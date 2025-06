USAs sentralbank holder styringsrenten uendret

I hele år har sentralbanken utlånsrenten på mellom 4,25 og 4,50 prosent. Der forblir den også etter onsdagens rentemøte.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger lagt press på Powell og sentralbanken i håp om å få ned renten, uten hell.

Senest onsdag morgen var han ute og sa at Powell har gjort «en dårlig jobb».

– Tar tid med Trumps politikk

– Det er akkurat som ventet og kommunisert, selv om Trump er kjempesur og vil ha fem rentekutt så kjapt som mulig, så viser dette at presidentens politikk bidrar til at rentekutt tar tid. Det viser også at sentralbanksjefen står på sitt, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, til NTB.

Hittil har ikke Trumps tollregime gitt de helt store utslagene på den amerikanske inflasjonen, dette er derimot ventet å slå inn etter hvert. Men allerede ser sentralbanken tegn til veksten er i ferd med å bremse opp, kombinert med økt inflasjon, noe som endrer renteprognosen for neste år.

Nedjusterer renteprognose

Tidligere har sentralbanken ledet av Jerome Powell trodd på to rentekutt i 2026, men tror nå bare på ett.

De begrunner endringene i rentebanen med at deres modeller viser en brems i veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP), noe høyere arbeidsledighet og litt høyere inflasjon enn det som var tilfellet i mars.

Renteprognosen for i år er også svært usikker, noe som gjenspeiles i oversikten over hvor mange rentekutt sentralbankens 19 styremedlemmer har tro på.

Av 19 tror 7 at det ikke blir noen rentekutt i år, 2 tror på ett kutt, 8 på to og to av dem tror på tre rentekutt.

– Sentralbanken peker på et par ting som er viktig: Amerikansk økonomi holder seg ganske bra, arbeidsledigheten er lav og inflasjonen er over målet, forteller Knudsen.

Trump har foreløpig ikke kommentert renteavgjørelsen.