Fra sjø til støl: − Kostet ikke mer enn ny bil

− Vi ville ha noe helt annet enn sånn vi bor hjemme på Talgje, hvor vi har stort hus og sjøen som nærmeste nabo. I mange år har vi gledet oss over båtlivet, og var egentlig ikke på jakt etter hytte. Men så dukket denne stølen opp på Finn, sier familiefar Jone Ullenes til Rogalands Avis.

Han, kona og fire barn i alderen 5 til 13 år bor på øya Talgje utenfor Stavanger. De har nylig kjøpt og overtatt en klassisk stølshytte fra 1930 på 28 kvadratmeter i Nordstøldalen i Sauda. Hytten har verken strøm eller innlagt vann. «Dette er hytten for den som ønsker den enkle hyttesjarmen, med nærhet til turterrenget», sto det i annonsen.

− For oss er ikke dette en «hytte-hytte». Vi sier at vi har kjøpt en støl. De som eide stølen før, har gjort en del rehabilitering og oppgraderinger, så alt er på stell. Dette er en plass med verdighet, nydelig beliggenhet og flotte tradisjoner, som vi nå kan forvalte videre, sier Ullenes.

− På stølen får vi det vi ikke har hjemme: Fjell, snø om vinteren og et enklere, mer primitivt liv, fortsetter han.

Små hytter har fått en oppsving, ifølge megler. Hele støler til salgs, er imidlertid sjelden vare. (Jan Nordtveit)

Ville ha en hverdagskontrast

En støl var opprinnelig en melkeplass i fjellet eller skogen som lå nær til at de som bodde på gården kunne gå fram og tilbake for å melke kyrne som beitet i utmarken om sommeren. Familien Ullenes har ikke tenkt å videreføre denne opprinnelige stølsdriften, men bruke stølen som et fritidssted.

Rundt stølshytten kan de ta ned trær og hogge egen ved. Vann henter de i bekken, og lyset inne får de fra parafinlamper. Familiefar Ullenes liker å ha ting å gjøre, og gleder seg til å være på skogen og pusle med andre små prosjekter rundt stølen.

− Det som var avgjørende for at vi valgte å kjøpe denne stølen, var kontrasten til det vi har hjemme på Talgje, samt en lav inngangspris. Vi har ikke betalt mer enn en ny bil koster, sier han.

Reagerer på strømmangel

Mange som kjenner familien Ullenes, er visstnok ikke overrasket over at de valgte å kjøpe en støl. Det er nemlig en aktiv og friluftsinteressert familie.

− Men når vi viser folk bilder av stølen, begynner mange umiddelbart å snakke om hvordan vi kan installere solcellepanel og få innlagt strøm, men vi synes det er helt greit å ikke ha strøm. Det er interessant at strømmangelen er første reaksjonen til noen. Andre bekjente synes hytten er sjarmerende og koselig, samtidig som de er tydelige på at dette er for primitivt dem. Andre virker litt inspirert og kunne tenke seg noe lignende selv, forteller Jone Ullenes videre.

Kongelig utedo hører med det opprinnelige hyttelivet. (Jan Nordtveit)

− Går an å ha det bra med et enkelt liv

Da familien overtok hytten i begynnelsen av desember og hadde første overnatting der, foregikk de fleste måltidene utendørs. Dette var noe de aldri ville gjort en vanlig dag hjemme på Talgje i desember-måned.

− Det å være på stølen er litt ekstra arbeid i seg selv. Vi må gjøre en jobb for å få vann, varme og lys, men det synes vi egentlig vi har litt godt av, sier Ullenes, og fortsetter:

− Vi vil også vise ungene våre at det går an å ha det bra med et enkelt liv. Og så er vi sammen på en annen måte når vi er på stølen. Der får vi automatisk lavere puls og er mer til stede for hverandre, enn i hverdagen hjemme.

Hvordan synes barna det er å være på stølen?

− Foreløpig er de begeistret. De synes det er kjekt med mye snø rett utenfor døra, og til høsten gleder de seg til å plukke blåbær, svarer Ullenes.

I uthuset ved siden av hovedhuset på stølen, har familien et ekstra oppholdsrom. Men om vinteren er ikke dette så lunt og godt å bruke. (Jan Nordtveit)

Flere og større hytter

Hyttevalget til familien Ullenes skiller seg ganske mye fra gjennomsnittet:

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det 445.513 hytter i Norge. Dette er 8,6 prosent flere enn for ti år siden. I løpet av 2021 ble det gitt byggetillatelse til 7454 nye hytter og fritidsleiligheter. Det er en oppgang på 54,3 prosent fra året før, og en klar rekord for perioden mellom 2010 og 2021, skriver SSB.

Hyttene blir stadig større i areal, viser tallene til SSB. (SSB)

De siste par årene har hyttesalget økt betydelig. (SSB)

Videre er det slik at hyttene våre blir større og større. Gjennomsnittsarealet på hytter og fritidsleiligheter per 2021 er på 99,5 kvadratmeter. Dette er en økning på 2,7 prosent sammenlignet med ti år tidligere.

Hyttefolket vil «tilbake til røttene»

Det var megler Kurt Inge Nybru hos Aktiv Ryfylke Eiendomsmegling avdeling Sauda som solgte stølshytten til familien Ullenes. Han forteller at i en tid der hyttesalget i vestlandsbygda har fått en dupp, er det flere hyttekjøpere som viser interesse for enklere, billigere hytter.

− Jeg har solgt flere hytter i prisklassen under millionen, som betyr hytter uten strøm og/eller vann og avløp. De som ser på slike hytter, har vært alt fra familier med yngre barn til eldre par. Dette er folk som ser verdien i å eie hytte uten å ha komforten med alle fasiliteter, sier Nybru til RA.

− På 1950-1980-tallet var jo hyttene enklere, og hytteopplevelsen handlet om nærhet til fjell, tur- og skiløyper. Nå ser jeg at flere vil ta hyttelivet de kjenner fra sin barndom videre til egne barn. Beliggenhet og «en stue» i fjellet er det viktigste, fortsetter han.

Megler Kurt Inge Nybru hos Aktiv Ryfylke Eiendomsmegling avdeling Sauda ser flere nye tendenser i hyttemarkedet. (Eilin Lindvoll)

Ifølge megleren er en annen fordel med enkle hytter at du kan slå av strømmen helt, for de tåler å stå uten oppvarming. Flere kjøper også hus i Saudas sentrumsområde, og bruker huset som hytte. Der er prisnivå enda rimeligere enn i fjellet, i tillegg til at en får strømstøtte på huset selv om de bruker det som hytte.

Ville ikke utsette

På spørsmål om hvilke råd han har til andre som kunne tenke seg å kjøpe ei enkel fjellhytte, vil ikke Ullenes komme med noen konkrete anbefalinger. Han er tydelig på at stølen var det riktige for dem, men at det ikke nødvendigvis en god løsning for alle.

− Det er fort gjort å tenke at denne typen hyttedrøm er noe som må utsettes til man er pensjonist og barna har flyttet hjemmefra. Vi ville imidlertid ikke skyve dette foran oss når denne sjeldne muligheten til å få egen støl dukket opp. Vårt eldste barn flytter kanskje hjemmefra om noen år, og det er veldig fint at hele familien kan få dele stølslivet sammen en stund før den tid. Derfor var dette en drøm vi ville realisere her og nå, avslutter Ullenes.

