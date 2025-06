OverOslo: Popfest på toppen av byen

Saken oppdateres

Været er fint, det blåser friskt på toppen og tre paraglidere henger over Grefsenkollen som et ekstra blikkfang når OverOslo åpner. Med M2M, Marit Larsen og Marion Ravn, sammen igjen 25 år etter at deres felles popeventyr tok slutt, bare et par år etter at det hadde begynt.

Snart 30 etter at de spilte inn «Marit og Marion synger kjente barnesanger» er de tilbake. I dag er både Marit Larsen og Marion Ravn soloartister med en solid posisjon i Norge. Deres comeback sammen kan ikke være å «fortsette der de slapp». Men M2M går rett tilbake til fortida med «The Day You Went Away» og «Everything You Do».