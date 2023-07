Var på besøk to dager − bestemte seg for å flytte for godt

Ekteparet Britta (41) og Dirk Görner (54) har fulgt med på TV-serien «Goodbye Deutschland», som handler om tyskere som har flyttet til andre land, og én av episodene handlet om Petra og Thorsten Widorski-Kitzmann som har kjøpt campingplass og bosatt seg i Sauda. I februar i år ble Britta spurt om hun ville ta seg en tur til Sauda med familien og hjelpe til på campingplassen.

− Vi har vært på ferie i Norge noen ganger og har alltid tenkt at her kunne vi godt bo. Så, i februar tok jeg turen til Sauda for å se hvordan det var her, og etter to dager bestemte jeg meg. Hjertet mitt sa at her skal vi bo, sier Britta Görner til Rogalands Avis.

Slik har det seg altså at ekteparet Görner, sønnen Paul (12) og hunden Zeus har flyttet fra Tyskland til Sauda.

Paul, Britta og Dirk Görner synes det er fint å bo et sted der de kan få oppleve fire årstider. De er spent på vinteren i Sauda. (privat)

− Jeg likte størrelsen på bygda, naturen og de vennlige folkene. Her har vi alt vi trenger, sier Britta.

− I Bremgarten i Sør-Tyskland, der vi bodde før, likte vi oss ikke lenger. Vi synes det er altfor varmt der. I Sauda får vi faktisk oppleve fire årstider, istemmer Dirk.

Ganske samtidig som RA intervjuet familien Görner, gjorde lokalavisen Ryfylke det samme − saken til sistnevnte kan du lese her (krever abonnement).

Drømmer om Grand Manilla

Vi tar en tur ut i de regnvåte sentrumsgatene i Sauda, og det tyske ekteparet forteller entusiastisk om framtidsplanene sine.

− Jeg har kanskje lyst til å åpne en kafé som selger tyske kaker og bakervarer, eller drive et pensjonat. Det har jeg mange års erfaring med fra før, sier Britta.

− Det er flere ledige lokaler i Sauda, og så har jeg lagt min elsk på Grand hotell ved kaien, men jeg har jo ikke sett inne i bygget, fortsetter hun.

Britta drømmer om å drive en kafé eller et pensjonat i Sauda, kanskje i lokalene til Grand hotell, kjent fra Kjartan Fløgstads roman «Grand Manila». (Eilin Lindvoll)

Grand hotell, med puben Manilla i underetasjen, er sentrale kulisser i saudaforfatter Kjartan Fløgstads roman «Grand Manila». I boken følger leseren fire familier med tilknytning til et amerikansk storkonsern i den fiktive bygda Lovra, som lett kan forveksles med nettopp Sauda.

Dirk deler konens drømmer og kunne godt tenke seg å drive hotell med henne. Han jobber per nå som konsulent innen kommunikasjon, lederskap og salg. Britta jobber foreløpig på campingplassen i Saudasjøen.

− Kommunen har sagt at de trenger en tysklærer på ungdomsskolen. Det synes jeg høres spennende ut, sier Dirk.

Både han og Britta lærer seg norsk nå, og de begynner på kurs i august.

Vil bli fotballproff: − Skal møte FK Haugesund

Sønnen Paul på 12 år fikk gå tre uker på skole i Sauda før sommerferien startet. Til høsten begynner han på ungdomsskolen.

− Paul har fått flere venner på skolen og på fotballaget til Sauda IL. Han er en ganske talentfull fotballspiller og drømmer om å bli proff, forteller Dirk, og fortsetter:

− Vi har vært i kontakt med FK Haugesund, og forhåpentligvis får Paul mulighet til å bli med på en trening med dem, som videre kan gi ham plass på akademiet deres og utvikle ham enda mer som fotballspiller.

Paul Görner har talent for fotball og drømmer om å bli proffspiller. (privat)

På boligjakt

Britta og Dirk har også fått god kontakt med de andre saudabuene. De har gått på arrangementer i regi av sønnens skole og idrettslag, der de har fått hilse på andre foreldre.

− Vi opplever at folk vi aldri har hilst på stopper oss på gata og sier «hei, dere er jo foreldrene til Paul». Og så slår vi av en prat, sier Britta.

