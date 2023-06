De beste stylingtipsene før boligsalg

− Vi har flere eksempler hvor en enkel oppussing i forkant har gitt enorm gevinst både i form av både kjappe salg, og prisrekorder, sier daglig leder Trond Lura i DNB Eiendom Stavanger til Rogalands Avis.

Det viktigste er å ikke dra stylingen til det ekstreme. Om du vil pusse opp litt før salget, må du huske at du skal pusse opp til ny eier, ikke etter egen smak. Ofte kan en oppussing ende opp med å «straffe» seg om den ikke gjøres riktig, ifølge Lura.

− Bruker du, for eksempel, mye penger på å pusse opp dyre rom, som bad eller kjøkken, vil naturligvis du ønske å ha gevinst på oppgraderingen ved salget. Hvis denne oppussingen imidlertid ikke treffer hos mulige kjøpere, kan oppussingen ende opp med å virke mot sin hensikt, da folk flest synes det er ugreit å rive ned et nylig oppusset kjøkken, sier han.

Men er det egentlig vits å bruke penger på styling eller oppussing av boligen før salg?

− Ja. Uansett om markedet er i fyr og flamme, eller mer rolig, er styling en svært god måte å gi det beste inntrykket av sin bolig på overfor potensielle kjøpere. Husk at når du legger huset ditt ut for salg, er du i en konkurranse om budgivernes gunst. Da er det lurt å gjøre grep for å tiltrekke flest mulig kjøpere, slik at flere byr og du ender opp med å få en god pris, svarer Lura.

[ Boligprisene − bydel for bydel ]

− Stor forskjell på å bo og selge

Liv Tone Fredriksen er daglig leder hos Boligkonsulentene. De jobber med nettopp styling av boliger som skal selges, enten de trenger litt elementer, som noen bilder, pyntegjenstander og møbler, eller full møblering dersom det er snakk om en tom bolig i et nybygg.

Før og etter: Er boligen som skal selges allerede tømt for møbler, eller i et nybygg som ikke har hatt eier ennå, kan stylistene bidra med møbler for å skape interesse blant potensielle kjøpere. (Boligkonsulentene)

− I mange tilfeller kan det være godt for selger å få et par ekstra øyne inn i salgsprosessen, for det er lett å se seg blind i egen bolig. Det er jo snakk om å selge det dyreste du har, og da er det fint at boligen tar seg best mulig ut på bilder og visning, sier Fredriksen til RA.

− Det er stor forskjell på å bo i en bolig og skulle selge den. Mange kunder kan nok føle at «alt» det de liker ved boligen blir fjernet når boligen skal bli klar til fotografering og visning, men så er det jo ikke de som skal bo der lenger. Vi må tenke på hvordan vi kan framstille boligen for å få flest mulig interessert, fortsetter hun.

Liv Tone Fredriksen er daglig leder hos Boligkonsulentene, som har kontor i Sandnes (Boligkonsulentene)

[ Trekker boliger fra markedet: − Kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste ]

Skaper «hotellfølelse» på soverommet

Boligkonsulentene samarbeider med flere eiendomsmeglere og utbyggere i Stavanger og de omkringliggende kommunene. Prisene på tjenestene deres varierer. Én time med veiledning, gode tips og råd koster 1650 kroner. Delvis styling kan koste alt fra 7000 til 10.000 kroner, alt etter hvor stor boligen er og hva som må gjøres. Full styling koster gjerne fra 13.000 kroner og oppover.

− Det første vi gjør når vi får et oppdrag, er å ta en befaring med kunden, altså cirka én time med interiørveiledning. Er det noen som skal selge en bolig de har bodd i selv, kan de løse mye av stylingjobben selv. Da gir vi råd til hvordan de kan flytte rundt på møblene, hvilke bilder de bør ta bort, og ting og tang de kan la stå framme, sier Fredriksen.

Mange synes at boligen de skal selge er kald og ukoselig når den er stylet for fotografen, men det er kanskje det som skal til for å treffe flest mulig interessenter. (Boligkonsulentene)

Hun forklarer at først er det ofte en del ryddejobb selger må gjøre, samt fjerne overflødige møbler, for å få fram arealet til boligen. Deretter må personlige bilder, som brude- og barnebilder fjernes.

− På soverommet er vi opptatt av å skape en «hotellfølelse», for at de som er på visning ikke skal føle de tråkker inn i et privat soverom. Opplever de heller at de er på hotell, er det lettere for dem å se for seg å bo der selv, sier Fredriksen.

− Ellers lar vi ofte kule detaljer, antikke møbler og lignende stå igjen, for å skape særpreg, legger hun til.

Personlige bilder og gjenstander fjernes, og rommet innredes slik at andre kan se for seg å bo der selv. (Boligkonsulentene)

Oppussingsobjekt? Gjør dette!

De som ser etter bolig på Finn, har høye forventninger. En god presentasjon med delikate bilder, er det som kan få dem til å stoppe opp på, ifølge stylisten.

− Når det gjelder styling av tomme boliger og nybygg, tilbyr vi pakker med opp til 60 forskjellige møbler. Det er viktig at det er nok møbler i boligen, samt at stylingjobben vi gjør ikke er noe kunden føler de kunne gjort selv, sier Fredriksen fra Boligkonsulentene.

− Dersom vi får et oppdrag om å style et oppussingsobjekt, ser vi ofte at det har god effekt om det males litt. Maler vi opp stuen, for eksempel, får vi med oss en større kjøpergruppe, både de som tenker å rive til bunns alt sammen, og de som ser muligheten i å ta vare på noe av det som allerede er i boligen, sier hun videre.

Gjøres det ingenting i oppussingsobjektet, er det kanskje kun oppussingsentusiaster og «bolig-flippere» som fanges.

− I store eneboliger som trenger oppussing, prøver vi å fikse ett rom, slik at kjøper kan se for seg å flytte rett inn i boligen og pusse opp litt etter litt, sier Fredriksen.

Skal du selge bolig, kan stylistene komme med tips og råd til hvordan du kan bruke møblene du allerede har. De kan også låne ut alt fra bilder og nips, til små og store møbler. (Boligkonsulentene)

Ulikt hva som treffer

Lura fra DNB Eiendom framholder at det er varierende hvilke stylinggrep som bør gjøres i boligen som skal selges.

− Veldig mange har gjennom oppussingsprogrammer, interiørblogger og -magasiner, fått et godt inntrykk av hva som treffer. Noen ganger vil det gjerne funke en minimalistisk stil, andre ganger passer boligen best til et nordisk preg. Vi har også hatt boliger som har vært nærmest autentiske og urørte fra 50- og 60-tallet, der stylisten også har innredet etter den tidsepoken, sier megleren.

− Selv et totalrenoveringsobjekt kan styles til å skape noe mer oppmerksomhet og interesse rundt annonsen, sier han.

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger. (DNB Eiendom)

Før bildene av boligen skal tas, er det viktig at det åpnes opp, slik at lys slipper inn, og at det er få ting som kan stjele fokus i bildene.

− Jeg pleier å si at selgerne bør rydde bort så mye som mulig, og når de tror de er ferdige, er de gjerne bare kommet halvveis. Etter at boligen er klargjort for bilder, er det mange som synes hjemmet ser kaldt og ukoselig ut. Samtidig er det ofte slike grep som gir ryddige, gode bilder, som videre med på å trigge interesse for boligen og tiltrekke folk til visningen, sier Lura avslutningsvis.

[ Frykter akutt boligmangel vil presse prisene opp ]

[ Alf Erik (61) gjør «uvanlig» boliglånsgrep ]