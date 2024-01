− Jeg får ekstremt mye svindel på melding og e-post

En snøtung tirsdagskveld i midten av januar åpner Sparebank 1 SR-Bank dørene for å hjelpe kunder å unngå å bli svindlet.

Det summer i stemmer over kaffekopper og saftig gjærbakst. Rogalands Avis’ journalist sitter bakerst i lokalet, skuer over et tohundretalls sølvgrå og kritthvite bakhoder, fram på Marit Sola og Markus Kleppe Gjennestad fra bankens antisvindel-team.

− I 2023 tapte kundene våre 50 millioner kroner på svindel. En god del ble reddet, og beløpet kunne vært høyere. Det er traumatisk å bli svindlet. Vi har kunder som ikke tør å ta kontakt når de blir svindlet før det har gått lang tid, sier fagleder Sola.

SR-Bank registrerte det høyeste antallet svindelforsøk noensinne i fjor, og de satte rekord i nye svindelforsøk hver måned gjennom 2023.

− Det er alarmerende. Dette stiller uvanlig store krav til oss som bank, til kundene våre og til forbrukere generelt. Det går knapt en time på dagen uten av noen av våre kunder blir forsøkt svindlet. Og selv om kundene er blitt flinke til å varsle banken og politiet, vet vi at det dessverre er store mørketall, sa Marit Sola til RA før jul.

Marit Sola er fagleder i Sparebank 1 SR-Bank (Mari Løvås)

− Savner at AS Norge gjør mer

Eva Kristin Sjøberg og ekteparet Gunhild og Einar Vaardal-Lunde har tatt turen til banklokalene denne ettermiddagen.

− Det var jeg som fikk med mannen hit i kveld. Jeg har selv jobbet i bank og vet hvor viktig det er å vite hvordan svindlerne opererer, sier Gunhild til RA.

− Ja, det blir mer og mer svindel, så det er veldig greit å gå på kurs som dette. Jeg får ekstremt mye svindel på e-post og SMS, sier Einar.

− Jeg fikk svindelmail senest i dag, sier Eva Kristin.

− Men jeg savner én ting, og det er at AS Norge, politiet og myndighetene lager et system som fanger opp mer av svindelforsøkene, slik at vi slipper å få alle disse meldingene og telefonoppringningene, sier Einar.

Les også: Svindel-eksplosjon i desember

Alt haster veldig mye

Så, tilbake til bankens svindel-team som står foran de godt voksne bankkundene i SR-Bank.

− Mange av dere har nok venner på Facebook som dere ikke kjenner. Svindlere blir venn med sine ofre for å bli bedre kjent med dem før de slår til. Ikke bli venn med folk du er usikker på om du kjenner, sier Sola.

Dersom du får en melding om et eller annet som haster veldig, bør du bli mistenksom.

− Svindlerne vil gi inntrykk av at alt haster veldig mye. Slik er det ikke i det virkelige liv. I tilfeller med ekte inkassosaker maser selskapene ganske lenge før det må skje noe drastisk, sier Markus Kleppe Gjennestad, som er senior fagspesialist i antisvindel i SR-Bank.

For å gjenkjenne svindel, ber Sola deg om å sjekke at e-postadressen eller nettadressen ser ut til å stemme.

− Det er også en god idé å ringe etaten eller banken som angivelig har tatt kontakt med deg, for å høre om det som står i meldingen faktisk stemmer, sier hun.

− Uansett, det beste rådet jeg kan gi er: Stopp opp og tenk, understreker Sola.

Markus Kleppe Gjennestad, senior fagspesialist i antisvindel i Sparebank 1 SR-Bank. (SR-Bank)

Les også: Bitcoin-svindel: − Jeg har tapt over 100.000 kroner

− Hva skjer hvis jeg klikker på lenken?

Mange blant publikum i banken denne januarkvelden er tydelig nysgjerrig på hva som skjer om de klikker på en lenke svindlerne sender dem.

− Jeg trykker aldri, men lurer jo på hva som skjer om jeg gjør det, sier en mann i salen − og han er ikke alene om å undre seg.

− Det å klikke på en slik lenke i seg selv, er ikke det som er farligst. Det er hvis du begynner å gi fra deg BankID, kortnummer og annen sensitiv informasjon at faren oppstår. Men husk at om du først har klikket på en lenke, vil svindlerne mest sannsynlig ringe deg opp. Da kan de utgi seg for å være fra banken eller politiet, og sier at de skal hjelpe deg siden du er i ferd med å bli svindlet, svarer Sola.

Mange tok turen til SR-Bank for å lære hvordan svindlerne opererer. (Eilin Lindvoll)

Bedragerne skal «hjelpe» deg

Svindlerne kan, for eksempel, si at de ser noen «rare bevegelser» på kontoen din, og at de kan stoppes ved å overføre penger ut av kontoen. Men de prøver altså egentlig å lure deg.

− Derfor bør du prøve å unngå å trykke på lenker, eller svare på telefoner fra utenlandske og spam-nummer. Husk også at ingen, selv ikke banken, skal få BankID-en din. Om vi i banken skal hjelpe deg ved svindel, vil vi stenge kontoen, ikke begynne å flytte rundt på penger, sier Sola.

− Videre bør du ikke ha mye penger på brukskonto. Da minimerer du tapet i tilfelle noen får kortinformasjonen din. Du trenger ikke å ha 100.000 kroner på brukskonto. Ikke lønnsomt er det heller med tanke på renten, fortsetter hun.

Antisvindel-spesialist Gjennestad avslutter med å si at svindlerne lurer stadig flere når de ringer opp ofrene sine:

− Før snakket svindlerne gebrokkent norsk, men nå snakker de flytende norsk, både østlandsk, rogalandsk eller andre dialekter, sier han.

Les også: Bente (65) skulle robbes for over 400.000 kroner, men så gjør svindlerne en overraskende tabbe