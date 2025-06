Statkraft vurderer nedbemanninger – stanser arbeid med nye havvindprosjekter

Statkraft oppdaterer strategien sin etter å ha varslet nedsalg i flere land. De stopper arbeidet med nye havvindprosjekter og hydrogen, mens vann, sol og batteri blir prioritert.

Samtidig varsler de at det kan bli aktuelt med nedbemanninger på grunn av usikkerhet og endringer i markedene, skriver E24.

De planlegger å redusere kostnadene innen 2027 med rundt 15 prosent av kostnadsestimatet for 2025. De vil spare rundt 2,9 milliarder kroner i året.

– Statkraft må tilpasse seg et marked i endring og økt geopolitisk usikkerhet. Dessverre påvirker dette også ansatte, som er vår viktigste ressurs, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i en melding.

Spisser satsingsområdene

For å komme i mål med kostnadskuttene innebærer den nye strategien at Statkraft ikke vil operere like bredt som tidligere.

I fjor falt selskapets resultat med rundt 36 prosent, og de varslet at de kom til å ta strategiske grep. Det ble også gjort endringer i ledelsen.

– Ved å konsentrere oss om kjerneaktivitetene og prioritere investeringer som gir tidlig lønnsomhet, kan vi sikre fortsatt vekst og verdiskaping for selskapet, og samtidig bidra betydelig til energisikkerhet og -omstilling i Norden, Europa og Sør-Amerika, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i en pressemelding.

Dropper Utsira Nord

Et av tiltakene er å droppe havvind-prosjektet i Utsira Nord, men de går videre med havvindprosjektet North Irish Sea Array i Irland.

Vartdal sier havvind vil spille en viktig rolle i Europas energimiks, men at utviklingen ikke har gått så fort som ventet.

Selskapet anslår at investeringene de neste årene blir på mellom 16 og 20 milliarder kroner i året.

– Investeringene vil konsentreres om de store effektoppgraderingene og behovene for vedlikehold av vannkraften i Norge, vindkraftutvikling i Norge og Sverige og den store porteføljen av mer enn 500 prosjekter innen sol, vind og batterier i Europa og Sør-Amerika, heter det i pressemeldingen.

Tidligere i år ble det også kjent at de stopper utviklingen av nye, grønne hydrogenprosjekter.