12-åringen Paul spiller fotball for Sauda IL og har fått mange nye venner allerede, både via fotballen og skolen. (privat)

Nå selger familien huset i Tyskland, og i Norge er de i kontakt med Skatteetaten og UDI for å opprette norske bankkontoer.

− Vi må først og fremst skaffe oss et hus, så kan vi jakte videre på drømmene våre, sier Dirk.

− Det er ikke noe nytt til salgs i dag heller, skyter Britta inn idet vi passerer tavlen utenfor eiendomsmegleren i Sauda.

De har tro på at det ordner seg med bolig snart. Aller helst vil de ha hus med hage og fjordutsikt.

− Egentlig er vi klimaflyktninger

Og så gleder familien Görner seg til vinteren og snø.

Sønnen Paul ser fram til å prøve seg på ski og snowboard, mens Britta og Dirk vil gjerne teste langrenn.

− Der vi bodde i Tyskland var det flere plussgrader og lite snø om vinteren. I Sauda vil vi, som sagt, få oppleve alle fire årstidene på ordentlig. Så kanskje vi egentlig er klimaflyktninger, ler Dirk.

Dirk og Britta Görner har bestemt seg for å flytte fra Sør-Tyskland til Sauda i Rogaland. (Eilin Lindvoll)

Utlendinger gir positivt folketall

Ordfører Asbjørn Birkeland (Sp) i Sauda synes det er helt fantastisk at Britta, Dirk og familien, samt campingplasseierne Widorski-Kitzmann, har valgt å bosette seg i Sauda og bidra til det lokale næringslivet og verdiskapningen i bygda.

− Sauda har plass til flere, og jeg håper samfunnet og næringslivet tar godt imot de som flytter hit, noe jeg har forstått at vi har levert på. Det er kjekt for en ordfører å høre, sier Birkeland til RA.

Asbjørn Birkeland er ordfører i Sauda. Han synes det er alle tiders at utlendinger flytter til bygda og bidrar til verdiskapning. (privat)

Han forteller videre at Sauda har hatt negativ folketallsutvikling over flere tiår, og at de trenger hver eneste tilflytter for å kunne opprettholde det gode tjeneste- og servicetilbudet de har i bygda.

− Vi har jevnt over svært høy tilflytting til kommunen, og ser at det er stadig flere som velger å flytte hit fra utlandet. Dette er selvsagt med på å demme opp for utflytting og negativt fødselsoverskudd. De siste kvartalene har vi faktisk hatt positiv folketallsutvikling, og det er det utenlandsk tilflytting som er hovedårsaken til. Det er vi svært glade for, og vi har plass til enda flere, sier ordføreren.

Birkeland vil at flere skal velge Sauda som bo- og arbeidsplass.

− Dette gir stor verdi til samfunnet i form av sårt tiltrengt arbeidskraft og kompetanse. I tillegg gir de som flytter hit fra utlandet nye impulser til samfunnet, og har kanskje andre ideer til nærings- og samfunnsutviklingen. De passer godt inn i smeltedigelen Sauda, som har hatt mange nasjonaliteter boende her i over 100 år, sier han.

NHO: − Bidrar til verdiskapning og viktig tilflytting

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, forteller at hun jevnlig hører historier om turister, gjerne tyskere og nederlendere, som slår seg ned i Norge etter å ha vært på besøk.

− Det skal vi sette stor pris på, for de bidrar til verdiskapning og viktig tilflytning. Flere steder i Distrikts-Norge sliter med fraflytting. Derfor er det viktig at lokale politikere gjør det så lett som mulig for alle som vil etablere seg, sier Grindland til RA.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland. (Moment studio)

Hun mener lokal tilrettelegging kan handle om å gjøre enkelt å starte egen bedrift, sikre nok og rimelige boligtomter, barnehageplasser og gode servicetilbud.

− Det skjer mye spennende i Sauda for tiden, med både store og små etableringer i næringslivet. Jeg håper alle som vil etablere seg i bygda, og ellers i fylket vårt, lykkes, samt at politikerne gir dem verktøyene de trenger for å lykkes, sier Grindland til slutt.

