Det er i avisen The New Yorker at 53 år gamle Deborah Ramirez forteller om en fest i skoleåret 1983/84, der hun mener Kavanaugh presset underlivet sitt opp i ansiktet hennes og tvang henne til å berøre ham.

– Jeg var flau og ydmyket, men Brett lo bare. Jeg kan huske ansiktet hans (...) Plutselig hørte jeg noen på festen rope at Brett hadde «puttet penisen sin i munnen til Debbie», sier kvinnen til avisen.

Gikk rykter

The New Yorker skriver at de ikke har klart å finne vitner til hendelsen Ramirez forteller om, men at en tidligere klassekamerat husker at det gikk rykter på skolen.

Kavanaugh avviser anklagene i en uttalelse fra Det hvite hus.

Anklagene kommer kort tid før Senatets planlagte høring av Kavanaugh og Christine Blasey Ford torsdag. Ford har anklaget Kavanaugh for voldtektsforsøk under en fest i 1982. Også denne anklagen har Kavanaugh avvist. Han omtaler begge anklagene som «en bakvaskelse», melder BBC.

Flere republikanere, deriblant Kavanaugh selv, mener anklagene er et forsøk på å ødelegge hans muligheter til å bli valgt som høyesterettsdommer.

Politisk dragkamp

Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein oppfordrer komiteens leder, republikaneren Chuck Grassley, til å få iverksatt FBI-etterforskning av begge anklagene. Feinstein tok samtidig i et brev søndag kveld til orde for at komiteen må «umiddelbart utsette ytterligere møter» i forbindelse med Kavanaughs nominasjon.

Komiteens talsmann Taylor Foy anklager på sin side demokrater i komiteen for å «aktivt holde tilbake informasjon» fra republikanerne og sier «det virker i stadig større grad som om at de er mer interessert i politisk nedriving i stedet for å følge opp anklagene ved hjelp av en tverrpolitisk og profesjonell granskingsprosess».

Feinstein mottok et brev fra Ford, datert 30. juli. I brevet hevder Ford at Kavanaugh var ravende full og at han presset henne ned på en seng under en fest og holdt for munnen hennes. Han forsøkte å kle av henne mens Kavanaughs venn Mark Judge så på, skrev hun. Hun skrev videre at hun klarte å komme seg løs da en tredje person kom inn på rommet.

Høring torsdag

En advokat som representerer Judge, har opplyst til komiteen at Judge «ikke husker noe fra den angivelige hendelsen» og at Judge aldri har sett Kavanaugh oppføre seg sånn som Ford har beskrevet det.

Ford sto offentlig fram i Washington Post søndag 16. september, tre dager etter at Feinstein hadde varslet komiteen om saken.

Ford har gått med på å stille til høring i Senatets justiskomité torsdag. Kavanaugh stiller også til høring samme dag.

Ford har sagt hun vil at også Judge skal stille til høring, men republikanerne har avvist forespørselen. (NTB)

