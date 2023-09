Den ukjente mannesykdommen: Dette sier ekspertene om prostatitt

Dagsavisen kunne søndag fortelle historien til Henrik Støren, som har hatt tilbakevendende prostatitt. Til tross for at sykdommen er utbredt blant menn, og nær halvparten av alle menn vil ha symptomer på prostatitt en gang i løpet av livet, er det få som har hørt om denne sykdommen.

– Tilstanden kan være fryktelig plagsom og gi mange forskjellige symptomer.

Det sier overlege Per Espen Låhne driver Urologiklinikken på Nøtterøy. Han er spesialist i generell kirurgi og urologi, og var fagrådgiver for Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (NKIB) ved Universitetssykehuset Nord-Norge i fire år.

Overlege Per Espen Låhne er spesialist generell kirurgi og urologi. (Privat)

– En undervurdert diagnose

Overlege Låhne sier at de spesielt ser tilstanden hos unge menn, og at den opptrer etter seksuell debut.

– Det er en bakterieinfeksjon i prostata, der bakterier slår seg ned og har det veldig fint – de får en all inclusive med mat, varme, og særlig gode forhold for vekst, så de trives godt der.

– Hva er symptomene?

– Immunforsvaret blir aktivert og de kan oppleve at de skvetter mye når de urinerer, og får dårligere trykk i strålen. Det er en diagnose som er undervurdert. De opplever ikke smerte fra bakterieinfeksjonen, men det er ofte de spenner seg så mye at de får bekkenbunnssmerter, forteller Låhne.

Selv om tilstanden er både smertefull og har en grad av alvorlighet, er behandlingen relativt enkel:

– Behandling er et såkalt trippel A-løp, altså antibiotika, antiinflammatoriske medisiner og alfablokkere, som gjør at du slapper av i den glatte muskulaturen. Men ubehandlet kan det føre til redusert fertilitet og endret blærefunksjon, sier Låhne, som opplever at tilstanden er svært utbredt – også blant unge norske menn.

Les mer om behandling av sykdom lengre ned i saken

– Det er ikke farlig behandling hvis man ikke er syk likevel?

– Nei, men det er seks uker med antibiotika. Det er ikke godteri liksom, så man skal være ganske sikker før man innleder behandling basert på symptombildet.

– Hvorfor er det så mange menn som går ubehandlet med dette?

– De går ikke så ofte til legen, de går når kona sier det. Hvis de er single går de nok enda sjeldnere, sier Låhne.

Anne Tine Vold er psykomotorisk fysioterapeut ved fysioterapiseksjonen og NKIB ved UNN. Hun sier at det er et gjennomgangstema at de med bekken- og underlivssmerter, uansett kjønn, går lenge i utredning før de kommer i gang med behandling.

– Ubehandlet blir de fortvilte og lei seg, noe som trigger stress og det autonome nervesystemet, som igjen påvirker de organene som er styrt av dette nervesystemet, prostata inkludert, sier hun til Dagsavisen.

Men når Låhne først har utredet og behandlet én pasient, følger kompisene ofte etter:

– Jeg har flere innom hver dag. Hvis først én kommer, så kommer tre-fire av hans venner neste uke, med samme problem. Mange leger vet heller ikke hvordan dette skal diagnostiseres eller behandles, sier overlege Per Espen Låhne.

– Kjenner på urge hele tiden

Symptomene på prostatitt kan som nevnt, være forskjellige fra ett tilfelle til et annet, forklarer Låhne.

– Noen kjenner på urge hele tiden. Noen kan få bekkensmertesyndrom, som er voldsomt vondt. Før trodde man det ga økt risiko for prostatakreft, men det viser seg å ikke være noen slik sammenheng.

– Hvorfor er det så lite kunnskap om prostatitt?

– Det er vanskelig å forske på. Det finnes to typer, en bakteriell og en ikke-bakteriell variant. Dersom man tar urinprøve og ikke finner bakterier, gir man gjerne pasienten Voltaren mot smertene, forklarer Låhne.

Fordi man ønsker å redusere bruken av antibiotika, er fastlegene restriktive med å skrive ut den typen behandlinger som Låhne gir sine pasienter.

---

Symptomer på prostatitt

Tilstanden er karakterisert ved svie, smerter og ubehag i underlivet. Det kan være smerter over blæren, i penis og langs urinrøret.

