Julehandelen 2023: − Vil tenke mer alternativt

De som er tidligst ute med julegavehandelen, er nok allerede godt i gang idet vi entrer november. Men for de av oss som ikke er ivrigst, begynner kanskje vissheten om at julen nærmer seg i dette månedsskiftet.

− Nei, jeg har ikke begynt å kjøpe julegaver ennå, sier Siri da Rogalands Avis møter henne inne på Søstrene Grene i Stavanger.

Denne siste dagen i oktober er hun ute med kollegaer og handler julepynt.

Siri tror hun kommer til å bruke omtrent like mye penger på julegaver i år som ellers. Hun har jo sine faste som hun finner gaver til hvert år.

− Jeg, derimot, tror jeg kommer til å bruke mindre penger på gaver i år enn tidligere, sier Katerina, som er ute og handler sammen med Siri.

− Det er mange ekstrautgifter som har kommet i det siste, og skal jeg handle for 300 til 400 kroner per person, koster det en del totalt. Så, jeg har tenkt å strikke noen av årets gaver selv i år, kanskje kjøpe noe brukt og generelt tenke mer alternativt, sier Katerina videre.

Siri og Katerina har ikke begynt å kjøpe inn årets julegaver ennå, men har gjort seg noen tanken om hva og hvem de skal handle til. (Eilin Lindvoll)

Handler for titusener per person

Ifølge de ferske juleprognosene til NHO Service og handel framkommer det at den gjennomsnittlige nordmann vil handle for 130 milliarder kroner de neste par månedene, fordelt med 62,9 milliarder i november og 67,5 milliarder i desember.

Dette innebærer at hver enkelt av oss vil handle julegaver og -mat for 12.263 kroner i desember 2023, hvis vi tar utgangspunkt i norgessnittet. Ser vi på fylkessnittene, ligger Oslo, Vestfold og Telemark over landet for øvrig, mens resten av fylkene legger seg under landsgjennomsnittet.

Prognosene for årets julehandel, både fordelt på de siste årene, landet som helhet og per fylke (NHO)

I Rogaland vil julehandelen per innbygger ligge på 11.978 i desember. Det ventes at rogalendingenes juleshopping vil øke med 1,7 prosent totalt.

Men selv om julegavehandelen øker i kroner og øre, vil det være en nedgang i volum. Inflasjonen og renteøkningene har ført til svekket kjøpekraft hos forbrukerne, og vi handler mindre nå enn før, samt er mer prisbevisste og prioriterer hardere.

Ventet julehandel i 2023 fordelt på noen av kommunene i Rogaland (NHO)

Øker over 100 prosent

Etter en periode med sterk vekst grunnet pandemien, vil årets julehandel ha en mer normal vekstrate, ifølge NHO.

Likevel er det slik at mange av bransjene innen varehandelen henter en stor del av årets omsetning i november og desember. For de fleste bransjene er julehandelen den travleste tiden av året.

Innen kategorier som kjøkkenutstyr, leketøy og musikk, øker omsetningen med over 100 prosent i førjulstiden. Andre kategorier der julehandelen utgjør en svært viktig del av årets omsetning, er for gullsmeder, bokhandlere, urmakere og innen elektronikk.

Slik fordeler julehandelen seg på de ulike kategoriene. NHO-direktør håper vi prioriterer å handle lokalt (NHO)

− Handle lokalt

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, framholder at julehandelen er viktig for de lokale butikkene. Det kommer den til å være i år også, selv om privatøkonomien er trangere.

− Varehandelens marginer har stupt i det siste på grunn av økte utgifter, noe som gjør det tøffere å drive butikk for mange. Min oppfordring er derfor å handle så mye som mulig lokalt, men selvfølgelig ikke over evne. Dersom du vil at en butikk i nærområdet skal være der i morgen, er det viktig at du bruker den i dag, sier Grindland til RA.

− Lokale butikker har fortrinn jeg håper de klarer å utnytte. Framover vil det stilles enda større krav til gode handleopplevelser og evne til å tilpasse seg kundenes ønsker, og her er mange lokale butikker flinke. Det jobbes godt i mange kommuner og sentrumsforeninger for å skape attraktivitet, fortsetter hun.

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland. (Kathinka Skott Hansen)

− Over normalåret

Kristin Gustavsen er daglig leder i foreningen for sentrumsbutikker i Stavanger. Hun påpeker at julehandelestimatet for i år, som viser økning på 1,7 prosent i november og desember, er ned fra i fjor, da det var en vekstforventning på 2,4 prosent.

− Det betyr med andre ord at det ventes en svakere vekst i julehandel i år. Det er imidlertid viktig for sammenligningen at til tross for lavere vekst i år, vil vi ligge godt over siste normalår, som var 2019, sier Gustavsen til RA.

− I Stavanger har vi de siste årene også ligget betydelig over landsgjennomsnittet, så vi har håp om det også i år, avslutter hun.

Har du handlet mange og tunge poser i byen, kan du gå innom Stavanger Sentrum AS sine lokaler i Østervåg og sette fra deg posene. Så får du de kjørt hjem helt gratis. Kristin Gustavsen håper flere vil bruke tilbudet. (Eilin Lindvoll)

Julepynten er på plass i butikkene, og det samme er potensielle julegaver. (Eilin Lindvoll)

