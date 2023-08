Stort sommerjobb-prosjekt: Slik vil de lokke til seg talentene

Eivind Frorud (25) studerer til daglig fjerde året av en master i geologi ved Universitetet i Bergen, men har hatt sommerjobb hos Wintershall Dea i Stavanger i år. Han har vært med på flere av aktivitetene prosjektet «Summer Jobs in the Stavanger-region» har arrangert.

− Jeg synes det har vært gøy. Siden jeg ikke kommer herfra eller bor her til vanlig, har det vært fint å ha noe å gjøre på fritiden, og å få knytte et sosiale nettverk. Det var ganske givende, sier Frorud til RA.

Det var helt klart de fysiske aktivitetene som falt mest i smak for 25-åringen fra Hobøl utenfor Oslo, og best likte han surfing. Men har han blitt mer lysten på å bosette seg og jobbe i Stavanger etter studiene av den grunn?

− Vel, aktivitetene har gjort Stavanger litt mer attraktivt, som jo er hensikten med prosjektet. Tiden vil vise om jeg bosetter meg her senere. Det er mye som påvirker dette valget, blant annet at jeg får jobb i en bedrift som er seriøs og som jeg trives i, svarer Frorud.

− Det er uansett fint at jeg har fått se mulighetene her i Stavanger-regionen. Én ting jeg imidlertid savner, er bedre vær, legger han til.

Eivind Frorud fikk prøve seg i bølgene på jærstranden på tampen av årets sommervikariat (Subsea 7)

− Gjør det lettere å bli værende

Det er Næringsforeningen, Studentsamskipnaden i Stavanger og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola som har startet prosjektet «Summer Jobs in the Stavanger-region». Målet med sommerjobb-prosjektet er å tiltrekke og beholde kompetanse i regionen.

Prosjektleder Maria Josefine Brox er fra Sandnes, men studerer til daglig en mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap ved Universitetet i Oslo.

− Denne prosjektledelsen har vært min sommerjobb, og jeg synes det har vært veldig kjekt å være med å organisere aktivitetene. Jeg har selv fått prøve mye jeg normalt ikke ville fått prøvd, sier Brox til RA.

− Målet er å vise hva som finnes av muligheter og aktiviteter i Stavanger-området, men også å skape en sosial arena, slik at de som deltar får bygge nettverk på jobb og fritid. Da er det lettere å bli værende eller komme tilbake senere, sier hun videre.

Maria Josefine Brox er Næringsforeningens prosjektleder for «Summer Jobs in the Stavanger-region» (privat)

Sommervikarene som har jobbet hos Subsea 7, Sval Energi og Wintershall Dea har fått prøve klatring, padeltennis og surfing, vært på bedriftsbesøk, innom Oljemuseet, dratt på kino, samt vært på Blink-festivalen, for å nevne noe.

Sommervikarene har fått prøve seg på klatring utenom arbeidstid (Næringsforeningen)

For Brox går turen straks tilbake til Oslo og studiene, men vil Sandnes-jenta vende hjem igjen etter hvert?

− Det synes jeg ikke er utenkelig, svarer hun.

− Føler meg heldig som fikk delta

Om lag en tredel av deltakerne i sommerjobb-prosjektet til Stavanger-regionen er internasjonale studenter. Én av dem er Bryan Han Xin Chou (29) fra Singapore. Han har nettopp avsluttet mastergraden sin i miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger, og hans sommerjobb var hos Sval Energi.

− Jeg synes aktivitetene vi fikk prøve var veldig morsomme, og jeg koste meg mye. Prosjektet har også vært en fantastisk mulighet for meg å møte andre sommerpraktikanter, og selvsagt også bedriftene. Jeg føler meg heldig som fikk være med på prosjektet, sier Xin Chou til RA.

Bryan Han Xin Chou fra Singapore var sommervikar hos Sval Energi, og han synes surfekurset var et av sommerens høydepunkt (Subsea 7)

I likhet med Frorud fra Hobøl, likte Xi Chou surfingen aller best.

