Kavanaugh: Har aldri forgrepet meg på noen

Verden

Kavanaugh, som av to kvinner er anklaget for seksuelle overgrep, sier også at han var jomfru på tidspunktet overgrepene skal ha funnet sted, og for øvrig i flere år senere. Ingen av de to kvinnene har hevdet å ha hatt samleie med ham.

Mandagens intervju på Fox News blir i amerikanske medier omtalt som en førpremiere på forklaringen 53-åringen vil gi når han stiller til høring i Senatets justiskomité torsdag. Ifølge jussekspert Russell Wheeler er det høyst uvanlig, kanskje første gang, at en nominert høyesterettsdommer stiller til et intervju.

Kavanaugh har også forsvart seg i et brev til lederne i Senatets justiskomité, der han kaller anklagene mot ham «groteske» og avviser dem som en ren bakvasking.

Les også: Trump om overgrepsanklager: – Om angrepet var så alvorlig som hun hevder, ville det blitt anmeldt

– Ikke venner

Til torsdagens høring stiller også Christine Blasey Ford, som hevder Kavanaugh overfalt henne på en fest da han var 17 år og hun 15. I intervjuet med Fox News, der også Kavanaughs kone var med, sier han at det er mulig han har møtt Ford, men at de to aldri var venner eller del av samme vennekrets.

– Jeg har aldri hatt noen seksuell eller fysisk kontakt med Ford. Jeg har aldri seksuelt forgrepet meg på noen, verken på videregående eller noen annen gang, sier han, og legger til at han aldri engang var på festen som Ford har beskrevet.

Samtidig avviser Kavanaugh anklagene fra Deborah Ramirez, som søndag sto fram i The New Yorker og anklaget ham for å ha presset penisen sin opp i ansiktet hennes og tvunget henne til å berøre ham. Hendelsen skal ha skjedd på en fest mens de begge fikk på universitetet i løpet av skoleåret 1983/84.

Les også: Enda en kvinne anklager Kavanaugh for overgrep

Forsvares av kona

Ashley Kavanaugh, Bretts kone, forteller at det har vært vanskelig å snakke med døtrene om overgrepssaken som har sjokkert hele USA. Hun er uansett ikke i tvil om mannens uskyld.

– Nei, jeg har kjent ham i 17 år. Jeg kjenner hjertet hans, og dette passer ikke med min oppfatning av Brett, sier hun til Fox News.

Selv håper 53-åringen, som ble tydelig emosjonell da han fortalte at president Donald Trump hadde ringt for å gi ham sin støtte, at torsdagens høring skal renvaske ham.

– I USA hører man fra begge sider av en sak. Derfor håper jeg å få en rettferdig behandling av saken, så jeg kan få renvasket navnet mitt og forsvart familiens integritet, sier han.

Les også: Trump har utløst ny metoo-storm: #WhyIDidntReport. «Hei, Donald Trump. Nå må du for faen lytte!»

Politisk dragkamp

Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein har oppfordret justiskomiteens leder, republikaneren Chuck Grassley, til å få iverksatt FBI-etterforskning av anklagene. Feinstein krevde søndag kveld at komiteen «umiddelbart må utsette ytterligere møter» i forbindelse med nominasjonen av Kavanaugh, som Trump offentliggjorde 10. juli.

Komiteens talsmann Taylor Foy anklager på sin side demokrater i komiteen for «aktivt å holde tilbake informasjon» fra republikanerne og sier «det virker i stadig større grad som at de er mer interessert i politisk nedriving i stedet for å følge opp anklagene ved hjelp av en tverrpolitisk og profesjonell granskingsprosess». (NTB)

Les også: Det hvite hus: «Kavanaugh sier han ikke var på festen der overgrepet skal ha funnet sted»