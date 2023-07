Dro på bobilferie − kjøpte campingplass og flyttet for godt

− Jeg og mannen min Thorsten dro på ferie til Vestlandet med bobilen i 2014. Etter hvert kom vi til Norheimsund i Hardanger. Det hadde vært nydelig vær hele sommeren, men mens vi var der, kom uværet, sier Petra Widorski-Kitzmann til Rogalands Avis.

− Mannen min tilbød å hjelpe campingplasseierne med noen vannlekkasjer, og det endte med at vi begge ble tilbudt jobb på campingen. Der jobbet vi i resepsjonen i flere år, forteller 62-åringen videre.

Drømmen var imidlertid å eie og drive egen campingplass, så i 2020 da en bekjent som drev kiosk i Hardanger tipset Widorski-Kitzmann om at Sauda Fjord Camping var til salgs, ble hun straks annig.

− Men campingen kostet for mye for meg, og jeg slo det fra meg, sier Widorski-Kitzmann.

Petra og Thosten Widorski-Kitzmann ble værfaste i Norheimsund, og så ble det rett og slett til at de flyttet til Norge for godt. Nå driver de campingplass i Sauda. (privat)

Camping-drømmen blir virkelighet: − Gikk fort

Dette ble likevel ikke enden på visa. En tysk venninne som driver camping på Forsand visste om Widorski-Kitzmanns drøm og spurte en dag om hun kunne tenke seg å kjøpe Sauda Fjord Camping sammen med henne.

Slik endte det altså med at de kjøpte campingplassen i Saudasjøen sammen i 2021. Campingen eies av de to tyske familiene sammen, men det er Widorski-Kitzmann som driver campingen i det daglige.

− Alt gikk veldig fort. Vi kjøpte campingen i april 2021, og flyttet til Sauda i juni samme år, sier Widorski-Kitzmann.

Nå eier hun hus i Saudasjøen i gåavstand til campingplassen. I sommersesongen er Widorski-Kitzmanns ektemann i Norheimsund og jobber som vaktmester, samt driver båtutleie, mens fruen «holder fortet» i Sauda.

− Mine to voksne sønner jobber også på campingen sammen med meg og resten av det store, gode medarbeiderteamet vårt, sier Widorski-Kitzmann.

Petra Widorski-Kitzmann kjøpte Sauda Fjord Camping i 2021. Hun storstrives med jobben og livet som saudabu. (Eilin Lindvoll)

− Jeg stortrives i Sauda. Her føler jeg meg hjemme. Det er så vakkert her, og folkene er så vennlige, fortsetter Widorski-Kitzmann.

Hun og ektemannen har tidligere vært med i den tyske TV-serien «Goodbye Deutschland», som handler om tyskere som har valgt å bosette seg i andre land.

Hyller hjelpsomme og åpne saudabuer

Widorski-Kitzmann legger ikke skjul på at det var utfordrende å være daglig leder av campingen i starten. Sauda Fjord Camping er større enn den i Norheimsund, og der jobbet hun kun i resepsjonen og ikke med drift.

− I starten av 2021 gikk det bra, men så kom andre korona-bølge og det ble vanskeligere. I 2022 gikk det bra igjen, men så kom strømkrisen, oppsummerer hun.

Noe av det som var avgjørende for at Widorski-Kitzmann ikke mistet motet i de tøffe periodene, var den gode støtten hun fikk fra lokalsamfunnet.

− Vi følte oss aldri alene om å ha det vanskelig med pandemien og strømprisene. I Sauda er det lett å komme i kontakt med folk sammenlignet med i Norheimsund, hvor de er mer skeptiske. Her var folk åpne, tilbød hjelp og alt helt fra starten av, sier Widorski-Kitzmann.

− Hittil i år har det gått veldig bra. Vi har mange utenlandske og norske gjester. Flere utlendinger kommer grunnet svak krone, og nordmenn velger norgesferie av samme grunn, fortsetter hun.

Flest utenlandske gjester

2023-sesongen begynte allerede i april med godt besøk i påsken, og deretter en del gjester i pinsen da det også ble arrangert Saudadagane med, blant annet, konserter og sykkelritt.