Pasienten har ofte ubehag i mellomkjøttet, som vil si området mellom pungen og endetarmen. Det er også karakteristisk at smertene stråler ut til lårenes innside og mot endetarmen.

Tilstanden har et svingende forløp, med tilfeldige forverringer og forbedringer.

Det har vært hevdet at kulde forverrer symptomene, og varmt vær lindrer.

Hyppig sædavgang har også vært fremholdt som en lindrende faktor.

Kilde: Store medisinske leksikon

---

Etter nødkeisersnitt fikk ikke Melissa se sønnen sin på 27 timer

Rammer grublere

Noe som overrasker Låhne, er at det tilsynelatende er menn med lignende personlighet som får prostatitt.

– Det kan virke som at det er en spesiell personlighetstype som rammes. Grublerne, de som er følelsesgutter, forklarer Låhne.

– Det er ikke vitenskapelig bevist, fordi det ikke er forsket på. Min tanke er at grublerne spenner seg, litt på samme måte som kvinner som får vaginisme og får vondt under samleie. Avspenningsøvelser hjelper.

Hos grublerne kan smertene bli uholdbare.

– Vi hadde en pasient som valgte å fjerne prostata, og tenkte at det skulle fjerne problemet. Men etter operasjonen hadde han like vondt, på grunn av kronisk bekkensmertesyndrom. Det er her avspenning kommer inn, forteller Låhne.

– En annen pasient var i ferd med å bli ufør på grunn av smerter. Så fikk han trippel A-cocktailen og sa at han var spent i forhold til fysioterapien – for han trodde ikke du kunne puste deg bra fra slike plager. Da han kom tilbake etter seks måneder og var smertefri, slo jeg meg litt på brystet og tenkte «Bra, doktor Låhne», men så hadde han ikke hentet ut medisinene. Fysioterapien alene var nok.

Prostatitt øker ikke risikoen for kreftsykdom og reduserer ikke evnen til å få barn, ifølge Store medisinske leksikon. Kjønnslivet kan og bør fungere normalt, selv om tilstanden hos enkelte kan gi ubehag ved seksuell aktivitet.

Når legene sier at de ikke gjør funn som forklarer smertene, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er funn hos en pasient — Anne Tine Vold, psykomotorisk fysioterapeut

---

Behandling av prostatitt

Noen pasienter blir bedre etter antibiotikabehandling. Det er derfor rimelig å forsøke en kur med antibiotikatyper som kinoloner eller tetrasykliner på to til seks uker.

Av og til kan det være nødvendig med en lengre kur, gjerne to til tre måneder. Om pasientene ikke merker bedring etter seks uker med antibiotika, har det liten effekt å behandle lenger, eller å gjenta behandling ved tilbakefall.

I noen tilfeller kan alfablokkere gi bedring, og mange får god symptomlindring av NSAIDS. Ofte kan plagene gå over av seg selv uten spesiell behandling, da tilstanden har et svingende forløp.

Tilstanden vil også kunne komme tilbake, og antibiotika kan da ha mindre effekt.

Kilde: Store medisinske leksikon

---

Anne Tine Vold er Anne psykomotorisk fysioterapeut ved Universitetet i Nord-Norge og tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB). (Privat)

Blir frustrerte

Anne Tine Vold er psykomotorisk fysioterapeut ved fysioterapiseksjonen og NKIB ved UNN, som ble opprettet i 2012. Der jobber de innen fagområdene vannlatings- og avføringsdysfunksjoner, bekkenbunnssmerter samt sammensatte bekkenbunnsdysfunksjoner.

Hun sier at prostatitt-problematikken er en høna- og egget-situasjon.

– Når mennene får smerter, kommer de til legen for å få en diagnose og høre om doktoren kan gjøre noe med det. Ofte gis det medikamenter som kan ta bort infeksjonen når det er den bakterielle varianten, sier hun.

– Men også de som ikke har påvist infeksjon, kan ha ubehag eller funksjonsproblemer i form av smerter ved utløsning, smerter som stråler ut i penis eller testikler, ereksjonsproblemer, nedsatt opplevelse av utløsning eller at det er nedsatt trykk på urinstrålen, forklarer Vold.

