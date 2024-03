Mye nytt for historiske KFUM Oslo: – Vet ikke helt om vi forstår det

EKEBERG (Dagsavisen): I år er det 85 år siden KFUM Oslo ble stiftet 1. januar 1939, passende nok av en kameratgjeng. Gjennom historien er det andre idretter enn fotball som har stått sterkest i den kristne foreningen for unge menn, og ikke før i 2007 fikk laget sin egen bane på Ekeberg.

Laget rykket for første gang opp til OBOS-ligaen før 2016, men det er først da klubben var tilbake igjen i OBOS-ligaen i 2019 at ting har utviklet seg i rasende fart de siste fem årene som kulminerte med fjorårets opprykk til Eliteserien.

– Når du ser reklamevideoene og promoteringen av Eliteserien, som du har gjort i alle år som jeg har vært opptatt av fotball i hvert fall, og ser at vi er en del av den miksen der sammen med Brann, Bodø/Glimt og Rosenborg. Det er en helt utrolig rar følelse fortsatt, og jeg vet ikke helt om vi forstår hva vi har gjort før den første kampen er i gang, forteller trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

To eliteseriedebuter

Etter flere års sterk fremgang under tidligere trener Jørgen Isnes, som mange ganger var med i opprykkskampen, var det Moesgaard som fikk Kåffa over den berømte streken.

– Det er en uvirkelig følelse, og jeg tror det først blir virkelighet for oss da vi står i spillertunnelen på Intility og hører eliteseriehymnen før kamp. Det blir et sterkt øyeblikk, og da kommer det nok sigende inn over oss hva vi har gjort med tanke på oppmerksomheten og alt rundt, forteller Moesgaard.

Mange av KFUM Oslos største øyeblikk har nemlig skjedd på Vålerengas hjemmebane, Intility. Det er det laget rykket opp, det er der laget skal spille første kamp i Eliteserien og der de har spilt mange kvalifiseringskamper og blant annet slo Brann i cupen tilbake i 2022.

– Intility er en fin arena, med veldig gode rammer der vi har gode minner. Vi har alt vi trenger der, og har aldri sett noe negativt ved å spille der, men for oss i KFUM kommer den virkelige seriestarten første da vi kommer oss opp hit på Ekeberg. Du får en seriestart på Intility, men kampen her oppe mot Brann blir den kampen som virkelig blir historisk for oss, forteller Kåffa-treneren.

Inviterer eliten til Ekeberg

På grunn av alt arbeidet som må gjøres for å få KFUM Arena klar til spill i Eliteserien, som bare i seg selv er en enorm seier, gjør at de to første serierundene spilles på Intility. Det gjør at klubben får to debuter.

– Den følelsen av at nå er Kåffa virkelig i gang i Eliteserien kommer nok ikke for fullt før vi kommer opp hit og skal møte Brann i tredje serierunde. Det å komme opp hit til en ferdig arena foran 3000 mennesker, men fortsatt rusle over veien og vite at Brann må ned i kjelleren på Ekeberghuset. Det blir fantastisk å invitere Norges beste fotballag hit til Ekeberg gjennom hele året. HamKam er Kåffas første kamp i Eliteserien, men jeg gleder meg virkelig til vår første kamp her hjemme. Det blir ordentlig spesielt, meddeler Moesgaard nesten med tårer i øynene og fortsetter:

– Først og fremst vil jeg si at det er fortjent, da vi har gjort en veldig god jobb over tid. Bare det å snakke om at Norges beste lag på jevnlig basis skal komme hit for å spille ball føles rart. Når du kommer hit er det ganske lite, men veldig folkelig og hyggelig. Jeg synes det er vanskelig å kjenne på at vi skal være med der oppe, men når jeg sitter hjemme og ser Glimt mot Molde på TV går det opp for meg at det snart er alvor og at vi skal få testa oss ordentlig i år. Der bytter de landslagsspiller mot landslagsspiller og utenlandsproff for utenlandsproff, så det blir kult å få alle de på besøk i år, forteller han.

KFUM Oslo-trener Johannes Moesgaard gleder seg enormt mye til å ønske Norges beste lag velkommen opp på Ekeberg. (Pål Karstensen)

Internasjonal oppmerksomhet

Det har blitt mye nytt både for Kåffa-treneren og hele organisasjonen, som har gjort ting de aldri har gjort før. I god KFUM Oslo-ånd har klubben kastet seg ut i det, og gjør så godt de kan. Bare mens vi prater sammen sender klubben ut en pressemelding, som aldri har blitt gjort før. Omtalen daler inn fra fjern og nær, og til og med en av verdens største aviser i The Guardian, har omtalt Kåffas kommende debut.

