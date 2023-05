Valgte Stavanger framfor Oslo: − Surfing og naturen trakk oss hit

− Det var egentlig litt tilfeldig at jeg og samboeren min endte opp i Stavanger. Vi er begge fra Oslo, og studerte i Trondheim. Etter endte studier tenkte vi at hvis vi flyttet hjem til Oslo, ville det sannsynligvis bety at vi ville bli der for resten av livet. Derfor var dette en mulighet til å prøve å bo en annen plass, sier Martine Angell til Rogalands Avis.

− Vi kjente ingen i Stavanger fra før, men vi er veldige glade i å surfe, så både det og naturen var noe som trakk oss hit, sier 25-åringen videre.

Hun er utdannet siviløkonom fra NTNU, og flyttet altså nylig til Stavanger, hvor hun jobber som konsulent i Karabin AS. Der holder hun for det meste på med prosessoptimalisering og analyser på tvers av ulike bransjer, både innen det offentlige og private.

Både Angell og samboeren er fornøyde med jobbene sine og avgjørelsen om å flytte sørvestover.

− Vi har faktisk kjøpt oss leilighet også. Det er noe av det som er kjekt med denne byen, at det ikke er umulig for unge å eie egen bolig, siden markedet ikke er sånn som i Oslo, sier Angell.

Martine Angell er født og oppvokst i Oslo, har studert i Trondheim, og har nå jobb og leilighet i Stavanger. Naturen var noe av det som trakk henne og samboeren (som også er fra Oslo) sørvestover (privat)

Ny i byen? Vær «på»!

Hvor har de du studerte med på NTNU flyttet etter studiene?

− Jeg tok nylig kontakt med noen venner fra studietiden, for å høre hvorfor de valgte bosted som de gjorde. De som ikke valgte Stavanger, sa at denne byen aldri var et alternativ for dem. De fleste har enten flyttet til Oslo eller blitt værende i Trondheim. I hovedstaden er det flere bedrifter og hovedkontor, og så skjer det litt mer der, er noe av det de bruker som begrunnelse. Jeg synes imidlertid at Stavanger har et godt tilbud i byen, samt nærhet til flott natur, svarer Angell.

− I min gjeng fra studietiden, var det bare jeg som ikke dro til Oslo eller ble igjen i Trondheim, påpeker hun.

Men det nytter ikke bare å flytte til en by der det skjer noe hele tiden og forvente at alt kommer av seg selv, ifølge den unge siviløkonomen:

− Når vi er nye i en ny by, kan det være vanskelig å vite hvor vi skal starte for å få venner og nettverk. Jeg for min del er glad i idrett, så jeg søkte meg til de miljøene. I tillegg oppdaget jeg ved en tilfeldighet at en venninne fra folkehøyskolen, som jeg ikke hadde snakket med på årevis, bodde i Stavanger. Så jeg tok kontakt med henne, og nå er vi treningskamerater og finner på ting sammen ukentlig, sier Angell.

− Det er stor forskjell på å være student og jobbe i en ny by. Det er litt mer tiltak å skaffe seg venner som voksen i arbeidslivet, siden mange i den livsfasen allerede har nettverk. Derfor er det viktig å si ofte «ja» til ting og være ganske «på», fortsetter hun.

Martine Angell synes det er alle tiders å ha fjell og surfestrender en kort kjøretur fra hjemmet sitt i Stavanger (privat)

Tar grep for å gjøre Stavanger-regionen attraktiv

Onsdag 3. mai avholdt Næringsforeningen i Stavanger-regionen et arrangement der, blant andre, Angell, ordfører Kari Nessa Nordtun og Aker Solutions holdt foredrag. «Vi må bli den byen alle vil flytte til etter studiene, og etablere en kultur der de unge kommer for de kuleste jobbene, men blir for livsstilen», står det i invitasjonen til arrangementet.

− Det er godt å være ute og få noen impulser, for så å komme hjem igjen, åpner ordfører Nessa Nordtun, som selv tok utdannelsen i Bergen, inkludert en valgfagsperiode i Brussel, før hun flyttet hjem til Stavanger.

Hun forteller videre at «det går så det griner» i næringslivet, med få arbeidsledige.

− Dette betyr at konkurransen om de kloke hodene er tøff. Samarbeid mellom de lokale utdanningsinstitusjonene og næringslivet er noe av nøkkelen til å løse rekrutteringsutfordringene framover, sier Nessa Nordtun.

Kari Nessa Nordtun Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) (Mari Wigdel)

Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune, sier at regionen skaper mange arbeidsplasser, men at vi har en del å gå på i kampen om kompetansen.

− Hvordan skal vi få Lykkeland 2.0? Vi skal stå på beina vi har skapt, men må fortelle om alt vi har å tilby, både innen arbeidsmarkedet og muligheten til å skape seg et godt liv her. Ungdommen i Trondheim, Bergen og Oslo må høre at vi har jobbene de ønsker seg, for det er svært få som vet om det, sier Woie.

Kommunen jobber med å spre dette budskapet, blant annet via nettsider, tilstedeværelse på ulike arenaer, samt å ta godt imot de som velger å flytte hit, ifølge næringssjefen.

− Nå har vi startet to nye kampanjer: Én for å tiltrekke seg unge talenter, og én for å fenge gründere og oppstartsbedrifter. Slagordet er «Vi kom for jobben, men ble for livsstilen». Foreløpig har vi nådd cirka 500.000 med kampanjen, sier hun.

Tilflytter-fellesskap

Jhon-Eirik Lien jobber som global leder for det unge fellesskapet «Young Solutioneers» i Aker Solution. Han er, i likhet med Angell, tilflytter til Stavanger fra Østlandet.

− Vi ønsker å hjelpe de unge, for det trenger et sosialt miljø og oppfølging i større grad sammenlignet med andre. De som er del av det frivillige fellesskapet vårt, er ofte ute etter å bygge nettverk, gjerne fordi de er tilflyttere. Derfor er medlemmene våre engasjerte, sier Lien.

Jhon-Eirik Lien, global leder for det unge fellesskapet i Aker Solutions (Eilin Lindvoll)

«Young Solutioneers» tilbyr profesjonelle arrangement, workshops og sosiale aktiviteter etter arbeidstid, blant annet innen sport og veldedighet.

− Å ha et slikt fellesskap, betyr nok mer enn vi skulle tro. Det gir mulighet til å påvirke, skape god arbeidskultur, attraktivitet for regionen og, ikke minst, vennskap, sier Lien.

− To av tre får ikke tak i nok folk

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, framholder at det er et kjempestort behov for arbeidskraft i Stavanger og Rogaland.

− To av tre bedrifter sier de ikke får tak i folkene de trenger, og det gjør meg urolig. Vi trenger alle de gode folkene vi kan få. Størst behov er det for de folkene som skal løse noen av de virkelig store utfordringene framover, innen klima og energi. Det er da snakk om de som har teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi, samt informasjonsteknologi, sier Grindland til RA.

− Stavanger-regionen har lenge vært et attraktivt sted å jobbe, men vi har ikke blitt sett på som et like spennende sted å bo. Det er heldigvis i ferd med å endre seg. Boligprisene er heller ikke så verst, spesielt sammenlignet med Oslo, og det er viktig for de unge som skal etablere seg, sier hun videre.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. (Elisabeth Tønnessen)