– Mange har smerter når de sitter på hardt underlag også, for eksempel om de sitter på et sykkelsete. Alt trykk i det området kan trigge smerter. Går man med smerter eller ubehag over lengre tid oppstår gjerne hypersensitivitet eller overfølsomhet, og nervene fyrer raskt av til hjernen om at det er trøbbel i området selv om det ikke er noe fysisk galt.

– Vi ser ofte at pasienten er grundig utredet uten biologiske funn som forklarer problemene. Det kan skape frustrasjon for pasienten, som kan bli redd for om det er noe uoppdaget eller farlig.

– Når legene sier at de ikke gjør biologiske funn som forklarer smertene, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er funn hos en pasient. Det spørs hva man ser etter. Som fysioterapeut finner vi ofte spenningsproblemer i bekkenbunnsmuskulaturen og kroppen for øvrig, sier hun, og legger til at mange pasienter kan bli overrasket over at de har vært lenge i helsesystemet, uten at det har jobbet med disse tingene tidligere.

– Låhne nevner at det er en personlighetstype, grublere, som ofte får disse problemene?

– Om det handler om personlighet vet jeg ikke, men jeg gjenkjenner at mange av disse mennene lett bekymrer seg. Mange pasienter forteller også at det kan ha vært vanskelige livserfaringer som har vært med på å sette i gang problematikken, sier Vold.

– Dersom mennesker har hatt tøffe livserfaringer, vært utsatt for overgrep eller opplevd andre traumer, så er det ikke nødvendigvis personligheten din. Du er den du er på grunn av erfaringer i livet, som gjør at man etter hvert både grubler og på sikt utvikler kroppslige plager.

Hun forklarer at denne pasientgruppen ofte har samtidighet av flere plager.

– Det er ikke uvanlig at pasienter med prostatitt kan ha både angst, muskelspenninger, depresjon eller utmattelse i tillegg til smertene fra underlivet.

---

PUST – tverrfaglig gruppebehandling ved underlivssmerter

PUST er behandlingstilbud ved UNN for pasienter med langvarige smerter eller dysfunksjon relatert til underlivet. I behandlingen legges det vekt på sammenhengen mellom det mentale og fysiske. Pasienten lærer om bevegelse, pust og avspenning, og egne tankemønstre. Målet er å slippe fokus på smertene, og å få økt livskvalitet.

Tilbudet er gruppebasert, med egne grupper for menn og kvinner. Hver gruppe består av cirka 8–10 personer. Mange opplever det å få støtte og utveksle erfaringer som verdifullt.

Behandlingen starter med et behandlingsopphold på én uke for menn og to uker for kvinner. Begge grupper får deretter oppfølging i ett år.

Du kan henvises til PUST både fra fastlege og andre sykehus.

Mange med smerteproblemer har opparbeidet seg en form for bevegelsesfrykt. PUST har derfor stort fokus på å gjenoppdage bevegelsesglede.

Bevegelsesterapi foregår i oppvarmet basseng og gymnastikksal.

Det meste av behandlingen foregår i grupper, men den blir individuelt tilpasset.

Gruppene blir fulgt opp jevnlig over 12 måneder, med to oppfølgingsdager etter 3, 6 og 12 måneder.

Kilde: Unn.no

---

Selvmordsforebygging: – Det tar lang tid å endre normen i et samfunn

Spent muskulatur

Når det gjelder kronisk prostatitt, er Vold opptatt av at det er viktig å fokusere på at tilstanden kan bedres.

– Derfor liker jeg å bruke begrepet langvarig istedenfor kronisk.

– Er mannlige bekkenbunnsplager alltid koblet til prostatitt?

– Nei. Bekkenbunnsplager kan også gi smerter og funksjonsproblemer fra tarm eller blære hos menn. Det kan dreie seg om spenninger i muskulaturen som igjen gir problemer med å tømme både tarm og blære, eller gi andre funksjonsplager i forbindelse med for eksempel seksualfunksjonen, forklarer hun.

– Ved underlivsplager ser vi ofte nedsatt evne til regulering av spenninger i den glatte muskulaturen som skal åpne og lukke for blære og tarm. Glatt muskulatur styrer vi i utgangspunktet ikke styrer selv. De påvirkes i stor grad av om vi er stresset eller ikke, sier hun.

