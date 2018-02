Da Korea ble forent for en kveld

Vinter-OL 2018

PYEONGCHANG: Norges flaggbærer Emil Hegle Svendsen, måtte finne seg i å være statist under fredagens historiske åpningsseremoni. For det var da den siste nasjonen ankom at de tilstedeværende skjønte at de var med på et helt spesielt øyeblikk.

Åtte mil unna

For vi er bare åtte mil fra grensa mellom landene som formelt fortsatt er i krig. Og da «Korea» ankom i sine lange hvite frakker bak et felles flagg, smeltet åpenbart mange hjerter inne på arenaen.

Det var også et smil å spore hos Kim Yo-jong, den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns søster, på ærestribunen. Der hadde hun håndhilst på Sør-Koreas president Moon Jae-in, en historisk og veldig symbolsk hendelse i seg selv, men holdt seg ellers kledelig i bakgrunnen. Og i umiddelbar nærhet: USAs visepresident Mike Pence.

Den mystiske damen

Det er Kims søster som har fått mest oppmerksomhet i sørkoreanske medier i opptakten til disse lekene. Hun ankom i brorens privatfly dagen før. Lørdag er det nye møter med Sør-Korea s president og det store spørsmålet er om hva som kommer ut av disse møtene.

Temaet for seremonien var «fred», men den synes langt unna. Her er det dialogen som framheves som det vesentlige.

- Det er jo faktisk idretten som bringer dem sammen, sier Norges nye IOC-medlem Kristin Kloster Aasen til Dagsavisen.

Ute på arenaen gikk koreanerne hånd i hånd, ivrige med å ta selfies av hverandre med de aller nyeste smart-telefonene. Vi er i et høyteknologisk land. Det er jo verdt å minne om at sist Sør-Korea arrangerte OL, sommerlekene i Seoul i 1988, boikottet Nord-Korea begivenheten. Siden har de hatt sjeldne opptredener sammen og neste øyeblikk kommer når deres felles ishockeylag skal i aksjon.

- Dere sender et kraftig signal om ønske om fred til verden, sa IOC-president Thomas Bach i sin åpningstale.

Så fikk han høre koreanske artister framføre John Lennons "Imagine" på den fargerike arenaen.

Kostnadene betydelig ned

Pyeongchang fikk vinterlekene i tredje forsøk og tar kostnadene ned betydelig fra hva verden fikk se i Russland for fire år siden.

Og det var selvsagt kveldens andre spesielle øyeblikk. Forrige vertsnasjon er utestengt fra lekene og inn kom konstruksjonen OAR (Olympic Athletes of Russia».

Det ble mange symboler på idrettsverdenens tilstand denne kvelden.

Tongas stunt

Pita Taufatofua fra Tonga kopierte innmarsjen sin fra Rio-OL da han marsjerte inn i bar overkropp. Denne kvelden var det noe kjøligere.

34-åringen stilte i taekwondo i Rio, nå skal han forsvare Tongas ære i langrenn. Da med klær.

FNs generalsekretær António Guterres og Japans statsminister Shinzo Abe var også på plass ved siden av en synlig stolt IOC-president.

Analytikere mener at Nord-Korea har besluttet å delta i OL i et forsøk på å komme ut av den internasjonale isolasjonen som skyldes landets atomvåpenprogram.

Svaret på det får vi ikke før lenge etter at ilden slukkes om to uker.

Den ble tent av Sør-Koreas populære OL-mester i kunstløp, Kim Yu-na. Ved den seansen var det ingen felles opptreden. Det var kanskje for mye forlangt?

