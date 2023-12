Svindel-eksplosjon før jul: − Alarmerende

− Det skjer mange bedragerier mot privatpersoner for tiden, og vi forventer at det vil ta seg enda mer opp under julehandelen. Dette har vi allerede erfart i forbindelse med black week og friday, sier Ådne Digernes, konstituert banksjef i DNB Stavanger, til Rogalands Avis.

− Vi har i hele år sett et vedvarende høyt antall falske annonser og såkalt «phishing», der kriminelle prøver å lure deg til å gi bort sensitiv informasjon for å kunne gjennomføre svindelen, fortsetter han.

Knyttet til julehandelen venter altså DNB økt kriminell aktivitet, med spesialtilpassede svindelforsøk rettet mot netthandel.

− Kriminelle viser stor kreativitet og pågangsmot, og 2023 ser dessverre ut til å sette rekorder, både når det gjelder svindelforsøk og antall ofre. Derfor er det avgjørende å være på vakt mot falske tilbud og manipulasjonsforsøk i tiden som kommer, understreker Digernes.

Ådne Digernes er konstituert banksjef i DNB Stavanger (DNB)

Nye svindelrekorder − hver måned!

Også Sparebank 1 SR-Bank ser en betydelig økning: Svindeltallene deres er tredoblet fra i fjor, og hver måned settes nye svindelrekorder.

− Nå går vi inn i høysesongen for svindel. De travleste juleukene, er nemlig tiden vi er aller mest utsatt, advarer Marit Sola, fagleder for sikkerhet i SR-Bank, overfor RA.

− Hvert eneste år ser vi at desember er måneden for svindel. Det henger sammen med julestria, som innebærer handel på nettet hvor du ikke nødvendigvis sjekker nettstedet skikkelig, eller travelheten og at du svarer på meldinger for kjapt. Folk har rett og slett senker guarden litt vel mye, sier Sola videre.

Marit Sola er fagleder for sikkerhet i Sparebank 1 SR-Bank (Mari Løvås)

SR-Bank har, som sagt, registrert det høyeste antallet svindelforsøk noensinne og satt rekorder hver måned gjennom året.

− Det er alarmerende. Dette stiller uvanlig store krav til oss som bank, til kundene våre og til forbrukere generelt. Det går knapt en time på dagen uten av noen av våre kunder blir forsøkt svindlet. Og selv om kundene er blitt flinke til å varsle banken og politiet, vet vi at det dessverre er store mørketall, sier Sola.

Her ser du hvordan svindeltallene til SR-Bank måned for måned i år knuser fjorårstallene:

Måned Svindeltilfeller 2023 Svindeltilfeller 2022 Januar 413 134 Februar 454 125 Mars 383 123 April 318 113 Mai 378 152 Juni 471 177 Juli 548 188 August 596 244 September 524 226 Oktober 667 226 November 613 232

Les også: Julehandel på kreditt er smart − om du passer på én ting

Den vanligste julesvindelen

Før jul er det for det meste falske SMS-er, telefoner fra falsk bank eller folk som utgir seg for å være fra politiet, som gjerne sier at det er tatt opp lån i kundens navn, eller at de ser det er transaksjoner på avveie. Deretter sier de at de skal hjelpe deg å sikre deres midler, for eksempel ved å overføre penger til en «sikker konto», ifølge SR-Bank.

Husk at verken politi eller bank vil etterspør BankID, passord eller kortinformasjon − enten via SMS, telefon eller ved fysisk oppmøte.

− Hvis vi har mistanke om at våre kunder er utsatt for svindel, blir kundeforholdet stengt ned – og pengene blir ikke flyttet, sier Sola.

DNB opplyser at det er særlig to svindeltrender alle i shoppingmodus bør se opp for den kommende tiden: Falske annonser og phishing.

− Det kryr av falske annonser på nettsider og i sosiale medier, og vi blir daglig bombardert av tvilsomme tilbud via e-post og SMS. Det er bare en brøkdel som slipper igjennom spamfiltrene, og svindelannonsene kan komme i mange former, sier Digernes.

De falske annonsene tilbyr produkter til betydelig reduserte priser og presenterer seg med profesjonelt utseende annonser. Dessverre leder de interesserte til falske nettbutikker.

− Svindlere har en uheldig tendens til å skreddersy annonser basert på dine personlige preferanser og interesser. Det kan være fristende å falle for et lokkende tilbud som plutselig dukker opp, men som dessverre ofte viser seg å være for godt til å være sant, sier Digernes.

− Hvis du tviler eller er usikker, er det lurt å gå direkte til nettbutikken selv, i stedet for å følge lenker eller annonser. På den måten kan du unngå potensielle svindelforsøk og handle trygt.

Phishing er fisking etter personlig informasjon. Dette er en vanlig metode for å lure kunder til å gi fra seg fortrolig informasjon, som passord og koder til innlogging. Når de kriminelle får tak i dette kan de svindle deg for store summer.

− Det er viktig å være skeptisk til stedene hvor du deler sensitiv informasjon. Pass på å ikke gjenbruke passord, og det er lurt å oppdatere dem regelmessig. Passord er som nøkler til den digitale verden, og de skal helst holdes for deg selv, sier Digernes.

− ID-tyveri og svindel har ofte sitt utspring i phishing og manipulasjon, og dessverre er dette et voksende problem. Å være bevisst på disse truslene og ta forholdsregler, er nøkkelen til å beskytte deg selv, fortsetter han.

Det er lett å bli lurt under årets julehandel på nett (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Les også: Bitcoin-svindel: − Jeg har tapt over 100.000 kroner

Sjekk kredittkortregningen ekstra nøye

Opplever du problemer i forbindelse med netthandel, har du gode muligheter til å reklamere, for eksempel hvis du ikke får levert en vare eller tjeneste du har betalt for, eller blir belastet dobbelt eller feil beløp.

− Har du handlet mye på nett, kan det være lurt å se godt over kredittkortregningen og om det er ukjente bevegelser på konto. Da er det viktig at du tar kontakt med banken og sperrer kortet umiddelbart, sier Digernes.

Han legger til at det kan være lurt å bruke kredittkort ved netthandel, for da er du bedre beskyttet mot svindel og har flere rettigheter enn ved bruk av vanlig bankkort.

− Følg aldri lenker du blir tilsendt, men kjøp varer direkte fra kjente, trygge nettbutikker. Bruk nettbutikker som tilbyr kjente betalingsløsninger, og ikke legg igjen kortinformasjon på tvilsomme nettsider. Får du tilbud om gratis prøvepakker når du handler på nett, anbefaler vi at du leser vilkårene nøye før du takker ja. Sjekk gjerne hvordan du kan si opp avtalen og komme i kontakt med selskapet, råder Digernes.

Les også: Bente (65) skulle robbes for over 400.000 kroner, men så gjør svindlerne en overraskende tabbe