− Dette har alltid vært på listen min over ting jeg vil prøve, og endelig fikk jeg muligheten til å surfe! I tillegg fikk vi varmt, solrikt vær, men bølgene var dessverre ikke så nybegynner-vennlige. Alle lo og koste seg, sier han, og legger til:

− Jeg tror det viktigste med denne typen prosjekt er å bygge nettverk og relasjoner til andre, som kan bli avgjørende i senere arbeidsliv. Jeg tror godt at jeg kan komme til å jobbe sammen med noen av de andre sommervikarene og for én av bedriftene i prosjektet i framtiden.

Nå som Xi Chou er ferdigutdannet, leter han etter fast jobb.

− Jeg vil bidra til det grønne skiftet i Norge − innen fornybar energi, karbonfangst og i kampen mot klimaendringene. Dette er noe jeg brenner skikkelig for, og som jeg er glad jeg har fått vise i sommerjobben hos Sval Energi, sier han.

Subsea 7 er begeistret: − Vi trenger flere folk

Én av bedriftene som deltok i sommerjobb-prosjektet, var Subsea 7. De ble svært begeistret da de hørte om samarbeidsprosjektet til kommunene, den lokale næringsforeningen og studentsamskipnaden.

− Det at vi kan tilby sommerjobb sammen med et sosialt opplegg, og slik gi studentene mulighet til å bygge nettverk og relasjoner, samtidig som de får oppleve regionen, synes vi var en god idé. Dette ønsket vi å bli en del av. Det er viktig å jobbe for at flere smarte hoder skal bli værende i regionen, sier kommunikasjonssjef Jan Roger Moksnes til RA.

Subsea 7 fikk gleden av å starte og avslutte prosjektet − først med kick-off i juni med pizza- og quizkveld, til slutt med surfing på Hellestø.

− Vi har behov for flere flinke folk. Bare i september starter det 40 nyutdannede hos Subsea 7, sier Moksnes.

− For de som ikke kommer fra denne regionen, er det viktig for å formidle hva det innebærer å bo og jobbe i og rundt Stavanger. Vi tror at en «pakke» med sommerjobb og sosiale aktiviteter vil hjelpe sommervikarene å utvikler vennskap, bygger nettverk, få mer kunnskap om lokale bedrifter og se mulighetene i vår region, fortsetter han.

Han mener det er viktig at studentene ser en framtid med gode sjanser for en spennende karriere, samtidig som de kan dyrke fritidsaktiviteter, og dermed ha en sunn balanse mellom jobb og fritid.

Sval Energi: − Suksess

Nikolai Lyngø, administrerende direktør hos Sval Energi, mener at sommerjobb-prosjektet har truffet blink.

− For oss er det viktig å tilby sommervikarene meningsfulle arbeidsoppgaver, men også muligheten til å bygge nettverk og bli bedre kjent med alt det Stavanger-regionen har å by på. Tilbakemeldingene på prosjektet fra våre sommervikarer er utelukkende positive, så vi håper tilbudet blir videreført, sier Lyngø til RA.

− Aktiviteten i Rogaland er høy, og vi trenger kompetanse innenfor mange ulike fagområder. Da må vi som bedrift ta ansvar og sørge for å tilby sommerjobber og samarbeide med gode krefter i regionen om å skape møteplasser utenfor arbeidstid. Ved å ta godt vare på studentene og hjelpe dem til å knytte nettverk, håper vi at flere etablerer seg her, sier han videre.

Lyngø håper at flere skal få øynene opp for alt det regionen har å tilby.

− Spennende jobber tror jeg mange vet at det er muligheter for å få her, men kanskje blir noen overrasket av alle fritidsmulighetene. Våre vikarer syntes at miksen av sosiale aktiviteter og kunnskapspåfyll gjorde prosjektet til en suksess. Gjentas et lignende opplegg neste sommer, ønsker vi å støtte opp om det igjen, konstaterer direktøren.

Nikolai Lyngø, administrerende direktør hos Sval Energi (Sval Energi)

