Trump: – Tror Iran bare var uker unna atomvåpen

Under et pressemøte fortalte Trump at «tilhengerne hans ikke vil se Iran i besittelse av et atomvåpen».

Israel har tidligere hevdet at Irans atomprogram nærmet seg et «vippepunkt» der de ville være i stand til å utvikle atomvåpen.

Iran har konsekvent avvist at de forsøker å lage atomvåpen og hevder at atomprogrammet bare har sivile formål. Amerikansk etterretning har også gjentatte ganger sagt at Iran ikke aktivt er i ferd med å utvikle atomvåpen, og tirsdag sa etterretningskilder til CNN at Iran var opptil tre år unna å kunne produsere slike våpen.

Da han svarte på spørsmål i Det hvite hus onsdag, utelukket Trump ikke samtaler med Iran bak lukkede dører.

– En avtale kan fortsatt skje, sa han.