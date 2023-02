Vålerenga stoppet rivalen – kjemper fortsatt om andreplassen

JORDAL AMFI (Dagsavisen): I et fullsatt Jordal amfi for siste gang i seriespillet denne sesongen var det trykk både på isen og tribunen. Klanen og de tilreisende gjestene ga mye lyd fra seg, og på isen var det to heltente lag. Det var mye på spill denne lørdagen. I en enormt tett tabelltopp jager både Vålerenga og Storhamar andreplassen. Med borteseier i dag ville det blitt avgjort, men VIFs seier sørger for at det lever til tirsdagens kamp.

Vålerenga tok tidlig ledelsen ved Jørgen Karterud og ledet til første pause. Storhamar utlignet i mellomperioden. I den siste tok VIF ledelsen for tredje gang i kampen og denne gangen holdt det inn til en fortjent hjemmeseier. Resultatet fører til at det skiller ett poeng mellom lagene, i favør Storhamar. Vålerenga har to poeng ned til Stjernen på fjerdeplass.

Karterud med en lur avslutning

Ut fra startblokka var det utvilsomt Vålerenga som kom best i gang. Med et fullsatt Jordal i ryggen var det et heltent hjemmelag på jakt etter å komme seg oppover på tabellen. At de jaktet nettopp Storhamar, og forsåvidt Stavanger, ga årets siste ordinære hatoppgjør en ekstra dimensjon. Det var et høyt tempo med kraftfulle taklinger, uten at noen gikk over streken. Det første overtallsspillet kom sent i perioden, noe Vålerenga utnyttet til det fulle.

Men det skjedde mye før den tid. Jørgen Karterud i yndlingsposisjon til venstre i offensiv sone gjorde alt rett da han skar inn og lurte pucken mellom beina på Trym Gran. En drømmestart for VIF etter seks minutter. Sjansen kom på en av mange høye brudd innledningsvis. Forecheckingen satt som et skudd.

Storhamar-trykk før Partanen-suser

Halvveis ut i perioden gjorde Stefan Espeland en grov feil i forsvar. Storhamar fikk to enorme muligheter til å utligne, uten at de tok dem. VIF slapp med skrekken, men hendelsen var bare starten på mange gode Storhamar-minutter. De hadde trykk og momentum, utlignet skuddstatistikken og Mitchell Gillam ble skutt varm. Da momentumet så ut til å avta kom utligningen. Eskild Olsen fikk avansere litt for lett og prikket pucken inn i hjørnet.

Jørgen Karterud lurte inn 1-0 (Oskar Wikestad)

Et uavgjortresultat inn mot hvilen ville vært fortjent, men ikke la Mika Partanen skyte! Vålerenga var i overtall i periodens siste to minutter. Mark Auk spilte en lur pasning, som sørget for at Partane fikk tid og rom. Det luktet mål da han ladet venstrekølla, og ikke overraskende føyk pucken rett i garnet. En veldig god avslutning på perioden av VIF.

Gammel kjenning

Starten på den neste var tilsvarende dårlig. VIF hadde tilsynelatende kontroll da Storhamar var i et helt vanlig, etablert angrep. Et skudd ble blokkert, skiftet retning og havnet der hvor kun en mann sto. Med all sin rutine var David Booth som gjedda i sivet. Fjorårets VIF-helt utlignet enkelt.

Det var en av få sjanser i store deler av en mellomperiode som utartet seg totalt annerledes fra den første, takket være to stramme forsvar. Ingen av lagene fikk det derfor helt til i det offensive spillet. Storhamar hadde et overtallsspill, men ble enkelt demmet opp av seriens beste lag i undertall. Mot slutten av perioden kom Vålerenga-sjansene. En dobbeltsjanse først der Rasmus Ahlholm tvang frem en retur fra Trym Gran. Tommi Taimi fikk en enda større sjanse på returen, men klarte ikke å overliste den unge Storhamar-keeperen.

Igjen fikk et VIF et overtall i periodens sluttminutter. Og igjen ble det farlig. David Booth ga vekk pucken i en kontring, VIF kom tre mot to og Mathis Olimb ble spilt fri på bakre stolpe. Målet gapte, men utrolig nok satt han pucken over.

Sesongens viktigste periode

Starten på den siste perioden var langt bedre fra VIF side i forhold til den andre. Det var et vedvarende trykk i offensiv sone, Storhamar virket stresset og gjorde etterhvert feil. En dårlig klarering gikk rett i beina på Andreas Martinsen, han viste ingen nåde og satt pucken mellom beina på Trym Gran. VIF opp i ledelsen for tredje gang i kveld. Kunne de holde på den denne gangen?

Det gikk veien etter noen nervepirrende sluttminutter. Nå venter siste serierunde på tirsdag. Vålerenga skal til «Garasjen» der alt avgjøres. Manglerud Star har sikret seg den siste sluttspillplassen.