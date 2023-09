Henrik Støren (30) lider av ukjent mannesykdom: – Nesten ingen vet hva prostatitt er

Kronisk prostatitt (CP) eller kronisk bekkensmertesyndrom (CPPS) er en av de vanligste sykdommene hos unge og middelaldrende menn, og utgjør opptil 30 prosent av tilfellene observert hos urologiske klinikker. Det viser en internasjonal studie fra 2020.

Studien viser at så mange som 4,5 til 10 prosent av den mannlige befolkningen verden over, har symptomer på prostatitt. Rundt 50 prosent av alle menn har prostatitt flere ganger i løpet av livet.

Men tilstanden er lite kjent. Mange menn går med smerter og bekkenbunnsplager uten å vite hvorfor, og uten å søke hjelp for plagene. Likevel er det få som kjenner til sykdommen.

– Komiker-kollegaene mine ler av stillongsen min, humrer Henrik Støren (30).

Han er standupkomiker i Oslo, kjent blant annet fra teaterklubben Latter. For nærmere tre år siden ble han syk, men symptomene var diffuse.

– Jeg var veldig slapp. Og det kjentes litt som en urinveisinfeksjon.

– Hvem tenker på prostata?

Henrik tok først kontakt med Doktor Dropin. Det ble tatt urinprøve, men de fant ingen tegn til at noe var galt med urinveiene.

– Pappa er lege og tidligere kollega av Per Espen Låhne, som driver Urologiklinikken på Nøtterøy. Han kjente igjen symptomene og foreslo at jeg skulle bestille en time hos Låhne for å sjekke om det var prostatitt.

Ved Urologiklinikken var det ingen tvil; Henrik hadde prostatitt, og måtte få behandling.

– Men hvem tenker på prostata når man er så ung? spør han retorisk.

Henrik Støren jobber som komiker, og har hatt prostatitt flere ganger. – Det kjennes sviende, og ømt på en måte, sier han. (Privat)

Kulde, stress og virus kan være prostatitt-triggere

Prostatitt er enkelt forklart en betennelse i prostata. Det kan oppleves som alt fra mildt ubehag, til forferdelige smerter.

Faktorer som spiller inn på hvor vondt det oppleves, er blant annet hvor mye man spenner seg i underlivet og bekkenmuskulaturen. Behandlingen er en kombinasjon av antibiotika og avspenningsøvelser.

Når pasienten er ferdig behandlet for betennelsen, kan det fortsatt være smerter fra underlivet hvis muskulaturen der er spent. Smertene eller ubehaget kan komme og gå, selv om det ikke er oppstått en ny infeksjon.

Hva som trigger smertene, kan også variere fra et tilfelle til et annet. For noen pasienter er det kulde, stress og virus som er triggere.

– Det kjennes sviende, og ømt på en måte. Symptomene er forskjellige fra person til person, forteller Henrik.

Han står fram med sin historie for å skape bevissthet rundt sykdommen. Han har også et håp om at det kan hjelpe andre til å søke hjelp hvis de har lignende opplevelser.

– Det er nesten ingen som vet hva prostatitt er. Det er en rar diagnose, jeg tror det bare er leger og folk i helsesektoren som har hørt om det, sier han.

– Jeg opplever det som diffuse smerter som stråler ut i penis eller testiklene, eller ut i rumpa. Det er ikke veldig vondt, men akkurat vondt nok til at jeg går og kjenner på det hele tiden.

Alle symptomer er reversible, det er viktig å fortelle. Folk må vite at det går over — Henrik Støren, komiker

Rød julelongs

Hvis man ikke får behandling, kan det utvikle seg til så store smerter at man får ordentlige problemer med livskvaliteten, forteller Henrik. Mange opplever at de får tilbakevendende smerter i bekkenet eller underlivet.

– Den første gangen det kom tilbake etter at jeg var ferdig behandlet, hadde jeg vært på skitur i femten minus og fikk litt panikk. Jeg var redd for at det skulle komme tilbake, eller at antibiotikumet ikke hadde funket likevel.

