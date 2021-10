Hun har to år på å utjevne forskjellene i Oslo-skolen

Hvem: Sunniva Holmås Eidsvoll (38)

Hva: Ny byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Hvorfor: Tok over for Inga Marte Thorkildsen sist tirsdag.

Yo! Hvordan sier man til Inga Marte at hun må slutte i jobben, egentlig?

– Nei, det har ikke jeg gjort. Så det får du spørre noen andre om.

OK, men … hva skjedde da?

– Jeg og Inga Marte har blitt enige om at det er fint med et skifte nå. Hun har vært klar på at hun ikke skulle være med videre etter valget i 2023.

Litt press var det vel?

– Nei, fordelen med å skifte nå er at det er at det er to år til valget. Det er tid til å levere på byrådsplattformen og få resultater. Har man kort tid er det vanskeligere å få gjort store grep.

Hva får du til på to år, da?

– Oslo er en veldig klassedelt by. Jeg vil gjøre det jeg kan for å få ned forskjellene og sørge for at flere kommer gjennom skolen og består videregående skole. Vi har gjort mye allerede, men det er mer igjen.

Hva da, sånn konkret?

– På videregående ser vi på inntaksmodellen. For å se om vi kan finne et system som er mer rettferdig enn rent karakterbasert opptak.

Det har dere holdt på med en stund.

– Ja, først hadde vi inntaksutvalget som ble satt ned, og lagde en rapport om mulige nye modeller for inntak til videregående skole. Så har det vært en høring. Der har vi gått nøye gjennom de svarene som kom inn. Så kom korona. Nå driver vi og simulerer for å se hva som blir effektene av de forskjellige modellene.

Hvor fort kan dere lande på noe?

– Det er litt tidlig å svare på, på min tredje dag på jobb. Vi må ta den tida det tar og sørge for at modellen vi eventuelt foreslår blir bra.

Men dere bestemmer dere før 2023-valget?

– Det hadde vært fint, ja.

Ok, hva mer skal du gjøre?

– Jeg er opptatt av å gå i dialog med fagfolk, elever og ansatte i skoler og barnehager for å finne nye tiltak. Vi har endra ressursfordelingsmodellen på videregående. Vi ser på inntaksmodellen. Og så er vi i gang med å se om vi kan gjøre noe med stykkprisfinansieringen i grunnskolen. Det er de konkrete tiltakene. Men jeg er veldig interessert i å finne flere tiltak enn disse. Ingen av de alene er nok.

Det er to svære ting dere har lovt: Gratis AKS for hele byen, og skolemat.

– Vi har satt av penger til begge deler. Alle andreklassinger i hele Oslo får gratis aktivitetsskole i 2022 og alle tredjeklassinger får det i 2023.

Og fjerdeklassingene, de kan bare dasse rundt uansett!

– Haha, noen deler av byen har gratis i fjerde trinn allerede. Og vi har et mål om at det skal utvides til hele Oslo, men det har vi ikke satt av penger til ennå.

OK, nå noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå? Å ha helt fri og bare være med barna mine.

Altså du har vært byråd i en knapp uke. Du kan ikke være utbrent allerede?

– Utbrent, nei? Ikke i nærheten! Men de lommene med helt fri. Hvor barna spør om vi kan finne på noe, og jeg kan svare ja, det er veldig deilig. Da føler jeg på lykke.

Er det noe du angrer på?

– Ja. De som svarer nei på det, det har jeg aldri skjønt. Selvfølgelig er det ting man angrer på. Men ingenting jeg vil fortelle til deg.

Feiging! Hvem ville du helst stått fast i heisen med, da?

– I dag tror jeg at jeg svarer Tonje Brenna. Ny kunnskapsminister.

Hu kan det da ikke være så vanskelig for deg å få tatt en prat med?

– Nei da. Men jeg tar gjerne en prat om forskjellene i skolene i Oslo og hvordan vi skal utjevne dem. Og så er jeg spent på hvordan staten vil gi oss muligheten til å sette foten ned for kommersielle barnehager.

Har dere ikke gjort det, alt?

– Vi får nye. Vi skulle gjerne kunne skilt skikkelig mellom kommersielle og ideelle barnehager. Og stilt mer krav til lønns- og arbeidsvilkår, og krevd at det skulle være like rettigheter for de som jobber der, som i de kommunale barnehagene.

Skjønner.

– Dessuten er finansieringen av barnehagene sånn at hvis vi øker bevilgningene til kommunale barnehager, for eksempel på Oslo øst, så må vi samtidig øke bevilgningene til alle de private. I hele byen. Det vil vi gjerne ha en endring på.

Oj, det blir en gøyal heistur for Tonje Brenna.

– Hun er en veldig trivelig dame. Vi har faktisk sittet i Rovviltnemnda sammen, og stemt over kvoter for jakt på ulv. Vi var litt uenige om det.

Hun mente skyt ulven, du mente ikke gjør det?

– Jeg var litt mer opptatt av å ta vare på ulven ja. Uten tvil.

