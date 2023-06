− Sommerjobbene blir stadig viktigere

− Jeg tror sommerjobben vil gi meg verdifull bransjeerfaring, og fungere som en karriere-starter. Stavanger er kjent for å være Norges energiknutepunkt, så regionen er godt utstyrt med kunnskap og fasiliteter, også for å være én av de fremste i energisektoren globalt, sier Syed Nazim (25) til Rogalands Avis.

Han er fra Selangor i Malaysia, men nå går han masterstudie i energi, reservoar og geovitenskap ved Universitetet i Stavanger. Målet hans er å bli geolog eller ingeniør innenfor energisektoren. I sommer jobber Nazim hos Sval Energi i Stavanger.

Håper du sommerjobben vil resultere i en fast jobb hos et Stavanger-basert selskap?

− Ja, jeg håper å sikre meg en fast jobb i Stavanger. Mens jeg har studert ved UiS, har jeg sett at energiindustrien her er ekstremt mangfoldig og fartsfylt. Jeg tror en stilling i regionen vil hjelpe meg å nå karriereambisjonene mine om å bli en ekspert på feltet, svarer Nazim.

Han tror at Stavanger-regionen kommer til å tiltrekke seg mange jobbsøkere og nyutdannede framover, både norske og internasjonale. For hans del, i og med at han kommer fra Malaysia, gir sommerjobben ham en gyllen anledning til å bli kjent med norsk arbeidsmiljø og kultur.

Næringsforeningen har startet prosjektet «Summer Jobs in the Stavanger-region» sammen med kommunene Stavanger, Sola og Sandnes, et prosjekt Nazim er del av. Målet med sommerjobb-prosjektet er å tiltrekke og beholde kompetanse i regionen. Av deltakerne i prosjektet er cirka én tredel internasjonale studenter.

− Sjeldent høye vekstforventninger

Da Sparebank 1 SR-Bank nylig la fram konjunkturbarometeret sitt, var ett av hovedfunnene at bedriftene i Sør-Norge ansetter igjen. Det vil si at trenden har snudd og utsiktene til flere ansettelser er bra igjen.

Men etterspørselen er større enn tilbudet − det er for få arbeidsledige. Dette betyr at kampen om de kloke hodene vil bli tøffere i tiden framover. Ja, det er altså arbeidstakers marked!

− Det er helt klart at energibransjen er den delen av næringslivet som planlegger med størst vekst i ansettelser det neste året. Det er nokså sjelden vi opplever at forventningene til vekst i sysselsetting er på så høye nivåer, uansett bransje. Dette bidrar til at Rogaland er fylket hvor det ventes størst vekst framover, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank til RA.

− Når det gjelder andre bransjer, ventes det noe vekst i tjenester mot næringslivet, samt litt vekst i industrien samlet sett, legger han til.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank (Jan Inge Haga)

− Sommerjobbene blir viktigere

Sett i lys av behovet for og konkurransen om arbeidskraft, hvor viktig er sommerjobbene for arbeidstaker og -giver?

− Mitt inntrykk er at sommerjobber blir stadig viktigere for en del arbeidsgivere. Dette skyldes i første rekke at det er en måte å rekruttere nye arbeidstakere på. I tillegg har en del bedrifter behov for ekstra kapasitet når mange av de faste ansatte er på ferie, svarer Knudsen.

− For arbeidstakere er også sommerjobber stadig viktigere, fordi de kan skaffe seg relevant erfaring, samt tjene penger. Med relevant erfaring får de et fortrinn sammenlignet med medstudenter som ikke har det, fortsetter han.

RA spør masterstudenten Nazim om han har fått noe inntrykk av ansettelsessituasjonen og kampen-om-talentene i regionen.

− Jeg har et godt inntrykk av ansettelsessituasjonen i Stavanger. Da jeg skulle søke sommerjobb, ble jeg kalt inn til flere intervjuer hos ulike selskap, og til slutt fikk jeg tilbud fra noen av dem. Dermed skjønner jeg at det er behov for folk i energisektoren, og det gjør med optimistisk med tanke på industriens bevegelser inn i framtiden, svarer Nazim.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, er enig med sjeføkonom Knudsen i at sommerjobbene er viktige for arbeidsgiverne og -takerne.

− Sommerjobb er en kjempefin mulighet til å bli kjent med en bedrift, og til å få seg arbeidserfaring. Én av tre bedrifter trenger sommervikarer for å opprettholde produksjonen. Mer enn halvparten av bedriftene sier at de har ansatt en sommervikar i fast stilling, så sommerjobbene øker jo også bedriftenes muligheter til å møte gode kandidater til faste jobber, sier Grindland til RA.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland (Moment Studio)

Trenger folk fra hele landet − og utlandet

Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro, legger heller ikke skjul på at Stavanger-regionen har et stort behov for rekruttering til hele energisektoren de neste årene. Først og fremst fordi vi allerede er en stor og ledende energiregion, men også fordi den vokser i volum og bredde.

− Mange kommer til å pensjonere seg de neste ti årene, både til vanns og lands. Vi trenger flere ingeniører og fagarbeidere inn i denne spennende næringen. Vi har så mange muligheter og utfordringer, så her kan man virkelig gjøre en forskjell, sier Kragseth til RA.

Hvor viktig er det at regionen tiltrekker seg unge talenter?

− Det er superviktig! Skal vi være den ledende energiregionen også i framtiden, har vi et stort behov for tilvekst av unge talenter, både fra regionen vår, fra andre kanter av landet og fra utlandet, svarer Kragseth.

Administrerende direktør Kristin Kragseth i Petoro, som er et statlig aksjeselskap opprettet av Stortinget i 2001, med mål om å ivareta statens deltakerandeler i olje og gass, overvåke Equinors salg av olje og gass produsert fra statens andeler, og føring av regnskap for staten (Petoro)

− «Step up» og «bjuda på»

Kragseth mener videre at om Stavanger-regionen skal lykkes med å bli attraktiv og tiltrekke seg arbeidskraften som trengs, må regionen fortsette å jobbe godt sammen − ikke Stavanger mot Sandnes mot Sola mot Bryne og så videre.

− Vi konkurrerer med andre attraktive regioner i Norge, så her må vi sammen «steppe» skikkelig opp, for å legge til rette for at studenter og unge folk som kommer til byen for å jobbe får et godt inntrykk av hvor fantastisk regionen faktisk er, sier hun.

− Regionen kan tilby utrolig interessante arbeidsoppgaver i et framoverlent og positivt miljø. Her er kultur, studiemuligheter, idrett og verdens vakreste natur. Jeg tror vi har litt å gå på når det gjelder å integrere folk utenfra på en bedre måte. Det verste er å komme til et nytt sted og føle seg alene, så her må vi samarbeide godt og «bjuda på», slik at de som kommer hit får det inntrykket regionen fortjener, avslutter Kragseth.

