Donald Trump om demokrater: – De er ubrukelige politikere

Verden

Tirsdag kveld, norsk tid, holdt Donald Trump og Polens president Andrzej Duda, felles pressekonferanse i Det hvite hus.

Duda er på statsbesøk og Donald Trump tok imot sin polske motpart Andrzej Duda i Det hvite hus.

Men det var Trump som fikk mest av pressens fokus.

USAs president Donald Trump har nominert Brett Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett.

Med republikansk flertall i Senatet var nominasjonen ventet å gå gjennom i justiskomiteen kommende torsdag.

Dette er nå usikkert. I helgen sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram og anklaget Kavanaugh for seksuelt overgrep, angivelig begått på en fest i Maryland da hun var 15 år gammel.

– Jeg føler så med han. Dette er ikke en man som foirtjener noe slikt, sa Trump.

han gikk så til angrep mot demokratene fordi de ikke gikk offentlig med overgerpsankalegen tidligere.

– De er ubrukelige politikere, de kan bare obstruere, sa Trump om demokratene.

Kavanaugh var 17 år da overgrepet skal ha funnet sted og han forsøkte ifølge Ford å kle av henne. Han skal også ha holdt henne for munnen slik at hun ikke skulle skrike.

Ifølge Ford var han full og så voldsom at hun fryktet for sitt eget liv.

Grunnløs anklage

Kavanaugh kaller anklagen grunnløs, og president Donald

Trump rykket tidligere tirsdag ut til hans forsvar og sa at det ikke er grunn til å starte etterforskning i saken.

– Jeg syns ikke at FBI bør involveres, ettersom de ikke ønsker å bli involvert, sa Trump, som fastholder at Kavanaugh er en fremragende mann og den rette for jobben.

Ifølge Trump er Kavanaugh mer enn villig til å svare på anklagene, noe han også får anledning til når både han og Christine

Blasey Ford under ed skal avgi forklaring i justiskomiteen i Senatet.

Ingen føderal forbrytelse

FBI opplyste mandag at de var kjent med anklagene mot Kavanaugh, men at de ikke har gjort noe med saken ettersom det ikke

synes å være snakk om «en potensiell føderal forbrytelse».

– FBIs rolle i slike saker er å skaffe til veie informasjon til bruk for beslutningstakerne, heter det i en kunngjøring.

FBI har gjennomført en grundig bakgrunnssjekk av Kavanaugh, men det har først og fremst vært for å finne ut om han «kan utgjøre en risiko for USAs nasjonale sikkerhet», heter det videre.

I en utalelse mandag sa Kavanaugh at: «Beskyldinngene er fullstendig falske. Jeg har aldri gjort noe av det jeg blir anklaget for - mot henne eller noen andre.

Fordi dette aldri har skjedd, ante jeg ikke hvem som kom med anklagene før hun identifiserte seg seg i går. Jeg er villig til å møte Senatets justiskomité i den form de ønsker, for å slå ned disse beskyldningene fra 36 år siden,

og forsvare min integritet», sier han i uttalelsen, ifølge MSNBC.

