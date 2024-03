Vålerenga sprakk så det ljomet i midtperioden i Stavanger

Vålerenga har ikke vært i en NM-finale på ti år, men i 2024 ser de absolutt muligheten. Men da må de altså vinne minst en kamp i Stavanger. Også her handler det om å være best over sju kamper. Starten gikk ikke som planlagt. Skuddstatistikken 44-24 sier vel det meste.

- Vi omstiller oss raskt og vil se ut som et helt nytt lag i neste kamp, sier sportssjef Anders Myhrvold til TV2.

Var gode i en periode

Da var det opplagt planen å ta den seieren i ved første mulighet og de gikk freidig til verks i DNB Arena. En ukes spillepause hadde åpenbart gitt dem energi.

Hjemmelaget serverte VIF en gratissjanse i åpningsminuttet, men den kom kanskje litt for brått på Axel Dostie, som ikke fikk summet seg. Resten av perioden ble akkurat så jevn som kampene mellom disse to lagene i grunnspillet. Det skilte jo bare ett poeng mellom dem etter høstens og vinterens kamper. 13–10 i skudd i åpningsperioden bekreftet også jevnheten.

Stian Solberg kunne gitt VIF ledelsen også rett før sirenen gikk.

– Jeg synes vi skaper de største sjansene, sa nettopp Solberg til TV2 i den første pausen.

Les også: Nedspiller åpningskampen: – Ingen vinner en maraton etter én mil (+)

En voldsom midtperiode

I midtperioden var det tydeligvis Oilers som hadde bestemt seg for å ta initiativet fra start og det ga dem også ledelsen i kampen.

Ett minutt og 20 sekunder var spilt da Ludvig Hoff fikk lurt pucken rundt VIF-keeper Tobias Breivold. Oilers presset høyt og tilrev seg pucken. Pasningen gikk via en VIF-spiller og i så måte fikk Hoff enn enkel jobb. Men heller ikke i ishockey er noe ferdigscoret.

2–0 kom under tre minutter senere og da var det ingen flaks inne i bildet. Andreas Klavestad dro til fra langt hold, skuddbanen var helt fri og pucken føk inn i nettet. Da var svaret gitt. Her måtte Vålerenga opp i tingene for å ta igjen dette.

Men kjøret fortsatte og Ludvig Hoff kunne sette hjemmelagets tredje scoring da laget var i overtall da Jørgen Karterud satt til soning.

Endelig lyktes Oilers med fart i pasningene i posisjonsspillet og Ludvig Hoff ble stående helt alene rett foran mål da han kunne plotte inn scoringen.

VIF-trener Fredrik Andersson måtte se laget sitt sprekke opp i midtperioden søndag. (Carina Johansen/NTB)

Noen ganger må man bare innse at man blir spilt ut.

Les også: Seriestart for quiz-sesongen 2024 (+)

Frustrert Karterud

Så måtte Jørgen Karterud ut i utvisningsboksen igjen og da hogg Oilers og Andre Strandborg til. Han gikk hele veien fra egen sone, spilte en vegg og kom seg fri foran VIF-kassa. Første forsøk tok Breivold, men returen satte Strandborg selv.

Da så dette ganske kjørt ut i Stavanger denne første påskedag.

– Vi gjør alt feil, alt det vi har snakket om at vi ikke skulle gjøre. Nå må vi bare snu dette og kjøre over dem i siste periode, sa Jørgen Karterud, som satt utvist ved to av scoringene.

– Ja, vi blir hardt straffet, sa han om det.

Han ville i hvert fall at laget skulle krige maksimalt i sisteperioden i respekt for de tilreisende supporterne.

Det ble hektisk rundt VIF-keeper Tobias Breivold i Stavanger søndag. (Carina Johansen/NTB)

Les også: I dag starter Eliteserien – slik tipper vi det går for Kåffa og resten (+)

Frekt langskudd

Det hadde nok pausepraten handlet om også for Vålerenga viste at de ville noe da de kom ut på isen igjen.

At Mika Partanen har et friskt håndleddsskudd har vi sett før og denne gangen smalt det før tre minutter var spilt. Han feide inn Vålerengas første scoring helt ute fra blålinja. Da trodde vi det skulle markere startskuddet på Vålerengas offensiv, men den kom ikke.

I stedet måtte Jørgen Karterud enda en gang i fryseboksen, nå med dobbeltstraff. Det er ikke slik man hjelper lagkameratene inn i kampen igjen.

Dermed var Vålerengas mulige offensiv temmet og nå handler det bare om å samle kreftene til neste oppgjør.

I denne kampen var det klasseforskjell.

Andre oppgjør mellom disse lagene spilles i Jordal Amfi tirsdag kveld.

---

FAKTA

NM-sluttspill menn, første semifinale søndag:

Stavanger Oilers – Vålerenga 4–1 (0-0, 4-0, 0-1)

DNB Arena: 3532 tilskuere.

2. periode: 1-0 (21.20) Ludvig Hoff (André Bjelland Strandborg, Christoffer Karlsen), 2-0 (24.12) Andreas Klavestad (Karlsen, Strandborg), 3-0 (31.45) Hoff (Anders Tangen Henriksen, Karlsen), 4-0 (36.25) Strandborg (Klavestad, Clifford Watson).

3. periode: 4-1 (42.54) Mika Partanen (Markus Søberg, Daniel Bøen Rokseth).

Utvisninger: Stavanger 3 x 2 min., Vålerenga 8 x 2 min.





---

Les også: Grorud vant oppkjøringens siste kamp – sjekk alle vinterens resultater (+)

Les også: Mye nytt for historiske KFUM Oslo: – Vet ikke helt om vi forstår det (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen