Nedspiller åpningskampen: – Ingen vinner en maraton etter én mil

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Med unntak av kampen mot AIK sist, har Vålerenga sett gradvis bedre ut siden laget reiste hjem fra Marbella. Både trener Petter Myhre og kaptein Christian Borchgrevink beskriver det som et vendepunkt i årets oppkjøring, og dermed blir det få overraskelser på laget mot Sogndal.

– Når vi står her nå, etter at den siste treningsøkta er gjennomført og seriestarten er det neste, så synes jeg vi kan se tilbake på en god oppkjøring. Vi har kommet veldig langt siden første dag, har en ny spillertropp som er bygd opp litt annerledes, og har fått jobbet godt med det vi ønsker å endre på over tid, sier Borchgrevink til Dagsavisen og fortsetter:

– Da vi kom ned til Marbella var vi bare få folk, men heldigvis fikk vi inn Brice (Ambina) og Nathan (Idumba) som leverte fra start av treningsoppholdet deres her. Det gjorde at vi plutselig kunne trene 11 mot 11 på trening, og med all respekt for våre fantastiske trenere, er de ikke profesjonelle fotballspillere. Så den turen til Marbella var et vendepunkt, som ga oss muligheten til å jobbe med ting og fått konkurranse i flere posisjoner, legger kapteinen til.

Har brukt tiden godt

Den siste måneden har det sett bedre ut, både på trening, og i kamp.

– Fra året startet med at mange av spillerne ville bort, som jo preget store deler av januar, til vi står her nå har det vært en stor utvikling. Jeg synes vi har sett i treningskampene at vi har blitt bedre for hver kamp som har gått og hver treningsuke vi har gjennomført, og før seriestarten nå synes jeg vi er godt i rute, sier Borchgrevink.

Den siste treningsøkta søndag ble brukt til mye taktisk trening, frispilling bakfra, diverse dødballtrekk og mottrekk til hva Sogndal kommer med mandag. Trener Myhre sier de har hatt brukt for den lange oppkjøringen i år til å forberede seg inn mot mandagens seriestart.

– Vi trenere er nok mer glad i den lange oppkjøringen enn det spillerne er. De har bare lyst til å spille viktige kamper hele veien, men for oss har vi trengt den tida vi har hatt. Spesielt med tanke på at vi har bygget et nytt lag, med alle de som har gått ut. Vi har hatt en jevn stigning i oppkjøringen, som vi har håpet på, så får vi se når det virkelig gjelder, forteller Myhre.

Vålerenga trente på dødballer i siste treningsøkt før sesongstarten mandag (Pål Karstensen)

Ingen overraskelser på laget

På formasjonsøkta var det heller ingen store overraskelser, som gjør at Vålerenga starter med det laget som har spilt de siste par treningskampene. Det betyr Vegar Eggen Hedenstad på høyreback, og Petter Strand i en kantrolle som faller litt mer ned i midtbaneleddet enn som har vært vanlig for VIF før.

– Det kommer ingen overraskelser fra oss. Vi har sagt de siste ukene nå at vi har ønsket å spille inn en ellever, og så har det vært to-tre plasser det har vært god konkurranse om hele veien inn til denne uka. Det har vært en 13-14 spillere som har vært aktuelle for å starte, men nå har vi landet på det laget vi har, sier Myhre som forteller at de har muligheten til å justere og endre kampbildet.

– Selv om vi bytter Petter med enten Jones (El-Abdelloue) eller Filip (Thorvaldsen), som er mer like Daniel (Håkans), trenger ikke det nødvendigvis være en mer offensiv formasjon. Det viktige for oss er at vi kan justere med de spillertypene vi har basert på kampbildet. Det er også sånn vi ønsker å sette sammen stallen, slik at vi har spillere i de samme rollene som har litt forskjellige egenskaper, forteller Myhre som opplyser om at Magnus Bech Riisnæs ligger foran skjema og at bare Omar Bully og Jacob Dicko Eng er utilgjengelig ved siden av Bech Riisnæs.

Full jubel for det seirende laget i Vålerengas «curling»-turnering på slutten av søndagens treningsøkt. (Pål Karstensen)

Kaptein Borchgrevink på benken

Det betyr at blant annet kaptein Christian Borchgrevink må ta til takke med å starte på benken i serieåpningen på Intility, i lagets første tellende kamp siden nedrykket.

– Det var godt å få noen gode prestasjoner her i de siste treningskampene, men både nedrykket og det at vi ikke vant mange nok kamper her i fjor er noe vi har lagt bak oss. Det er ingen grunn eller noe ønske fra vår del om å rippe opp i det som skjedde i fjor eller det som skal komme. Det handler ikke om vi spiller hjemme eller borte, men hva vi gjør på banen. Vi vil være best mulig hele tiden, og det er det som skal bringe oss opp igjen, sier kapteinen.

Han erkjenner likevel at det er skuffende å sitte på benken.

– Det er tøff konkurranse, men det er også sånn det skal være. Vi kan ikke bare ha to backer som spiller hele tiden uten konkurranse, og det er jo også sånn at de beste lagene hele tiden har gode spillere som sitter på benken. Ingen vil sitte på benken, og heller ikke jeg, sier han og fortsetter:

– Sesongen har 30 kamper, og om man sitter på benken i en kamp må du være klar for det. Det handler ikke om individidet, men om laget Vålerenga, så uansett hvem av oss som sitter på benken er vi klare på at det er laget som går først. Det betyr også at du må svelge den skuffelsen av og til, sier Borchgrevink.

Kaptein Christian Borchgrevink synes oppkjøringen har vært god, selv om han starter sesongen på benken (Pål Karstensen)

Nedspiller åpningskampen

Selv om både Borchgrevink og Myhre gleder seg til mandagens seriestart, er begge klare på at oppgjøret mot Sogndal heller ikke gir mer enn tre poeng.

– Jeg har vært med på å spille tidlig seriefinale jeg i Obosligaen allerede i 7. serierunde. Hadde vi slått Start ville vi tatt over tabelltoppen. Jeg bommet på straffe på 0-0 og vi tapte 1-0. Den sesongen endte med at de rykket opp og at vi rykket ned i siste serierunde. Med Lillestrøm lå vi på tiendeplass etter ti runder, og rykket opp. Vi må ta en kamp av gangen og tenke utvikling, så kommer resultatene forhåpentligvis som et resultat av arbeidet vi gjør, sier Myhre som sier det er viktig å sette kampen i perspektiv

– Det pirrer selvsagt litt ekstra når det er seriestart, men uavhengig av om vi kommer bra eller dårlig i gang, er det en lang sesong. Vi skal spille 29 kamper til, så det er viktig at vi ikke overfokuserer på Sogndal-kampen. De så bra ut mot Brann og veldig bra ut mot Raufoss, så jeg tror det kan bli en mer åpen kamp enn folk tror. Vi tar ikke av om vi vinner eller graver oss ned om vi taper. Ingen vinner en maraton etter én mil, og vi skal vinne det som blir en lang maraton, avslutter Myhre.

