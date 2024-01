Økonomiske nyttårsforsett: Siw ønsker å leve av «jobben på si»

− Jeg har egentlig pleid å være en dag-til-dag-person og ikke satt meg så mange mål. I året vi snart går inn i, derimot, blir det annerledes, sier Siw Bjørkås til Rogalands Avis.

53-åringen, som er bosatt Sandnes, er utdannet sivilingeniør og har tidligere jobbet i oljebransjen. Nå jobber hun som matte- og naturfagslærer på ungdomsskole. Ved siden av driver hun egen bedrift der hun gir foreldreveiledning, og hun har også gitt ut bok om samme tema.

I 2024 håper hun å kunne lene seg mer på gründervirksomheten sin.

− Det er utrolig kjekt å jobbe som lærer, men jeg vil veldig gjerne jobbe fulltid med foreldreveiledning. Så, målet mitt i 2024 er å samle inn minst 100.000 kroner per måned til selskapet mitt. Da kommer jeg nærmere målet mitt om å ha dette som eneste jobb, og ikke minst ønsket mitt om å hjelpe flere foreldre med følelses- og sinnemestring, sier Bjørkås.

Hun holder nettkurs for foreldre som ønsker å bli bedre på å håndtere følelsene sine og hvordan de skal vise dem til barna. Tanken er å fortsette å holde faste kurs gjennom 2024 og få flere deltakere til disse.

− Jeg har jo et enda mer hårete mål, da. Det er å tjene fem millioner kroner innen fem år, sier Bjørkås til slutt.

Siw Bjørkås er utdannet sivilingeniør og jobber daglig som ungdomsskolelærer. Men hun har også gitt ut bok og holder foredrag om følelsesmestring for foreldre. Dette siste håper hun i større grad å kunne leve av i 2024. (privat)

Les også: Dyrere netthandel i 2024: − Kan gå på en smell

Flere setter økonomiske nyttårsforsett

Det å sette seg nyttårsforsett for økonomi og karriere, er nok noe flere av oss gjør i disse dager.

En fersk undersøkelse fra Sparebank 1 viser at det kun er 20 prosent som ikke har økonomiske nyttårsforsetter for neste år. Samme tall var 28 prosent i 2021, altså før rentehoppene startet.

Ifølge undersøkelsen er de tre mest vanlige økonomiske nyttårsforsettene å redusere forbruket (37 prosent), kutte en del unødvendige utgifter (33 prosent) og sløse mindre (30 prosent).

Samme undersøkelse viser at 40 prosent tror det går litt eller mye dårligere i 2024 sammenlignet med i år, noe som er litt lavere andel enn i fjor, men atskillig høyere enn før rentehoppene satte inn. Videre tror 38 prosent at boligprisene vil øke neste år. Og 28 prosent er ganske eller svært bekymret for egen økonomi i 2024, noe som er en liten nedgang fra tidligere i høst.

Les også: Aleneforsørger: − Bufferkontoen røk tidligere i år

− Stå løpet ut

Maren Stangeland Oftedal, produktsjef for sparing i Sparebank 1 SR-Bank, har noen råd til hvordan du kan nå dine økonomiske nyttårsforsetter:

− Jeg vet at svært mange har altfor mye greier hjemme som de ikke bruker, for eksempel klær, vesker, skiutstyr, leker og PC-er. Disse tingene kan de få mange tusenlapper for om de selger unna, sier Oftedal til RA.

− Det er også en god idé å starte mikrosparing. Du kan enkelt ordne det sånn at to prosent av beløpet når du trekker kortet, settes inn på sparekonto med høy rente. Hver gang du bruker 35 kroner på kaffe, settes da 70 øre til sparing. Over tid kan du spare en bråte med penger, fortsetter hun.

Oftedal anbefaler deg også å sikre at du har en bufferkonto i året som kommer.

− Det har aldri vært mer ansvarlig å ha en buffer, for de som har anledning til det. Sett av 2000 kroner i måneder i ett år, så er du i mål, sier hun.

− Mitt viktigste råd for 2024 er imidlertid å stå løpet ut, uansett mål. Husk at det er bedre å lykkes 80 prosent gjennom hele året, enn å lykkes 100 prosent i januar, men være elendig resten av året, avslutter Oftedal.

Maren Stangeland Oftedal, produktsjef for sparing i Sparebank 1 SR-Bank (Jan Inge Haga)

Les også: Sparetrender i 2023: Familien Petterson byttet bolig og sparte millioner!