Det som gjenstår å se, er om det faktisk vil finnes jobber til dem de skal ha som målgruppe: unge mellom 18 og 25 år, uten fullført utdanning.

Noen vil sikkert tenke det, så jeg svarer på det med det samme: jeg vet utmerket godt at mange av problemene bydelen vår har, oppsto lenge før Raymond Johansens byråd tiltrådte. Byråd ledet av Høyre har også arrangert folkemøter på Søndre Nordstrand. Men Oslo Sør-satsingen ble vedtatt i 2018. Og siden da har fint lite skjedd – unntatt, naturligvis, «kartleggingen».

De titalls millionene som står ubrukt kunne gjort mye nytte i mellomtiden. For eksempel kunne Hjertet av Holmlia, vinneren av årets frivillighetspris, fått et fast lokale der de kan gjøre enda mye mer for ungdommen på Holmlia – og andre steder.

Man kunne pusset opp Lofsrud gård skikkelig, så blant annet Fontenehuset kan flytte dit, som planlagt (men nå utsatt på ubestemt tid), og Mortensrud gård, så Mangfoldshuset kunne utvidet sin virksomhet. Man kunne stemt ja til Høyres forslag om å bevilge penger til idrettslagene så de kunne inkludere flere og drive bedre. Man kunne gitt bydelsutvalget større rammer så de kunne rykket inn der det trengs, på kort varsel.

Der handler om politisk vilje – at noen faktisk bryr seg, utover å snakke om hvor viktig det er.

Byrådslederen ba om innspill på møtet i går. Vel, her er mine tre:

1: Gjør plassen rundt Mortensrud senter og T-bane mindre deprimerende. Få noen inn til å tegne en midlertidig plan og sett opp noen benker, blomster, lekeapparater og en tegnevegg eller to. Eller gi meg én eneste GOD grunn til at det ikke blir gjort.

2: Gi Hjertet av Holmlia penger til å leie seg et egnet lokale i minst fem år.

3: Gi bydelsutvalget faktisk myndighet over (i alle fall flere av) midlene i Oslo Sør-satsingen. De er nærmest til å vite hvor de kan brukes mest effektivt. Så sant dere har tillit til dem, da.

Ellers kan det være fristende å sitere en av spørsmålsstillerne ved gårsdagens folkemøte: «Hvorfor skal vi tro på dere denne gangen?»

