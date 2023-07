Tantratrenden: Finn balansen og få et bedre sexliv

– Det trenger ikke ta mye tid, noen minutters bevissthet er nok til å få mer overskudd, sier Elin Enger, småbruker, firebarnsmamma og tantralærer.

Å få et bedre seksualliv henger ifølge Elin Enger nøye sammen med et bedre forhold til egen kropp. Forfatteren bak boka «Lyst. 30 dager til nytelse, overskudd og bedre sex» mener vi kan trene oss opp til å snu perspektivet fra et ytre observasjonsblikk til en indre sensasjon.

– Når du retter blikket innover istedenfor å tenke på hvordan du tar deg ut, kan det gjøre deg mer avslappet slik at du kan fokusere på nytelsen. Glem hvordan lår og mage ser ut, kjenn heller sansene i kroppen, hvordan det føles.

– Er det den gamle tanken om at det indre er det som teller?

– Erfaringsmessig er vi nok ikke helt der, så de fleste har mye å utforske på dette området. Igjen, vær snill mot deg selv, snakk kjærlig til ditt indre. Jeg mener egenkjærligheten er mest verdt når den kommer til uttrykk i vennlige ord og handlinger. Da spiller du på lag med deg selv. Da får du garantert mer overskudd og livsglede.

Bruk øyeblikkene

I boka gir hun deg også noen teknikker som skal hjelpe deg å få mer overskudd og balanse. Men, hva er egentlig tantra?

– Tantra er kombinasjonen av effektive metoder og spirituelle tradisjoner for selvutvikling som er blitt overført fra generasjoner til generasjoner i tusenvis av år flere steder i verden. Det er ikke religiøst, men raus aksept av alle, uansett livssyn. Og det handler om å utvikle en sanselig tilstedeværelse som ikke tabubelegger eller skambelegger kroppen, men verdsetter seksualiteten og intimiteten som en verdifull del av oss. Om jeg skal krystallisere essensen av hva det er i ett ord vil jeg kalle det kjærlighetskunst, sier Elin Enger.

Elin Enger mediterer noen minutter hver dag (privat)

Drømte om å sove

Selv har Elin Enger studert hos ulike tantralærere både her i Norge og internasjonalt, blant annet ved det spanske Innercamp-akademiet. I dag er det blitt flere tantralærere også i Norge og sommeren 2022 arrangerte hun Tantrafestivalen på Indal Forest Retreat på gården sin på Gjøvik, med stort oppmøte. Hun tror interessen skyldes at tantra er en filosofi som gir oss mennesker mer sinnsro, mykhet, kjærlighet og dypere relasjoner i livene våre.

Hun presiserer at tantra også er læren om en grunnleggende respekt for alt som lever, og at det er mye livsvisdom å hente som er relevant i en stresset hverdag som tapper oss for energi.

---

Hva er tantra?

Tantra er en spirituell praksis som noen mener kan bidra til selvutvikling. Praksisen handler om tilstedærelse gjennom blant annet meditasjon, spising og sex. (edited)

Tantra har sitt utspring i buddhismen og hinduismen.

Kilde: SNL

---

– Jeg vet mange har det travelt. Selv husker jeg en tid da dagene gikk i ett helt til ungene var i seng om kvelden og jeg bare sank sammen og sovnet foran TV-en og Netflix. Jeg husker at jeg bare drømte om å få sove mer, sier hun.

Etter at hun lærte å praktisere tantra og meditasjon har hun klart å gå fra å være den superstrukturerte, målrettede, produktive styreroms-Elin, til å bli en mer levende, kreativ, sanselig, sensuell, erotisk versjon av seg selv.

– Det er lett å falle tilbake til å tenke at jeg er ekstra flink om jeg er multitaskende og produktiv, men jeg prøver å få en balanse ved å hente fram andre aspekter ved meg selv. For jeg er også den sensuelle, tilstedeværende, nytende, dansende, mediterende Elin og vil prioriterer det også, sier hun.

Derfor deler hun nå sine beste tips i den nye boka. Og – den gode nyheten er: tidsklemma er ingen hindring.

– Alt du trenger for å komme i balanse er noen minutter hver dag, sier Elin Enger. (Privat)

– Hverdagen inneholder mange små lommer som du kan bruke til påfyll slik at pausene ikke blir sjeldne oaser, og noe en for eksempel utsetter til å gjøre i helgene eller i ferien. Noen korte pauser hver dag kan være nok til at du kommer i balanse nok til å oppleve mer overskudd, sier Elin Enger.

Konkret læring

Det har vært en prosess å snu tankemønsteret, og hun forbereder alle som ønsker å komme i bedre balanse på å være bevisste på hva vi tenker. Til deg som synes alt snakket om velvære er for selvsentrert, minner hun om beskjeden vi får når vi sitter i et fly:

– Det står alltid at du skal ta på deg surstoffmasken selv før du hjelper andre. Det er fordi du ikke makter å gi så mye til dine medmennesker om du ikke selv har det bra. Det er ikke egoistisk, men ansvarlig.

I boka si gir Elin Enger helt konkrete, gjennomførbare tips til øvelser du kan gjøre hver dag, uansett budsjett og dagsrutiner. En ting du kan ta tak i med en gang er måten du snakker til deg selv på. Her kan de fleste av oss gjerne trene på å være snillere mot oss selv.

– De aller fleste er mye strengere med seg selv enn de er med andre. Prøv isteden å snakke til deg selv slik du ville snakke til en god venn. La den indre kritikeren hvile, sier Enger.

Hjemme på gården på Gjøvik dyrker firebarnsmoren grønnsaker og holder tantraworkshops. (Privat)

– Og så kan du trene deg på å bli god til å gjøre en ting av gangen. I en tid der det å multitaske ofte blir holdt fram som beundringsverdig og positivt kan det faktisk være krevende å fokusere.

Øver i dusjen

Elin Enger tipser om å bruke de små lommene av tid du har uansett i løpet av dagen til å stoppe opp og kjenne på det som skjer i øyeblikket.

– Den rause, indre dialogen er lettere å hente fram om vi behandler oss selv godt. Gi deg selv den gaven det er å gjøre en ting av gangen. Si til deg selv: Jeg gjør mitt beste. Det er nok.

Selv benytter hun de små øyeblikkene hun har i løpet av hverdagen til å fokusere på sanseopplevelsene i kroppen og være i nuet.

– Å tilbringe tid ute i naturen kan også gi deg de små pusterommene u trenger, sier Elin Enger. (Privat)

– For meg er morgendusjen et godt tidspunkt. Istedenfor å tenke på alt jeg skal gjøre i løpet av dagen, vender jeg blikket inn. Kjenner hvordan vanndråpene treffer den nakne huden, hvor godt favorittsåpen jeg fikk jul dufter. Eller når jeg kjører ungene til skolen, og nyter synet av hvor vakkert det er langs Mjøsa, ser vannspeilet og den store himmelen over oss. Fargespillet. Slik får daglige gjøremål som jeg uansett skal gjøre en helt annen kvalitet, og jeg trenger ikke sette av ekstra tid, sier Elin Enger, og legger til:

– Er du til stede for sanseopplevelsene gjennom dagen, har du også en kortere vei å gå til nytelsen i intime stunder.

Bedre sex

