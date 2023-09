Skulle svindle henne for over 400.000 kroner, men tabbet seg ut

En torsdagskveld for et par uker siden satt Bente Arntzen hjemme i Stavanger. Plutselig får hun en SMS om at hun har fått et brev fra Skatteetaten som hun må lese via Altinn – og hvem har vel ikke fått en slik melding fra tid til annen?

Men det som var annerledes, var at det fulgte med en lenke, og den trykket Arntzen på.

– Da var jeg ikke våken nok. Jeg har unngått mange svindelforsøk tidligere, men denne gangen gikk jeg på limpinnen, sier Arntzen til Rogalands Avis.

Lenken ledet henne inn på en side som så helt lik ut som vanlig Altinn. Der ble hun bedt om å legge inn bankpassord og kode fra brikke, noe Arntzen fulgte til punkt og prikke. Men så ble hun bedt om å legge inn koden én gang til, og da ble 65-åringen mistenksom.

– Jeg avbrøt prosessen og klikket meg ut fra nettsiden. Samtidig logget jeg inn på Altinn via nettsiden deres og så at det slett ikke var kommet et brev fra Skatteetaten som jeg måtte lese. Jeg skjønte at jeg var forsøkt svindlet, sier hun.

– Da ble jeg varm i hodet.

Så ringer telefonen.

«Hei, det er fra banken»

I andre enden er en mann fra Danske Bank, som Arntzen er kunde hos, som forteller henne at noen med en ukjent IP-adresse har logget seg inn i nettbanken hennes og forsøker å ta ut penger.

– De lurte på om det var meg, hvorpå jeg sa at «nei, det må være noen andre», forteller Arntzen.

Det hun ikke vet, er at mannen på telefonen ikke jobber i Danske Bank – han er svindleren selv som nå skal prøve å lure Arntzen igjen etter at hun avbrøt prosessen da hun fulgte lenken.

– Han ba meg snu kodebrikken fra banken og oppgi de fire siste tallene i et nummer der. Det syntes jeg ikke var så rart. Men så ba han meg trykke på knappen og oppgi en kode. Da sa jeg at jeg mistenkte at han ikke ringte fra banken, for de pleier ikke å be om å få kode på denne måten, sier Arntzen.

Da blir mannen i telefonen insisterende, han som for øvrig hadde helt ren østlandsdialekt og var veldig tillitvekkende, ifølge Arntzen.

– Samtidig ble det mye skurr på linjen, og jeg hørte stemmer i bakgrunnen. Jeg sa da til mannen at jeg heller ville ringe opp banken selv og ta det videre derfra. Da la han på.

130.000 kroner på vei ut fra kontoen

Rett etterpå logger Arntzen seg inn i nettbanken og der ser hun at 60.000 kroner er på vei ut fra én konto, og 70.000 fra en annen. Hun ringer umiddelbart bankens kundeservice og forteller hva som har skjedd og er i ferd med å skje.

– Banken sa at når en slik transaksjon først er igangsatt, er det ikke så mye de kan gjøre. Men banken sperret kontoene likevel, og politianmeldte saken. Så ba de meg om å legge meg til å sove, for det var blitt sent på kvelden, sier Arntzen.

– Jeg fikk selvfølgelig ikke sove. Jeg lå og tenkte på de 130.000 kronene som kanskje var tapt. Alt hadde gått så ekstremt fort fra jeg fikk den første SMS-en til pengene var på vei ut fra kontoen.

– Svindlerne ble for griske

Morgenen etter ringer banken igjen, og beskjeden de har sjokkerer Arntzen:

Svindlerne hadde ikke klart å få med seg én eneste krone fra kontoene hennes! Hvordan er det mulig?

– Jo, jeg hadde en boligkredittkonto med 300.000 kroner på som de også ville ha kloa i. Så svindlerne hadde overført de 60.000 og 70.000 kronene over på denne med plan om å ta ut hele beløpet på totalt 430.000 kroner. Men det går ikke an å ta ut penger fra boligkredittkontoen uten bankens tillatelse, forteller en lettet Stavanger-dame til RA.

– Svindlerne ble rett og slett for griske, sier hun om den lykkelige tilfeldigheten.

Det begynte med at Bente Arntzen fikk en SMS sent på kvelden da hun var trøtt og uoppmerksom. Plutselig var over 100.000 kroner på vei ut av kontoene hennes (privat)

Tredoblet antall svindelsaker

Sparebank 1 SR-Bank opplyser at det har vært over 300 svindeltilfeller på Nord-Jæren bare siden juni.

Ved inngangen til september er det registrert at 3713 kunder er forsøkt eller utsatt for svindel gjennom hele året. Tilsvarende tall i fjor var 1131 kunder på denne tiden. Det viser at antallet svindelrelaterte saker er mer enn tredoblet siden fjoråret.

− Dette er noe vi merker godt. Det går ikke en dag uten at minst én av våre kunder blir forsøkt svindlet. Kundene er blitt flinkere til å kontakte banken når de er forsøkt eller utsatt for svindel, slik at vi får en god oversikt på hvordan svindlerne opptrer. Dette gjør at vi får et mer helhetlig og systematisk bilde på svindelsaker, sier fagleder Marit Sola i SR-Bank til RA.

− Derfor antar vi at mørketallene er redusert betraktelig, og vi har en bedre oversikt enn noen gang før.

Marit Sola er fagleder i Sparebank 1 SR-Bank (Mari Løvås)

Phishing og vishing: − Ikke flaut å gå på

Sola forteller videre at mange synes det er pinlig å gå i svindlernes feller:

− Det skal ikke føles flaut av å ha gått på en svindel. Vi ser at alle aldersgrupper treffes, uavhengig av utdanning, yrke og inntekt, understreker Sola.

Den klart mest utbredte svindelmetoden er såkalt «phishing». Det innebærer at det kommer meldinger fra aktører som utgir seg for å være Altinn, HeltHjem, Posten, inkassoselskap eller banken om manglende porto eller manglende kundeinfo. De sier deretter at kontoen blir suspendert eller blokket hvis ikke du oppdaterer opplysningene i en vedlagt lenke, forklarer faglederen.

Andre vanlige metoder er at du får SMS eller e-post fra det som oppgis å være Skatteetaten med lenke der du bes om bankinformasjon.

− Det er også en økning i «vishing», hvor den som ringer gir seg ut for å være fra banken eller politiet, og du oppgir bankinformasjon fordi du i disse samtalene gjerne får beskjed om at det er tatt opp lån i ditt navn, sier Sola.

− Vi ser at det er noen psykologiske årsaker som kan forklare hvorfor folk lar seg lure. Bedragerne er hyggelige og går forsiktig fram. Kundene er også redde for å miste eiendeler eller penger, fortsetter hun.

Avslutningsvis kommer Sola i SR-Bank med noen gode råd:

Ta kontakt med banken dersom du blir oppringt av noen som sier de er fra banken og refererer til at kontoen er sperret.

Banken eller politiet vil aldri be om BankID og passord. Derfor må du aldri oppgi det til noen som helst som kontakter deg.

Får du krav om utestående porto/frakt med varsel om inkasso, må du tenke gjennom om du i det hele tatt har kjøpt eller fått noe fra denne etaten.

Lån aldri ut kontoen din til andre. Du skal alltid vite om transaksjonene som går via din konto. Får du inn penger på kontoen som du ikke kjenner til – kontakt banken umiddelbart.

