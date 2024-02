Edel ble drittlei. Laget app for å få slutt på kjipe stellerom

– Det har gradvis blitt flere og flere grunner til å lage appen, sier Edel Irene Heldahl Horne oppgitt.

29-åringen ble mor for første gang i september, og er i mammaperm fra jobben som grafisk designer. Men det var allerede under graviditeten at hun begynte å legge merke til fasilitetene som tilbys småbarnsforeldre rundt i Fredrikstad.

– Jeg prøvde å se hvilke behov jeg kom til å få, å researche litt, sier hun til Dagsavisen.

Bleieskift på vasken

Det hun fikk se var både oppløftende og nedslående. Ofte det siste. Og da hun skulle ut på sine første trilleturer som nybakt mamma, ble ikke erfaringene bedre.

– Jeg har vært på et kjøpesenter hvor det ikke lenger var ammerom. Småbarnsforeldre ble henvist til handikaptoalettet, men der var det ikke stellebord – ikke engang dolokk. Da måtte bleieskiftet skje på gulvet, hvor det lå dopapir og skitt tråkket utover.

– Jeg endte opp på dametoalettet og måtte stelle min gråtende sønn på benkeplaten mellom vaskene, der to jenter sminket seg. Det var en veldig dårlig opplevelse.

På spisesteder rundt i byen noterte hun seg også andre ting.

– På en av byens mest populære kafeer for småbarnsforeldre prioriterte de heller to dekorerte bord og en lenestol på HC-toalettet framfor et stellebord. På en annen kafé var det satt opp en smal kommode uten noen sikring for barnet og kun et hardt underlag. I flere tilfeller er ikke stellebord festet skikkelig til veggen og man kan enkelt rugge de fram og tilbake, sier hun og fortsetter:

– En restaurant hadde ikke stellemuligheter i det hele tatt, og personalet henviste til naborestauranten – før de la til at hygienen var så som så der. Jeg har måtte ty til å skifte i en dyp vinduskarm, og ofte i egen barnevogn.

Vinglete og løst stellebord

App i frustrasjon

Temmelig frustrert over mange bomturer på jakt etter stellerom, bestemte Horne seg for å ta grep. Hun satte seg ned og utviklet en app som fikk navnet Minibehov. Den skal fungere etter samme prinsipp som Tripadvisor, hvor brukerne gir anmeldelser av stellerom.

– Appen er fortsatt på beta-stadiet, men jeg har invitert alle i barselgruppen min inn for å teste. Tanken er at brukeren kan finne, og selv skrive, anmeldelser av ulike stellerom i byen, hva de inneholder, hygiene, vedlikehold og lignende. De får sette en karakter fra en til fem, og kan også legge inn bilder, forklarer Horne.

Slik skal småbarnsforeldre få en oversikt både over hvor det finnes stellerom, og hvilken tilstand de er i.

– Det kan skrives logger på godt og vondt, med mulighet til oppdatering når det skjer en forbedring. For håpet er at dette også skal være en vekker for bedriftene, forklarer Horne.

Her var alt på stell, noe som gir toppkarakter fra Horne. (Privat)

Heier på appen

Torvbyen var kjøpesenteret som verken hadde stellebord eller dolokk. Senterleder Monique Blystad er enig i at tilstanden var under enhver kritikk, men understreker at det skyldtes en ombygging i senteret.

– På grunn av de utfordringene som har vært i Torvbyen det siste året, har det dessverre tatt tid å få på plass et nytt ammerom. Men det ble åpnet i forrige uke, med god plass og fine fasiliteter, opplyser hun til Dagsavisen.

Blystad har troen på Hornes app.

– Den høres bra ut. Det er viktig at disse fasilitetene er bra, kommenterer hun.

Gode stelletilbud er også helsesykepleierne i Norsk Sykepleierforbund (NSF) opptatte av.

– De fleste ønsker vel at et stellerom, i likhet med offentlig toalett, tiltaler oss både i form av hygiene og tilrettelegging. De bør ha trygge, stødige stellebord, være rent og ha bøtte til brukte bleier, sier leder for Landsgruppen av helsesykepleiere, Ann Karin Swang.

Må ikke være rent

Samtidig mener hun det ikke er helt krise om stellerommet ikke er gullende rent.

– Det går helt fint å stelle et barn uten tilrettelagte lokaler, barnet tar ikke skade av det. Man kommer langt med et lite håndkle eller innsiden av en jakke og noen våtservietter – man blir ikke syk av det, selv om det ikke er optimalt der og da. Når man kommer hjem kan man heller ta en grundigere vask.

Appen tror hun kan være nyttig for småbarnsforeldre på farten, og få næringsdrivende til å skjerpe seg.

– Kanskje? God service med et velutstyrt og rent stellerom er ekstra god reklame.





Skal ikke bli uthenging

Foreløpig er fire byer lagt inn i appen; Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Ålesund. Men Horne håper på en utbredelse over hele landet. Ennå er ikke Minibehov tilgjengelig på App-store eller Play-store, men ifølge gründeren er det ikke lenge til man kan vurdere en lansering.

Om det tar helt av, ser Horne for seg at sponsorer kan komme til, og kanskje også et samarbeid med Innovasjon Norge på lang sikt. Hun vil foreløpig påta seg rollen som moderator, men håper de kan bli flere om oppgaven etter hvert.

Slik ser Minibehov ut, med oversikt over flere spisesteder i blant annet Fredrikstad. (Skjermbilde)

– Jeg skal godkjenne innleggene for å kvalitetssikre dem. Det skal ikke være uthenging og svartmaling av bedrifter. Men folk må få vite om det er tilpasset for småbarn eller ikke. Og det er jo det som er hele poenget med denne appen, å være til hjelp for småbarnsforeldre. Mange av dem – særlig om de er ny i byen – tør ikke engang å begi seg ut på tur, fordi de ikke vet hvor det er stellerom og hva som møter dem. Da blir de i stedet isolert hjemme i frykt for å stå i en veldig ubehagelig situasjon.

Her er litt av det Horne har funnet på sine turer rundt i Fredrikstad. (Privat)

Selv har hun benyttet mammapermen til å saumfare byens stellerom, før hun på kveldstid har sittet fordypet i dataprogram for å designe appen.

– Grafisk design kan jeg jo, men ikke spesielt mye koding. Heldigvis er dette laget på en delvis kodefri løsning. Og samboeren min jobber med IT, så jeg har kunnet få hjelp av ham underveis. Nå klør jeg etter å få appen ut på markedet, for den trengs. Jeg vet ikke om en eneste småbarnsmor som ikke har måttet skifte bleie på gulvet på et handikaptoalett.