– Det er mye som føles nytt og rart, og tilværelsen i Eliteserien utgjør en helt annen hverdag for oss. Jeg er kjempespent og gleder meg til å finne ut hvordan vi reagerer på den økte oppmerksomheten, både før og etter kamper. Bortsett fra Dagsavisen er det ingen som har snakket eller skrevet om oss regelmessig, og fram til etter sommeren i fjor gikk vi veldig mye under radaren, sier Moesgaard og fortsetter:

– Nå får vi analysert alt vi gjør på direkten, og det blir en helt annen greie for gutta våre også. Det å havne litt under lupen og den følelsen av at fokuset blir satt på én enkelt spiller og at det kan komme saker om at den og den ikke har fått det til og den økt oppmerksomhet rundt enkeltspillere. Hvordan takler gutta de opp- og nedturene som kommer, og hvordan er vi som klubb i en sånn situasjon. Det gleder jeg meg til å finne ut, for det er bare på den måten vi kan lære å takle det, forteller Kåffa-treneren.

– Trenger å skru litt av

Forrige sesong var Moesgaards første som hovedtrener, og i et intervju med Dagsavisen da så han fram til å finne ut hvordan han var som hovedtrener og utvikle seg gjennom sesongen. Det gjelder fortsatt, og spesielt med den ekstra oppmerksomheten som også faller på han. Derfor er han svært glad for å ha et støtteapparat som både er kjent med, og vant til, den oppmerksomheten som følger med Eliteserien.

– Det å få Thomas (Holm) inn har vært bra. Han bidrar med masse intensitet og trøkk, og har en energi som vi trenger. Han har erfaring fra toppnivå fra før, har vært med på å vinne ting, og vet hva som kjennetegner de gruppene som vinner på mentalitet. Det er akkurat det jeg trengte, sier Moesgaard og fortsetter:

– Jeg er veldig intens som person selv, og det koster gjennom en hel sesong. Det at jeg nå kan skru litt av noen ganger, og la Thomas hoppe fram tror jeg blir avgjørende når trykket øker med Eliteserien og kravene rundt oss. Vi må passe oss for at vi ikke blir brukt opp, så sånn sett er det suverent at jeg har med meg både Thomas og Daniel (Fredheim Holm), forteller Moesgaard.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard er fornøyd med å ha fått inn Thomas Holm som assistent, og avlaster gjennom en lang og historisk sesong. (Pål Karstensen)

Han håper at trenerteamets erfaringer kan hjelpe spillerne med å ta av litt av presset.

– Bare det at vi som trenere har vært på mange av stadionene vi skal til, og har kjent på trykket når du er der tror jeg vil hjelpe. Det å varme opp på Lerkendal eller Brann Stadion er ikke det samme som å varme opp på Nammo stadion på Raufoss. Vi som trenere må vite hva vi kommer til, hvordan det er det og hva vi skal gjøre, slik at vi er avslappet på det. Det kan ta av trykket på spillerne.

Vil ta av presset på spillerne

Det er også noe brødrene Thomas og Daniel Fredheim Holm, med 26 sesonger mellom seg i Eliteserien, ønsker å bidra med.

– Vi har begge erfaringer som vi kan bruke, og det vil helt sikkert komme situasjoner der vi begge kan hjelpe spillere én til én og gruppa som helhet når det koker litt. Vi skal opp på et nytt nivå, og det blir en helt annen setting for de fleste, men jeg tror de skal takle det også. Gutta er trygge på seg selv og sine ferdigheter, er trygge på spillestilen og har vært sammen over tid. Det at klubben har satset på de som har rykket opp tror jeg var smart, og jeg merker det er en god mentalitet i gruppa, sier assistent Thomas Holm.

Bror Daniel tror det mentale blir viktig i årets sesong.

– En av grunnene til at jeg tenker Johannes mener Thomas var en god kandidat å hente inn, er at han har spilt såpass mange år i Eliteserien, og også i mange lag som har prestert godt over tid og som vet hvordan du vinner. Haitam (Aleesami) og Amin (Nouri) har også viktig erfaring som jeg tror blir viktig for oss. Selv om Robin (Rasch), Akinshola (Akinyemi), Moussa (Njie) og Simen (Hestnes) ikke har spilt i Eliteserien, blir de veldig viktige spillere inn i gruppa siden de har vært med på mye og er viktige brikker i spillergruppa. Sammen med oss rundt i støtteapparatet skal vi klare dette sammen, avslutter sportssjef Daniel Fredheim Holm.

Thomas Holm ønsker å bruke sin erfaring fra Eliteserien til å hjelpe spillerne i årets sesong. (Pål Karstensen)

