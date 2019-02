Det ble klart da landslagssjef Vidar Løfshus presenterte det norske laget under et pressetreff på Sjusjøen tirsdag.

Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Emil Iversen går skibyttedistansen i VM.

Kampen om de fire plassene på det norske tremilslaget har vært hard helt til siste slutt. Foran NM i Meråker nylig var minst fem løpere høyaktuelle for å få gå.

Emil Iversen sikret sin plass ved å bli norsk mester på hjemmebane og hadde Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby på plassene bak seg. Deretter fulgte Simen Hegstad Krüger.

Spurtsterk

Johannes Høsflot Klæbo mislyktes i Meråker og måtte ta til takke med 20.-plass. Etterpå forklarte han det svake resultatet med tøff trening inn mot mesterskapet.

Landslagsledelsen har endt på at den spurtsterke 22-åringen forsvarer en plass på skiathlonlaget i VM. Dermed falt regjerende OL-mester Simen Hegstad Krüger utenfor.

– Resultatene som har vært og hvordan vi tror tremila blir seende ut gjorde at vi landet på Klæbo. Det har vært en utfordring å ta ut dette laget, men etter en totalvurdering ble det slik, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Med rette var Simen skuffet. Han er regjerende olympisk mester, sa Nossum.

Krüger må håpe på plass på det norske stafettlaget og den avsluttende femmila i Seefeld.

Hektisk

For Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen betyr tirsdagens uttak at de går mot en heseblesende VM-innledning. Mesterskapet innledes med sprint i fri teknikk og skiathlon to dager derpå. Dagen deretter skal det kjempes om gull i lagsprint, der Klæbo og Iversen er det sannsynlige norske laget.

Klæbo og Iversen går også 15-kilometeren i klassisk og er også høyaktuelle på det norske stafettlaget senere i mesterskapet.

På det norske skiathlonlaget for kvinner går Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng, Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.