Vålerenga slo MS og sikret bronsemedaljen i siste seriekamp

MANGLERUDHALLEN (Dagsavisen): Manglerud Star hadde på forhånd sikret sluttspillplassen, og ville havne på åttendeplass uansett utfall, og kunne med det slippe ned skuldrene før grunnseriens avsluttende byderby mot Vålerenga. Gjestene fra Jordal kunne med litt hell kapre sølvet, og trengte ett poeng for å sikre bronsen.

På Hamar stilte Frisk Asker med et tilnærmet juniorlag, noe som førte til at spenningen om sølvet ganske tidlig var utløst, og da Vålerenga scoret etter under to minutter i Manglerudhallen gikk det hele mot det mest trolig utfallet før start. Storhamar tok sølvet, og med det hjemmebanefordelen i kvart- og semifinalen (om de kommer så langt), mens Vålerenga sikret seg bronsen og hjemmebanefordel i kvartfinalen.

VIFs åpningsmål ble satt inn av Andreas Martinsen, som plutselig fikk en autostrada å boltre seg på foran Manglerud Stars mål og ikke hadde noen problemer med å vippe pucken opp i nettaket bak Albert Adamsen. Martinsen kom seg inn i Mangleruds sone, og gjorde egentlig bare som han ville og scoret.

Mål i overtall til begge lag

Manglerud Star var ikke helt ufarlige på sine kontringer, da spesielt Oscar Bejmo var farlig frempå ved et par anledninger. Men Vålerenga var effektive, og doblet ledelsen etter åtte minutters spill etter at MS-spiller Tord Thoresen fikk dagens første tominutter for hekting.

Tobias Lindström vant droppen, og fikk pucken til Mathis Olimb. Han sendte den kjapt over på motsatt side til Stefan Espeland som la den tilbake ut til Andreas Martinsen, som feide inn sitt andre mål for kvelden. Et overtallsspill som rett og slett gikk for raskt unna for Manglerud Star.

Men Vålerenga var ikke det eneste laget som skulle vise fram sine kvaliteter i overtall. Under minuttet etter at VIF doblet ledelsen til 2-0 i sitt overtall, kom reduseringen fra Manglerud Star. Også den kom i overtall, etter at tidligere MS-spiller Darian Craighead måtte sette seg i to minutter for tripping. MS-spillerne spilte litt frem og tilbake på blålinjen, før Lucas Trygg skjøt. Inne foran mål sto Mathias Trygg klar for å styre pucken i mål.

Mathias Trygg kom på scoringslista for Manglerud Star i årets siste hjemmekamp i grunnserien mot Vålerenga. (Pål Karstensen)

Røymark utnyttet MS-tabbe og scoret

Halvannet minutt før periodens slutt burde Vålerenga doblet ledelsen på ny, da laget spilte seg fram til en eventyrlig mulighet. Stefan Espeland og Jørgen Karterud kombinerte fint og fikk dratt ut keeper Albert Adamsen, men i målet hadde MS’ Tord Thoresen stilt seg, og han reddet Karteruds skudd med kneet. Til det som omtrent var dagens høyeste jubel i Manglerudhallen, til tross for tre scoringer i første periode.

Som i den første perioden gikk Vålerenga knallhardt ut også i midtperioden, og scoret før det hadde gått to minutter. Denne gang var det Jørgen Karterud som presset frem en feil hos en Manglerud-spiller, før Tord Thoresen ikke klarte å få kontroll på pucken. Dermed skled den fint ut til Martin Røymark, som hamret in 3-1.

Da var det såvidt spilt litt over ett minutt av midtperioden, og Vålerenga satte opp et ganske heftig tempo i starten av denne perioden. Vålerenga klarte imidlertid ikke å øke ledelsen ytterligere, og halvveis i perioden hadde Manglerud Star flere gode muligheter til å redusere nok en gang, men VIF-keeper Tobias Breivold vartet opp med flere gode redninger.

MS holdt seg inne i kampen med sen scoring

Når Manglerud Star ikke klarte å utnytte den muligheten til å komme seg inn igjen i kampen, gikk Vålerenga rett i angrep og økte ledelsen til 4-1. Også denne gangen med god hjelp fra Manglerud Star, som mistet pucken foran eget mål, slik at det ble en enkel jobb for Mathis Olimb og sende pucken til Jørgen Karterud på tilnærmet blank kasse.

Fem minutter før midtperiodens slutt klarte imidlertid Manglerud Star å få belønning for strevet, og holdt seg inne i kampen med nok en scoring foran egne supportere. Igjen var det Mathias Trygg som var sist på pucken, etter at Lucas Trygg fant Oscar Bejmo nede ved vantet. Han sendte pucken inn igjen foran mål, der Trygg vippet pucken opp over Breivolds høyre skulder.