Mens RA snakker med «dronningen av campingplassen» kommer det stadig gjester innom, og Widorski-Kitzmann snakket tysk med mange av dem.

− Det er helt klart flest utenlandske turister som bor hos oss, hovedsakelig fra Tyskland og Nederland, men også en god del norske. I løpet av en sesong har vi gjester av opp til 15 ulike nasjonaliteter, sier Widorski-Kitzmann, som for øvrig snakker svært bra norsk.

Vi tar en tur ut for å kikke rundt på campingplassen. Denne dagen bøtter det ned i Sauda, noe som er en stor kontrast til gårsdagen da det var sol fra skyfri himmel og nesten 30 grader i fjordbygda.

− Det har jeg merket etter at jeg flyttet til Norge: Nordmenn går ut uansett vær. På skolene er barna ute i friminuttene selv om det pøsregner. Det skjer ikke i Tyskland, sier Widorski-Kitzmann, og legger til:

− Dere lever altså opp til ordtaket «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær».

Petra Widorski-Kitzmann og ektemannen hennes har vært med i den tyske TV-serien «Goodbye Deutschland», som handler om tyskere som har utvandret. (Eilin Lindvoll)

Sauda-ordfører: − Helt fantastisk

RA har henvendt seg til Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland (Sp) for å høre hva han synes om at tyske Petra Widorski-Kitzmann har valgt å flytte til bygda for å bidra til næringslivet, samt hvilken verdi dette gir det vesle lokalsamfunnet.

− Jeg synes det er helt fantastisk! Sauda har plass til flere, og jeg håper samfunnet og næringslivet tar godt imot de som flytter hit, noe jeg forstår vi har levert på. Det er kjekt for en ordfører å høre, sier Birkeland.

− Vi vil gjerne at flere skal velge Sauda som bo- og arbeidsplass. Dette gir stor verdi til samfunnet i form av sårt tiltrengt arbeidskraft og kompetanse. I tillegg gir de som flytter hit fra utlandet nye impulser til samfunnet, og har kanskje andre ideer til nærings- og samfunnsutviklingen. De passer godt inn i smeltedigelen Sauda, som har hatt mange nasjonaliteter boende her i over 100 år, sier Birkeland videre.

Asbjørn Birkeland er ordfører i Sauda. Han synes det er alle tiders at utlendinger flytter til bygda og bidrar til verdiskapning. (privat)

NHO: − Bidrar til verdiskapning og viktig tilflytting

Verken NHO, SSB eller Virke har spesifikke tall på norske campingplasser som drives av utlendinger, men Audun Pettersen, bransjeleder for reiselivsnæringen i Virke, har mange års erfaring med campingbransjen i Norge. Pettersen forteller at de ikke har tall på hvilke land som er mest representert på eiersiden av norske campingplasser, men han har inntrykk at det særlig er mange fra Tyskland og Nederland.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, synes historien om campingplassen i Saudasjøen og dens eiere er et veldig godt eksempel på hvordan bedrifter skaper liv i bygd og by.

− Vi hører jevnlig historie om turister, gjerne tyskere og nederlendere, som slår seg ned i landet vårt etter å ha vært på besøk. Det skal vi sette stor pris på, for de bidrar til verdiskapning og viktig tilflytning. Flere steder i Distrikts-Norge sliter med fraflytting. Derfor er det viktig at lokale politikere gjør det så lett som mulig for alle som vil etablere seg, sier Grindland til RA.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. (Elisabeth Tønnessen)

Hun mener lokal tilrettelegging kan handle om å gjøre det enkelt å starte egen bedrift, som Petra Widorski-Kitzmann og mannen har gjort, eller å sikre nok og rimelige tomter, barnehageplasser og gode servicetilbud.

− Det skjer mye spennende i Sauda for tiden, med både store og små etableringer i næringslivet. Jeg håper både Petra og alle andre som vil etablere seg i bygda, og ellers i fylket vårt, lykkes, samt at politikerne gir dem verktøyene de trenger for å lykkes, sier Grindland til slutt.

