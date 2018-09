Det hvite hus: «Kavanaugh sier han ikke var på festen der overgrepet skal ha funnet sted»

Verden

Av Espen H. Rusdal og NTB

USAs president Donald Trump har nominert Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett. Med republikansk flertall i Senatet er nominasjonen ventet å gå gjennom i justiskomiteen kommende torsdag.

Men etter at universitetsprofessor Christine Blasey Ford søndag sto fram i Washington Post og hevdet at Kavanaugh forgrep seg på henne på 1980-tallet, ønsker flere senatorer å utsette avstemningen inntil Ford har forklart seg. Det skriver NBC News.

Mandag var Kavanaugh dessuten kalt inn til et hemmelig møte, antatt med Donald Trump i Det hvite hus. Kavanaugh ble observert ved Det Hvite hus 18.00 norsk tid mandag.

Han skal fortsatt være der 19.30 mandag norsk tid, ifølge en melding fra Det hvite hus.

Dette kan tyde på at Donald Trump vil forsikre seg om at det ikke er noe i beskyldningene fra professor Ford, melder MSNBC.

Mandag 20.45 norsk tid kom Det hvite hus med en uttalelse: «Kavanaugh sier han ikke var på festen der overgrepet skal ha funnet sted», melder MSNBC.

Nekter igjen

Samtidig har Kavanuagh selv igjen nektet for beskyldningene om at han skal ha forsøkt å forgripe seg på Ford.

I en utalelse i dag sier han at: «Beskyldinngene er fullstendig falske. Jeg har aldri gjort noe av det jeg blir anklaget for - mot henne eller noen andre.

Fordi dette aldri har skjedd, ante jeg ikke hvem som kom med anklagene før hun identifiserte seg seg i går. Jeg er villig til å møteSenatets justiskomité i den form de ønsker, for slå ned

disse beskyldningene fra 36 år siden, og forsvare min integritet», sier han i uttalelsen, ifølge MSNBC.

Forklaring

At Ford stiller opp for å forklare seg i Senatet virker nå klart.

– Det gjør hun. Hun ønsker å gjøre hva som helst for å få fram sin historie, sier Fords advokat Debra Katz til NBCs «Today», skeriver NTB.

Mandag kom hun med en utalelse gjengitt av MSNBC: «Jeg sto ikke fram før fordi jeg med egen øyne har sett hvordan kvinner som varsler om seksuelle overgrep blir behandlet».

Ford har mottatt trusler etter å ha stått fram med anklagene, skriver NBC News, med henvisning til Katz' uttalelser mandag morgen. Katz sa også at Ford ikke er enig med kritikere om at hun har politiske motiver.

– Jeg mener at ingen med vettet i behold vil ønske å utsette seg for en slik prosess og stå overfor motstand av typen hun vil bli møtt med av dem som ønsker at nominasjonen av Kavanaugh skal fortsette, sier Katz.

Ford sto i helgen fram i Washington Post. Ford hevdet da at Kavanaugh forgrep seg på henne på 1980-tallet da de to gikk på videregående skole.

Kavanaugh, som av president Donald Trump er nominert som høyesterettsdommer, har avvist anklagene.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway sa mandag i et intervju med Fox News' «Fox & Friends» at det er riktig å lytte til Fords anklager.

– Denne kvinnen bør ikke bli utsatt for fornærmelser og hun bør ikke ignoreres, sa Conway, som kalte Kavanaugh «en mann med karakter og integritet».

Conway sa at hun, med henvisning til samtaler med Trump og senatorer, regner med at Ford vil forklare seg for komiteen.

– Hun bør lyttes til, men prosessen bør ikke føre til urimelig utsettelse av voteringen, sa Conway.

Justiskomiteen i Senatet har planlagt avstemning torsdag.

