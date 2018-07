Verden

Kavanaugh har de siste elleve årene vært dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington, en av de føderale ankedomstolene spredt rundt i USA som er den nest høyeste rettsinstansen i landet.

– Det er ingen i USA som er bedre kvalifisert for jobben, og ingen som fortjener den mer, sier Trump i sin begrunnelse for nominasjonen. Selv takker Kavanaugh presidenten og kaller nominasjonen en ære.

– Min juridiske filosofi er enkel: En dommer må være uavhengig og tolke loven, ikke lage den, sier 53-åringen.

Nest yngst

Anthony Kennedy, dommeren som nå pensjonerer seg og som Kavanaugh håper å bli arvtakeren til, har fungert som en svingstemme mellom de konservative og liberale blant de ni høyesterettsdommerne. Dersom Kavanaugh blir godkjent i Senatet, vil han sørge for et solid konservativt flertall.

– Han har liberale venner som han snakker med om et bredt spekter av temaer, men han er utvilsomt en konservativ mann, sier tidligere statsadvokat i Maryland, Doug Gansler, som er demokrat og en god venn av Kavanaugh, til Politico.

Fordi han bare er 53 år gammel, vil Kavanaugh trolig bli sittende i flere tiår dersom han blir godkjent av Senatet. Amerikanske høyesterettsdommere sitter livet ut eller til de frivillig går av.

Neil Gorsuch, Trumps første dommerutnevnelse, som ble tatt i ed i april i fjor, er med sine 50 år den eneste høyesterettsdommeren som er yngre enn Kavanaugh. Trump er en av få presidenter som har fått nominere to dommere til høyesterett.

Møter motstand

At Kavanaugh blir godkjent av Senatet, er langt fra gitt. Hvis John McCain, som er kreftsyk, ikke kan møte når Senatet skal behandle saken til høsten, har Republikanerne knappest mulig flertall med bare 50 av 100 senatorer, mot 49 demokrater.

Men den moderate republikaneren Susan Collins fra Maine har allerede sagt at hun ikke vil stemme for en kandidat som kan komme til å stemme for å oppheve kjennelsen fra 1973 som gjør abort lovlig i USA.

Kavanaugh er imot abort, men det er ikke gitt at han vil stemme imot den kjennelsen. Om det blir klart at han vil gjøre det, har Kavanaugh ikke Collins' stemme og dermed ikke flertall.

Det er også knyttet usikkerhet til to-tre andre republikanske senatorer, blant dem Lisa Murkowski fra Alaska, som også er tilhenger av kvinners rett til selvbestemt abort.

Den republikanske Kentucky-senatoren Rand Paul skriver på Twitter at han gleder seg til å møte Kavanaugh «med et åpent sinn». Amerikanske medier har tidligere sitert anonyme kilder på at Paul kan komme til å stemme mot Trumps kandidat.

Årets kamp for demokratene

På den annen side er det to til fire demokrater fra normalt republikanske delstater, som står foran et vanskelig valg til høsten, som kan komme til å stemme for Trumps kandidat.

Demokratene for øvrig tar kampen mot Trumps kandidat som en av årets store kamper, siden han om han blir godkjent i Senatet, vil kunne sørge for at Trump setter sitt stempel på amerikansk politikk i flere tiår etter at han ikke lenger er president.

– Ved å velge Brett Kavanaugh til høyesterett har president Donald Trump lagt reproduktive rettigheter og friheter og helseomsorgen til millioner av amerikanere på en juridisk skjærefjøl. Jeg vil motsette meg nominasjonen og håper brorparten av Senatet vil gjøre det samme, sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.

(NTB)