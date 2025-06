En helt nødvendig snuoperasjon

Dette er en lederartikkel. En leder gjenspeiler avisas holdninger og meninger.

Da Ola Borten Moe (Sp) var statsråd for forskning og høyere utdanning i den første utgaven av Støre-regjeringen, innførte han en ordning som innebar at studenter fra land utenfor EØS og Sveits måtte betale for studier i Norge. Bare fire måneder etter at Borten Moes Senterpartiet gikk ut av regjeringen, foreslår dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) å skrote ordningen.

Heldigvis. I en tid som understreker behovet for internasjonalt samarbeid og solidaritet, var det et hårreisende galt signal fra regjeringen å gjøre det vanskeligere for utenlandske studenter å komme til Norge.