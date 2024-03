Seriestart for quiz-sesongen 2024

For svaret er som kjent 2024 og når påskeferien avsluttes for folk flest, starter den maskuline delen av fotballsesongen. 2. påskedag er det store vårslippet, men Odd – Haugesund starter dagen før og KFUM Oslo, også kalt Kåffa på stammespråk, venter til tirsdag med sin debutkamp. Tittelforsvarer Bodø/Glimt starter borte mot nyopprykkede Fredrikstad.

Det er jo selvfølgelig synd at de ikke kan spille en slik historisk kamp på deres egen hjemmebane, men det vil jo også inngå i quiz-sesongen. Hvor ble kampen spilt? Åpningskampen mot HamKam må spilles på Intility Arena, noe som også er et tidsbilde på banesituasjonen i Oslo anno 2024. I divisjonen under må Lyn spille sin første hjemmekamp i Bærum. For KFUM skaper Vålerengas hjemmebane bare gode minner, det var jo der de rykket opp etter seieren over Skeid i fjor høst.

KFUM Oslo er beskrevet som en småklubb i den norske Eliteserien, det var fjorårets største sensasjon i norsk fotball at Kåffa og VIF byttet plass. For KFUM er egentlig en familie- og breddeklubb fra den mest velstående delen av Oslo øst, men i antall medlemmer og lag er den i toppen av Norges Fotballforbunds pyramide. KFUM Oslo stiller med ikke mindre enn 114 lag i årets seriesystem, men da involverer vi også jentene i 11-årslagene Gepard og Tiger, som de kaller seg.

Men en slik bredde representerer mange mennesker når man inkluderer slekt og venner. Så gjenstår det å se hvor mange av disse som er opptatt av at klubben skal hevde seg i den kommersielle elitefotballen. For det er der A-laget er nå, med alt det fører med seg. Grunnen til forsinkelsene på hjemmebanen på Ekeberg er alle kravene som stilles når man skal spille i Eliteserien: Bedre flomlys, tribuner, TV-plattformer og VAR (videodømming). Det er ikke tre dommere som skal følge med på hver Kåffa-kamp nå, men sju. For første gang blir det VAR på Ekebergsletta, som er mest kjent for sine utallige fotballbaner og Norway Cup.

Mens KFUM Oslo skal boltre seg på øverste nivå, skal altså Lyn og Vålerenga møtes igjen i samme divisjon for første gang siden 2009. Lyn kommer opp i OBOS-ligaen etter to opprykk på rad, Vålerenga kommer ned fra Eliteserien, fjorårets største nedtur i norsk toppfotball. 20. april møtes de på Ullevaal stadion, arenaen som Lyn i sin tid fikk bygd, men som klubben måtte selge da økonomien havarerte. Nå gjenåpnes Ullevaal til denne ene klubbkampen som blir vårens kamp i Oslofotballen. Men KFUM er på nivået over.

Hvordan det går? Bodø/Glimt vinner Eliteserien igjen, Vålerenga rykker opp og KFUM Oslo og Lyn klarer seg.

