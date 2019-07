Ytre høyre blir kritisert for å utnytte drapet på en åtteåring politisk

Tysklands innenriksminister ber politikere fra ytre høyre frastå fra å utnytte drapet på en åtte år gammel gutt politisk, skriver The Guardian.

Tidligere denne uken ble en åtte år gammel gutt og moren hans dyttet foran et tog i Frankfurt. Moren overlevde, mens sønnen døde.

Den siktede er en 40 år gammel mann med eritreisk opphav, som har bodd i Sveits de siste ti årene. I januar ble han sykemeldt fra jobben, og mottok psykriatisk behandling. Like før drapet på åtteåringen, skal han ha truet både sin egen familie og naboen, og var ettersøkt av politiet, skriver NTB.

– Landet vårt er polarisert, sier den tyske utenriksministeren Horst Seehofer, på en pressekonferanse onsdag.

Han legger til at selv om det er lite kriminalitet, er den opplevde sikkerheten veldig anstregt for tiden.

Ministeren mener kriminelle skal bli straffet, men legger til at:

– Vi kan ikke tillate hverken utnyttelse av eller bagatellisering av kriminalitet begått av innvandrere.

Politifolk og redningsmannskaper jobbet med å hente den drepte gutten opp fra jernbanesporene på sentralstasjonen i Frankfurt. Mandag ble han og moren dyttet ut fra perrongen like før et regiontog kom kjørende. Foto: Michael Probst / AP / NTB scanpix

Skylder på innvandring

Politikere fra det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) la tidlig vekt på at den siktede var fra Eritrea.

Kort tid etter drapet twitret partiet, med en referanse til at Tyskland tok inn rundt 1 million flyktninger i 2015: "Hvor mange borgere må bli oftret på alteret til den grenseløse velkomstkulturen?"

Også Alice Weidel, partiets nesleder mente at drapet var det seneste beviset på at regjerinegns åpne asylpolitikk har satt Tyskland i fare, og twitret:

"En afrikansk mann dyttet en åtte år gammel gutt og morens hans ned i skinnene. Det finnes neppe enn verre kriminell handling" og "Hva mer må skje? Vi må beskytte borgerne av dette landet en gang for alle, fremfor denne grenseløse velkomstkulturen".

De grønne-politikeren Konstantin von Notz, kalte tweeten frastøtene og beskylte henne for å forsøke å skape politisk vinning ut av drapet på gutten.

– Å knytte det grusomme drapet i Frankfurt opp mot flyktningkrisen i 2015 i et forsøk på politisk vinning, er svært galt og den mest ekstreme formen for avskyelig politikk, og helt tydelig en del av AfDs politikk, skrev han på Twitter.

Tyske Alice Weidel er nestleder i det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland. Foto: Armin Weigel / dpa / AFP / Germany OUT

Store spenninger

Partiet har lenge kritisert forbundskansler Angela Merkel's såkalte "åpen dør"-tilnærming, og de har lagt vekt på flere av de siste drapene og voldtektene som har vært begått av ikke-tyske borgere. I tillegg har det blitt begått kriminelle handlinger av personer med tilknytning til ytre høyre, som drapet på en 26 år gammel mann fra Eritrea i den tyske byen Wächterbach, trusler mot det vestreradikale partiet Linke og angrep på moskeer. Nylig ble den kristendemokratiske politkeren, kjent for sin engasjement for asylsøkere, Walter Lübcke drept. Ifølge politiet har den mistenkte flere kontakter i ytre høyre, skriver The Guardian.

Minnemarkering avbrutt av demonstrasjon

Siden mandag har forbipasserende lagt ned blomster, kosedyr, lys og sjokolade på plattform syv, der gutten døde. Episoden har ført til en debatt om sikkerhet på togplattformene, og flere ønsker mer politi på togstasjonene.

Tirsdag ettermiddag samlet hundrevis av mennesker seg for å minnes gutten og vise støtte til familien. Minnemarkeringen ble arrangert av den kristene hjelpeorganisasjonen Bahnhofsmission. Markeringen ble forstyrret av rundt 50 demonstranter fra ytre høyre, og én av de skal ha holdt et skilt der det stod "denne politikken dreper folket", skriver The Guardian.

Ifølge avisen skal en mann ha ropt mot henne: "han skulle ha dyttet deg istedet". Lederen for hjelpeorganisasjonen Carten Baumann skal ha forsøkt å avverge situasjonen og talte til de oppmøte:

– Hvis man tar en titt på sosiale medier ser man at denne kriminelle handlingen blir misbrukt i forsøk på å splitte samfunnet. Men, vi kan ikke la hatet gripe oss, sa han ifølge avisen, og la til:

– Mine tanker er med guttens foreldre som har mistet alt som sønnen betydde for dem.