Henrik dro tilbake til doktor Låhne, som forklarte at kulde kan være en faktor.

– Han sa at hvis jeg kjente på det igjen, kunne jeg ta Voltaren mot smertene fram til det går over, og en dag etter. Det har fungert veldig bra for meg.

Fordi kulde er en av faktorene som trigger Henriks prostatitt, er han nøye med å kle seg slik at han ikke fryser.

– Jeg går med stillongs fra det begynner å bli kaldt, for å forebygge spenninger. På Julelatter gikk jeg med rød stillongs i hele november og desember, forteller Henrik, som er åpen med alle om sykdommen.

Alt på én gang

– Da hadde jeg et voldsomt kjør med forestillinger, ble syk og i tillegg er det jo kaldt i november og desember. Belastningen av å spille så mange show, virus og kulde … alle tre på én gang. Da jeg fikk prostatitt på nytt, sier Henrik.

– Jeg har tulla mye med prostata. Jeg føler ikke noen skam, og er ikke flau over det. Folk blir overrasket når jeg forteller om det, for det er noe de aldri har hørt om.

Han sier at han har vurdert å snakke om det fra scenen også.

– Det er jo en veldig rar diagnose, at man kan få betennelse der. Man tenker ikke at prostata er en faktor før man er langt oppe i åra. Jeg tror ikke gutter vil til urolog som skal kjenne på prostata heller, sier Henrik.

Han vil alltid være utsatt for å få det igjen.

– Det kan alltid komme tilbake. Derfor er det viktig med forebygging. Men alle symptomer er reversible, det er viktig å fortelle. Folk må vite at det går over.

---

Fakta om prostatitt

Prostatitt betyr betennelse i prostata. Prostatitt er en ikke uvanlig sykdom hos yngre og middelaldrende menn. Man skiller mellom akutt og kronisk prostatitt.

Tilstanden har et svingende forløp med smerte, svie og ubehag i underlivet. Diagnosen baseres på sykehistorie og legeundersøkelse. Hos noen virker antibiotikakur helbredende, men ikke hos alle.

Prostatitt kan være en følgetilstand etter en akutt prostatitt eller etter infeksjon i de nedre urinveiene. Andre ganger kan man ikke få fram at pasienten har hatt noen urinveisinfeksjon.

Det er glidende overganger mellom kronisk prostatitt og kronisk bekkensmertesyndrom.

Noen pasienter har en øm prostata ved prostataundersøkelse, hos andre foreligger helt normale funn etter en legeundersøkelse. Atter andre har smerter i muskelfestene i bekkenet.

Det skilles mellom kronisk bakteriell og kronisk abakteriell (uten bakterier) prostatitt.

Kilde: Store medisinske leksikon

Prostatitt betyr at prostatakjertelen er betent, ofte forårsaket av en infeksjon. Prostatakjertelen ligger mellom blære og penis, like framfor endetarmen (rektum). (National Cancer Institute,)

Rammer flest unge

Overlege Per Espen Låhne er spesialist generell kirurgi og urologi. (Privat)

Overlege Per Espen Låhne driver Urologiklinikken på Nøtterøy som avtalespesialist, er spesialist i generell kirurgi og urologi, og var fagrådgiver for Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (NKIB) ved Universitetssykehuset Nord-Norge i fire år.

Han sier at de spesielt ser tilstanden hos unge menn, og at den opptrer etter seksuell debut.

Selv om tilstanden er både smertefull og har en grad av alvorlighet, er behandlingen relativt enkel.

– Behandling er et såkalt trippel A-løp, altså antibiotika, antiinflammatoriske medisiner og alfablokkere, som gjør at du slapper av i den glatte muskulaturen. Men ubehandlet kan det føre til redusert fertilitet og endret blærefunksjon, sier Låhne, som opplever at tilstanden er svært utbredt – også blant unge norske menn.

– Hvorfor er det så mange menn som går ubehandlet med dette?

– De går ikke så ofte til legen, de går når kona sier det. Hvis de er single går de nok enda sjeldnere.

