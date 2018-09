Verden

Kvinnen som har anklagd den konservative kandidaten til høyestrettsdommer Brett Kavanaugh for voldtektsforsøk, kan likevel få vitne i høringen i Senatet neste uke.

Det er Justiskomiteen i Senatet som vil stemme over Brett Kavanaughs plass i høyesterett, noe som egentlig skulle skje mandag.

Christine Blasey Ford har anklagd Brett Kavanaugh for seksuelt overgrep på 1980-tallet, da hun var 15 år og han var 17. Kavanaugh avviser anklagene. Nå vil Senatet trolig høre kvinnens fortelling denne uka.

Det hersker imidlertid stor usikkerhet rundt frister og krav - lederen for justiskomiteen, senator Chuck Grassley, ga først Christine Blasey Ford en frist til fredag kveld klokka 22 lokal tid til å godta å stille opp i en høring mandag uten forhåndsbetingelser.Men like før fristen utløp, ba Fords advokat om én dags utsettelse for å vurdere betingelsene for høringen.

Saken kan minne om 1991, da Anita Hill anklagde daværende kandidat til høyesterett Clarence Thomas for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Den gang ble Hill ikke trodd av komiteen som bare bestod av menn, og komiteen ville ikke høre fra andre kvinner som støttet opp under Hills versjon.

Elleve hvite menn

Som svar ga Grassley henne en kort utsettelse på Twitter, men det er ikke klart hvor lang utsettelse hun får.

Ford sa tidligere i uka at hun er villig til å stille i en høring torsdag, men hun krever å få komme med sitt vitnemål etter Kavanaugh, og vil bare at senatorene i komiteen skal få stille spørsmål.

Alle de elleve republikanerne i komiteen er menn, og de har ønsket at en utenforstående kvinnelig jurist skal stille spørsmål til Ford, vel vitende om at det kan gi et dårlig inntrykk på kvinnelige velgere hvis det bare er eldre hvite menn som forsøker å skape tvil om det Ford sier hun har gjennomgått.

Grassley avviste også å innkalle andre vitner til høringen. Ford ønsket at Mark Judge, som hun sier var sammen med Kavanaugh på festen og i soverommet der det angivelige overgrepet skjedde, også skulle vitne i høringen.

Kan endre USA

Dersom Kavanaugh blir godkjent som ny dommer i høyesterett, vil USAs øverste domstol for første gang på mange år få et klart konservativt flertall, et flertall som trolig vil vare ved i flere tiår siden høyesterettsdommere sitter på livstid.

Siden dette vil få betydning for en rekke kontroversielle saker, som abort, valgkampfinansiering og våpenlover, har republikanerne ansett utnevnelsen av Kavanaugh som oppfyllelsen av et valgløfte til republikanske velgere og dermed en vinnersak foran mellomvalget i november.

Men etter at Ford sto fram med sin anklage, frykter republikanerne at Kavanaugh i stedet blir en tapssak, særlig blant kvinner som allerede er i ferd med å forlate republikanerne i store skarer, ifølge meningsmålingene.

Tok bladet fra munnen

Tidligere fredag klarte ikke president Donald Trump lenger å holde munn og gikk i strupen på Ford. Han sa hun burde ha anmeldt saken «om den var så alvorlig som hun sier».

– Jeg er ikke i tvil om at, hvis overgrepet var så ille som Ford sier det var, burde en anmeldelse ha blitt levert inn umiddelbart hos det lokale politiet, enten av henne eller hennes kjære foreldre, skriver presidenten på Twitter fredag morgen.

– Jeg oppfordrer henne til å legge fram slike anmeldelser slik at vi kan få vite dato, tidspunkt og sted!, skriver han videre, ifølge NTB.

«Plettfritt rykte»

I senere Twitter-meldinger omtalte Trump Kavanaugh som «en flott mann, med plettfritt renommé», som er «under angrep av venstreradikale politikere som ikke ønsker å vite svarene, de ønsker bare å ødelegge og forsinke. Fakta betyr ikke noe. Jeg har det slik med dem hver eneste dag i Washington», skrev Trump.

– De radikale venstreadvokatene ønsker at FBI engasjerer seg NÅ. Hvorfor ringte ikke noen til FBI for 36 år siden? skrev presidenten.

Ford, som i dag er universitetsprofessor i California, anklager Kavanaugh for å ha forsøkt å voldta henne på en fest for over 30 år siden. Hun hevder Kavanaugh og en venn, begge ravende fulle, dro henne inn på et soverom.

Hun snakket aldri om episoden før hun var i terapi sammen med ektemannen i 2012, og i juli i år, etter at Trump utpekte Kavanaugh, sendte hun et brev om saken til senator Dianne Feinstein, som sitter i justiskomiteen.