Trump har utløst ny metoo-storm: #WhyIDidntReport. «Hei, Donald Trump. Nå må du for faen lytte!»

Av NTB og Espen H. Rusdal

Etter å ha holdt en lav profil i flere dager klarte ikke Trump å dy seg lenger om anklagene mot hans kandidat til ny høyesterettsdommer.

Under et valgkamparrangement i Nevada krevde Trump å få vite hvorfor Christine Blasey Ford ikke sto fram tidligere hvis anklagen hennes var sann.

Han mente at Ford burde ha sagt fra og gått til politiet allerede da overgrepet skjedde, hvis det var så ille som hun selv sier.

Tull, svarte tusener av kvinner, blant dem mange i hans eget parti, som oversvømte internett for å fortelle sine historier under emneknaggen #WhyIDidntReport.

«Fordi jeg var 18» og «Jeg var redd» og «Jeg ville ikke bli definert av en annen persons voldelige kriminelle handling» sa Gretchen Whitmer som er guvernørkandidat i Michigan.

Donald Trump fikk skuespiller Alyssa Milano til å fyre på alle plugger.

«Hei, Donald Trump. Nå må du for faen lytte!

Jeg er er blitt utsatt for seksuelle overgrep to ganger. En gang da jeg var tenåring. Jeg anmeldte det aldri og det tok meg 30 år før jeg fortalte mine foreldre», skrev Milano på Twitter.

Milano etablerte emneknaggen #MeeToo i fjor, som senere ble en bevegelse.

Hey, @realDonaldTrump, Listen the fuck up.



I was sexually assaulted twice. Once when I was a teenager. I never filed a police report and it took me 30 years to tell me parents.



If any survivor of sexual assault would like to add to this please do so in the replies. #MeToo https://t.co/n0Aymv3vCi