Mange kan kjenne seg igjen i at hvis man er stresset eller nervøs, som før en eksamen eller andre store hendelser, føler man at man må tisse ofte, at man ikke har avføring, eller har det altfor ofte.

– All glatt muskulatur styres av det autonome nervesystemet vårt, som reagerer på stress. Også prostata kjertelen. Bekkenbunnsmuskulaturen består hovedsakelig av tverrstripet muskulatur som vi i større grad kan styre med viljen vår. Den kan vi jobbe aktivt med og stramme eller slippe, forteller hun.

– Mange med prostatitt opplever jeg har lite kontakt med disse musklene, så vi jobber med å skape denne kontakten slik at de kan jobbe med både det å stramme og gi slipp i muskelen.

Fysioterapeutene ved UNN jobber med å lære pasientene å kjenne etter om de spenner seg eller ikke.

– Mange med prostatitt opplever jeg har lite kontakt med disse musklene, så vi jobber med å skape denne kontakten slik at de kan jobbe med både det å stramme og gi slipp i muskelen.

Fysioterapeutene ved UNN jobber med å lære pasientene å kjenne etter om de spenner seg eller ikke.

– Vi jobber med kroppslig regulering, det å få pasienten til å erfare om de strammer bekkenbunnen, setet, magemuskulatur eller andre steder i kroppen. Hvis de går å spenner kroppen og holder pusten, øker trykket i buken, som også påvirker funksjonen ned i bekkenet. Ved UNN jobber vi tverrfaglig, og som fysioterapeuter har vi fokus på at pasienten skal få kontakt med kroppen og muskulaturen i bekkenet, for dermed å kunne styre dette selv.

Kan det være uheldig å få en tredje datter? Det hevder studie

Viktig, tverrfaglig samarbeid

Anne Tine Vold sier det generelt er økt fokus på bekkenbunnsplager blant fysioterapeuter i Norge, og mange fysioterapeuter jobber med kvinner som har ulike underlivsplager. For menn derimot, har det vært mindre fokus, og færre fysioterapeuter jobber med menn.

– Mennene som kommer hit, sier det er utrolig bra å få møte andre med samme problematikk. Vi opplever at det på en måte er mer tabu for menn enn kvinner å ha bekkenbunnsproblemer. Men menn får også trøbbel i bekkenet.

Fysioterapeutene og legene jobber med problematikken fra mange vinkler for å hjelpe pasientene å bli bedre.

– De må få informasjon og lære om sammenhengene. De må kjenne i sin egen kropp og erfare hva som skjer når de spenner seg eller har kroppslig stress. Her har vi fysioterapeuter en fordel. Vi jobber med og via kroppen og kan lære pasientene å kjenne hvordan kroppen reagerer.

Med årene har vi fått mange flinke behandlere av bekkenbunnsplager for kvinner i Norge.

– Men vi ser som sagt at det er færre på feltet hos menn, men det er alltid viktig å utrede smerter eller funksjonsproblemer fra underlivet hos både kvinner og menn, sier Vold.

Dersom de ikke kan behandles medisinsk, må pasienten henvises til noen som kan jobbe med endringsarbeid hos pasienten.

– Fysioterapeuter med god kompetanse på å jobbe med bekkenbunnsfunksjon, og som ser plagene i en helhet, er en sentral bidragsyter i denne behandlingen, forteller hun.

– Det vi gjør, og ser at vi ofte klarer i fysioterapibehandling, er å hjelpe pasienten ut av situasjonen de er i. I tillegg setter vi i gang tiltak som hjelper pasienten til å endre og påvirke spenningsmønster hos seg selv. Ikke alle blir helt smertefrie, men de kommer ut av et system der de går til gjentakende undersøkelser uten å få en fullgod forståelse av hvorfor de har vondt.

– Med tanke på at kronisk prostatitt ofte er en sammensatt tilstand, er det godt å ha nært samarbeid med både urolog og gastrokirurg slik vi har på UNN. Dette gjør at vi kan samarbeide og henvise mennene til hverandre, og vite at vi snakker samme språk.

Les også: Henrik (30) lider av ukjent mannesykdom: – Nesten ingen vet hva det er

[ Flere klager på at skolene gjør for lite i mobbesaker ]