Christer Simonsen hadde et farlig skudd som strøk like over buret til Breivold, og Manglerud Star var fortsatt med i kampen etter de to første periodene. Vålerenga var farligst, og hadde flest sjanser, men klarte ikke helt å riste av seg Manglerud Star som holdt seg inne i det med en scoring.

Manglerud Star jubler for scoring i midtperioden mot Vålerenga torsdag. (Pål Karstensen)

Store VIF-muligheter i overtall

Til forskjell fra de to første periodene scoret ikke Vålerenga umiddelbart etter puckdropp i den tredje perioden, selv om gjestene fra Jordal også hadde mye puck i starten av årets siste periode i Fjordkraftligaen. Andreas Martinsen på hat trick-jakt smelte en suser utenfor fra blålinjen etter om lag fem minutters spill.

Like etter ble en tydelig irritert Tobias Lindström utvist i to minutter for hekting, men Manglerud Star fikk bare spilt sju sekunder i overtall før Steffen Thoresen fikk to+to minutter for høy kølle. Dermed var lagene like langt, med fire mann hver på isen i nesten to minutters tid, før Vålerenga fikk overtall igjen.

Martin Røymark fikk en eventyrlig mulighet til å punktere kampen da han plutselig befant seg helt alene foran mål, men kapteinen satte pucken utenfor. Sekunder senere var det et under at VIF ikke fikk pucken i mål, men på mystisk vis klarte MS-keeper Albert Adamsen å holde buret rent gjennom undertallsperioden.

Vålerenga sikret seieren og bronsemedaljene

Manglerud Star fikk en ordentlig mulighet til å komme inn igjen i kampen med sju minutter igjen å spille, da laget fikk spille fem mot tre i nesten halvannet minutt. Den muligheten tok de ikke vare på, da Vålerenga klarte å ri av både i fem mot tre og fem mot fire, til tross for en kvalifisert redning fra Breivold i overtallets siste sekunder.

Det var nok Mangleruds siste håp om å få med seg poeng fra årets siste kamp, da Vålerenga styrte de siste fem minuttene. Det siste minuttet var Vålerenga også i overtall, der Stefan Espeland scoret to sekunder før slutt. Det endte dermed med 5-2-seier for Vålerenga mot Manglerud Star i årets siste seriekamp.

Med Storhamars utklassingsseier over Frisk Asker på Hamar, endte Vålerenga dermed på tredjeplass i årets grunnserie. Det betyr at Vålerenga får hjemmebanefordel i kvartfinaleserien, men ikke i en eventuell semfinale hvis motstanderen blir Storhamar eller Stavanger Oilers.

---

Kampfakta:

Fjordkraftligaen, 45. og siste serierunde

Manglerud Star – Vålerenga 2-5 (1-2, 1-2, 0-1 )

Manglerudhallen, 443 tilskuere

Mål: 1. periode: 0-1 (1.57) Andreas Martinsen (uassistert). 0-2 (8.13) Andreas Martinsen (Espeland, Olimb). 1-2 (9.05) Mathias Trygg (Lucas Trygg, Degvold).

2. periode: 1-3 (21.01) Martin Røymark (uassistert), 1-4 (28.52) Jørgen Karterud (Olimb)

3. periode: 2-5 (59.58) Stefan Espeland

Skudd: 15-26 (2-6, 11-10, 2-10)

Utvisninger: Manglerud Star 4x2 min. Vålerenga 4x2 min.

Dommere: Mats Wikstrand & Marcus Wannerstedt

Manglerud Stars rekker:

Keeper: Albert Adamsen (Aleksander Johnsen)

1. rekke: Joachim Hermansen, Christer Simonsen, Steffen Thoresen, Oscar Bejmo, Nikolai Olsvik

2. rekke: Tord Thoresen, Tobias Degvold, Mathias Trygg, Mats Aleksander Henriksen, Lucas Trygg

3. rekke: Emil Frøshaug, Kristoffer Tapper, Christoffer Berger, Tjus Koblar, Marcus Bryhnisveen

4. rekke: Felix Amundsen, Noah Jakobsen, Mats Brandsdal, Stian Holth, Sander Hammerø





Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Gillem)

1. rekke: Kalle Ekelund, Tommi Taimi, Rasmus Ahlholm, Mathis Olimb, Mika Partanen

2. rekke: Mark Auk, Justin Hamonic, Jørgen Karterud, Sebastian Johansen, Martin Røymark

3. rekke: Stefan Espeland, Joachim Lunde Hermansen, Pontus Finstad, Tobias Lindström, Andreas Martinsen

4. rekke: Darien Craighead, Villiam Strøm, Filip Lalande, Magnus Brekke Henriksen, Sander Thoresen.

---