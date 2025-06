Derfor gjør vi ikke som svenskene med renta

– Det enkle svaret er at svensk økonomi ikke er under samme press som den norske, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten til at svenske Riksbanken onsdag satte styringsrenta ytterligere ned mens den norske renta trolig blir stående dagen etter.

I Sverige ble renta nå satt ned med 0,25 prosentpoeng til 2 prosent. Dermed er den halvert på et drøyt år. I Norge har styringsrenta stått stille i halvannet år, og nesten ingen tror det kommer noe rentekutt nå i juni, heller, når rentebeslutningen offentliggjøres av Norges Bank torsdag.



– Vi har en voldsom pengerikelighet, altså mye penger, som gir relativt høy prisvekst, høye forventninger og en frykt for kronesvekkelse. Norges Bank setter en relativt høy styringsrente for å motvirke dette, forklarer NHH-professoren, og sammenlikner med Sverige: