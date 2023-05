Gir bort gammel varmestue: − Håper den blir satt opp en ny plass

Skihytten er fra 1968 og har varmet mange opp gjennom årene, men i flere år den vært erstattet av en nyere og mye større varmestue ved skisenteret i Sauda.

Nå skriver daglig leder Lars Reidar Fosstveit på skisenterets Facebook-side at den gamle varmestuen gis bort mot henting.

− Det litt interesse så langt. Jeg håper jo den blir fjernet og satt opp en ny plass. Det er fint om noen ser muligheter i hytten og vil bruke den på nytt, sier Fosstveit til Rogalands Avis.

I kommentarfeltet har flere uttrykt at de ønsker at den gamle varmestuen skal bli igjen i Svandalen. Noen har foreslått at den kan flyttes lenger opp i alpinbakken og være en pausebu der.

Tiden vil imidlertid vise hvor varmestuen ender opp.

Denne hytten kan bli din helt gratis, dersom du kommer og henter den. (Sauda Skisenter)

