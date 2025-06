Jørn Eggum trekker seg som leder av Fellesforbundet.

– Jeg har i dag gitt ledelsen i Fellesforbundet melding om at jeg går av som leder i forbundet, skriver Eggum i en uttalelse på Facebook som VG først omtalte.

Eggum ble sykmeldt 2. mai etter at det ble kjent at han hadde behandlet sluttavtalen til en kvinnelig tillitsvalgt som han i flere år hadde et intimt forhold til.

I ettertid erkjente Eggum at han burde meldt seg inhabil i behandlingen av saker som omhandlet henne. Avsløringen førte blant annet til at Eggum trakk sitt kandidatur som LO-leder.

Fellesforbudet: – Riktig

Forbundsstyret i Fellesforbundet skal samles til et digitalt møte torsdag formiddag, skriver NRK.

– Onsdag kveld ga Jørn oss i ledelsen beskjed om at han går av som leder av Fellesforbundet. Det er en avgjørelse det står respekt av. Slik denne saken har utviklet seg mener jeg det er en riktig beslutning, sier fungerende forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes til NRK.

– Det er ingen hemmelighet at denne saken har vært svært krevende for alle involverte. Nå har Jørn trukket seg. Vi skal bruke de neste dagene på å diskutere og beslutte hvordan vi skal gå videre herfra, legger han til.

Beklager handlingene

– Ved flere tilfeller har jeg vist dårlig dømmekraft og rolleforståelse. Jeg har hatt upassende forhold til tillitsvalgte og sendt upassende meldinger til andre kvinner. Det er kritikkverdig og noe jeg angrer på og beklager, skriver Eggum.

– Jeg ser nå at jeg står i veien for dette gode arbeidet, og går derfor av med umiddelbar virkning, sier han.

Eggum er fortsatt sykmeldt.

Aftenposten skrev tidligere at de har sett dokumentasjon på at Eggum har sendt seksualiserte og intime meldinger med langt flere kvinner enn det som tidligere har vært kjent.

– Disse kvinnene hadde ikke bedt om slike meldinger, men jeg var dum nok til å sende dem likevel. Det har jeg lyst til å si unnskyld for. Det var aldri min mening å trakassere noen, eller gi noen ubehag, men jeg ser nå at det har hatt den effekten likevel, særlig gitt makt-ubalansen, skriver han.

Han skriver selv at meldingene brøt med Fellesforbundets etiske retningslinjer, og at behandlingen av avdelingen som ble satt under administrasjon også var et brudd på retningslinjene.

Drøftet mistillitsforslag

Tidligere i uken ble det klart at flere i forbundet krevde Eggums avgang, blant annet to avdelingsledere.

En av dem var Djevat Hisenaj som nå mener at organisasjonen må lære av saken og granske seg selv, skriver NRK.

– Har noen andre visst om at disse tingene har foregått, og om så – hvorfor har ingen grepet inn? Det er flere spørsmål vi må stille oss framover for å sørge for at noe slikt ikke gjentar seg, sier Hisenaj til NRK.

Et medlem i forbundsstyret sa til TV 2 at mistillit til Eggum hadde vært tema på møter, og at flere hadde behov på for avklaring på om han ble sittende som leder.

Fellesforbundet har sagt at de vil gå gjennom alle sider av saken om Eggums forhold til en tillitsvalgt, forbundets vedtak om å sette avdelingen hennes under administrasjon og den påfølgende forhandlingen om sluttavtale.