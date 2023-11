Bitcoin-svindel: − Jeg har tapt over 100.000 kroner

− Selv om dette skjedde for cirka ett år siden, har jeg fortrengt en del av det som skjedde. Det ble mye greier, sier «Olav» når Rogalands Avis ringer ham.

− Jeg ser ikke på meg selv som dum, men det som skjedde var veldig dumt, fortsetter han.

Mannen i 60-årene er bosatt i Rogaland. Han ønsker å være anonym, så vi bruker et annet navn enn hans eget, men han mener likevel at det er viktig han deler historien sin slik at ingen andre går i samme felle.

− Kryptovaluta og bitcoin var veldig i vinden den gang, og jeg hadde lest litt om dette uten å sette meg grundig inn i det. Så ble jeg oppringt en dag av en bankansatt som spurte om jeg ville prøve dette. Jeg ble jo nysgjerrig, sier Olav.

Illustrasjonsfoto (MARVIN RECINOS/AFP)

− Ballet på seg, og alt gikk galt

Fra før hadde han stort sett spart litt på vanlig konto og noe i aksjefond, og han vil ikke si at han hadde mer erfaring med investeringer enn den jevne mann og kvinne i gaten.

− Bankmannen ba meg om å opprette en konto hos dem og sette over penger, og da gjerne mer enn jeg hadde tenkt å investere, for de «måtte se at jeg hadde penger». Det ble en del att og fram, men jeg fikk til slutt kjøpt noen bitcoin, sier Olav.

Han kunne se at investeringene hans i kryptovalutaen vokste. Første gang han prøvde, fikk han tatt ut noe av gevinsten.

− Men så ballet det på seg, og alt gikk galt, sier Olav.

− Det fortsatte med at jeg måtte opprette enda en konto som pengene jeg allerede hadde investert skulle flyttes til. Og så ble det en del overføringer fra konto til konto, og bank til bank. Jeg kunne se at bitcoin-investeringene mine fortsatte å øke i nettbanken, men det ble verre å få tatt ut pengene. Til slutt ble det umulig å få uttak, forteller han videre.

Les også: Julehandel på kreditt er smart − om du passer på én ting

Sønnen reagerer

Det var i romjulen 2022 at Olavs sønn oppdaget at noe ikke stemte. Han forteller at faren ofte trakk seg tilbake på et rom og snakket engelsk.

− Dette syntes jeg var mystisk, og jeg konfronterte ham. Da fortalte han litt, men også at han hadde kontroll. Etter noen dager eskalerte det imidlertid, og jeg stilte ham til veggs. Først da fortalte han hele historien, sier sønnen til RA.

− Det var tydeligvis vondt for ham. Jeg snakket også med vedkommende som lurte min far, og han var tydelig profesjonell. Det jeg deltok i samtalen stresset ikke svindleren nevneverdig, men da jeg begynte å stille spørsmål om legitimiteten, ble han sur og skjelte meg ut, fortsetter sønnen.

Tapt over 100.000 kroner

Sønnen legger ikke skjul på at dette har blitt en vond sak for familien. Olav er enig.

− Jeg har tapt over 100.000 kroner på dette, sier 60-åringen.

Saken ble selvfølgelig anmeldt, men beskjeden fra politiet var at de ikke kunne gjøre noe, i og med at Olav hadde autorisert alle betalinger med PIN-kode og BankID.

− Folk må ikke la seg lure av personer som ringer, som framstår profesjonelle og hyggelige, samt nettsider som ser helt lovlige ut. De må ikke la seg lure av historier som er for gode til å være sanne, sier Olav.

Les også: Cathrine (36): − Det har alltid vært tøft å være aleneforsørger, men ikke som nå

Økokrim advarer: Bedrageri i flere ledd

Olavs historie er slett ikke unik.

Ifølge en nettsak fra mars, mottar Økokrim jevnlig henvendelser fra personer som er utsatt for investeringsbedrageri via fiktive investeringsplattformer som tilbyr kryptovaluta − der alt framstår troverdig.

Per mars i år var det registrert tap på litt over åtte millioner kroner. I fjor registrerte Økokrim tap på om lag 200 millioner kroner relatert til investeringsbedrageri. Mange av sakene gjaldt kryptovaluta, enten ved reelt eller fiktivt kjøp.

Økokrim opplyser at svindlerne gjerne går fram ved å kontakte potensielle ofre via sosiale medier eller datingapper. Andre ganger er det ofrene selv som tar kontakt første gang, for eksempel via en annonse på nett. Bedragerne bruker sosial manipulasjon for å få de fornærmede til å overføre høyest mulige beløp, ifølge politiet.

Bedragerne holder kontakt med fornærmede via callingsentre, lokalisert i ulike land over hele verden. I mange tilfeller blir ofrene tildelt det de tror er en personlig rådgiver som bistår teknisk med den falske investeringen. I tillegg må ofrene ofte signere det som en «investeringskontrakt», samt legitimere seg med pass eller annen gyldig identifikasjon. Sistnevnte gjør at de også kan bli utsatt for ID-tyveri, advarer Økokrim.

Når de falske investeringene er utført, kan disse ofte følges via investeringsplattformens nettportal. Grafene er fiktive og lurer ofrene til å tro at pengene deres vokser enormt. På denne måten lokkes enkelte til å investere ytterligere beløp.

Hvis ofrene ønsker å ta ut gevinsten sin, får de ofte beskjed om at de må betale skatt på gevinsten først. I fortsettelsen av dette kommer nye pengekrav. I siste ledd av bedrageriet blir ofrene oppringt av en person som utgir seg for å kunne bistå med å spore eller tilbakeføre deler av midlene, dersom fornærmede betaler for tjenesten. Men dette en del av bedrageriet og medfører ytterligere tap for ofrene, skriver Økokrim.

Les også: Bente (65) skulle robbes for over 400.000 kroner, men så gjør svindlerne en overraskende tabbe