Nye overgrepsanklager mot Trumps høyesterettskandidat

Verden

Kavanaugh kaller de nye overgrepsanklagene for latterlige. I alt tre kvinner har nå stått fram med anklager.

Den siste kvinnen, Julie Swetnick, kom onsdag med en uttalelse via sin advokat der hun hevder at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet.

Below is my correspondence to Mr. Davis of moments ago, together with a sworn declaration from my client. We demand an immediate FBI investigation into the allegations. Under no circumstances should Brett Kavanaugh be confirmed absent a full and complete investigation. pic.twitter.com/QHbHBbbfbE — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 26. september 2018

Både hun og Kavanaugh gikk da på videregående skole.

Kavanaugh beskriver anklagene som latterlige og fra «The Twilight Zone» – et uttrykk som viser til en mental tilstand mellom virkelighet og fantasi.

– Jeg vet ikke hvem dette er, og dette har aldri skjedd, sier han i en uttalelse som onsdag ble sendt ut av Det hvite hus.

LES OGSÅ: En ny metoo-storm ble utløst i USA da president Donald Trump sådde tvil om anklagene mot dommerkandidat Brett Kavanaugh om seksuelt overgrep

Trump ut mot advokat

Swetnick hevder blant annet at hun så Kavanaugh beføle og grafse på jenter uten at de ville det.

Hun sier også at hun selv ble utsatt for en gruppevoldtekt på en fest i 1982, en fest der også Kavanaugh var til stede.

Anklagene blir framsatt dagen før Kavanaugh skal i en ny høring i Senatet i forbindelse med at de folkevalgte skal avgjøre om han kan bli ny høyesterettsdommer.

Like etter la president Donald Trump ut en melding på Twitter der han igjen gir full støtte mannen som han ønsker at skal fylle det ledige setet i Høyesterett.

Han rakker også ned på kvinnens advokat, Michael Avenatti. Avenatti representerer også pornostjernen Stormy Daniels, som har hevdet at hun har hatt sex med Trump og fikk betalt en stor sum penger for ikke å snakke om det.

Avenatti is a third rate lawyer who is good at making false accusations, like he did on me and like he is now doing on Judge Brett Kavanaugh. He is just looking for attention and doesn’t want people to look at his past record and relationships - a total low-life! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. september 2018

– Avenatti er en tredjerangs advokat som er god på å komme med falske anklager, slik han gjorde mot meg, og slik han nå gjør mot dommer Brett Kavanaugh. Han er bare på jakt etter oppmerksomhet, og vil ikke at folk skal se på hva han har gjort og forholdene hans – en ren skurk, skriver Trump.

LES OGSÅ: Hvite kvinner vender Trump ryggen: – Vi ser en engasjert gruppe kvinner som misliker presidenten

– Lystløgner

Advokaten slo like etter tilbake mot Trump med en Twitter-melding der han kaller presidenten for «en lystløgner og fullstendig narsissist».

For en drøy uke siden sto California-professor Christine Blasey Ford fram og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest rundt 1982.

Søndag sto også en annen kvinne, Deborah Ramirez (53), fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha blottet seg for henne og tvunget henne til å beføle ham på en fest i løpet av skoleåret 1983/84

Ford skal også vitne i Senatets justiskomité torsdag.

LES OGSÅ: Trump om Kavanaugh: – Et av de fineste menneskene noen noensinne har kjent

Krever utsettelse

Fredag er det planlagt en avstemning som vil avgjøre om Kavanaugh blir godkjent eller ikke. Men den demokratiske minoritetslederen i Senatet, Chuck Schumer, krevde onsdag at republikanerne umiddelbart stanser nominasjonsprosessen for Kavanaugh.

– Republikanerne må umiddelbart stanse saksbehandlingen knyttet til Kavanaughs nominasjon. Jeg har en sterk oppfatning om at dommer Kavanaugh bør trekke seg. Hvis ikke, bør avstemningen i det minst blir utsatt til FBI har etterforsket disse anklagene, sier Schumer.

Trump anklaget tirsdag demokratene for å stå bak beskyldningene mot Kavanaugh.

I et forsøk på å forsvare seg mot anklagene stilte Kavanaugh tirsdag opp på Fox News sammen med sin kone. Der hevdet han at han alltid har behandlet kvinner med verdighet og respekt.

(NTB)