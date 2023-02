Vålerenga slo rivalen og viste muskler før sluttspillet: – En av sesongens beste prestasjoner

Jordal (Dagsavisen): Vålerenga slo Storhamar 3–2 og tok alle tre poengene foran et fullsatt Jordal Amfi i kveld. De tok ledelsen både en, to og tre ganger. Storhamar utlignet to ganger, men Vålerenga holdt unna i siste periode. Nå har de fortsatt andreplassen å spille om, samtidig som de viser seg som et lag å regne med i sluttspillet.

Karteruds første kamp på fullsatt Jordal

Jørgen Karterud satt det første målet etter seks minutter og for han var denne kampen helt spesiell.

– Dette må være første gang jeg spiller foran et fullsatt Jordal. Jeg har vært skadet og ikke opplevd det enda. Å score i en seier som denne, på denne tiden av sesongen, på et fullsatt Jordal, i en hockeyklassiker, gjør dette til sesongens deiligste seier. Det er så enormt viktig å vinne disse kampene. Vi har hatt mange gode seire denne sesongen, men rammen i dag gjør det til den beste, sier en som vanlig smørblid Karterud til Dagsavisen.

Trener Fredrik Andersson er enig med løperen sin.

– Ja, dette er en av de aller beste prestasjonene denne sesongen. Med tanke på motstanderen, tiden, og energien og viljen vi viser igjennom hele kampen. Vi gjør en veldig god hockeymatch, sier han til Dagsavisen.

Er klare for sluttspill

– Hvor stor betydning er det å få en slik prestasjon før sluttspillet?

– Det er veldig viktig for det er akkurat det vi gjør i dag som jeg ønsker å se. Vi trykket på knappen, en knapp som egentlig ikke eksisterer, men i dag gjorde vi det. Vi viser at vi er et lag for sluttspillet, sier Fredrik Andersson og sender et stikk til kritikerne.

– Mange sier vi er et spillende lag som ikke er fysiske nok for et sluttspill, men vi viser at vi er nettopp det. Det er karakter i laget. Vi går først inn i nærkampene, dekker skudd, og er avgjørende foran mål. Det er slik vi vinner kampen, sier Andersson.

Avgjøres ikke før tirsdag

Resultatet gjør Stavanger til seriemestere, mens det fortsatt er en kamp om andre-, tredje-, fjerde- og femteplassen.

– Det er en liga der alle slår alle. Det er jo derfor tabellen er slik den er. Det er veldig synd vi ikke slo Sparta på torsdag. Det hadde vi gjort med en prestasjon som i dag, sier Karterud.

Sparta tapte i kveld for Frisk, noe som gir Vålerenga to poengs luke til Stjernen på fjerdeplass. Storhamar er fortsatt i førersetet om andreplassen, ett poeng foran Vålerenga.

– Alle forventer at vi slår MS på tirsdag, og normalt gjør vi det. Det blir spennende å se om vi kan få noe hjelp andre steder. En andreplass er gunstig med tanke på hjemmebanefordel i en eventuell semifinale, sier Stefan Espeland til Dagsavisen.

– Å vinne i dag er selvsagt viktig for å havne så høyt som mulig på tabellen, men det gir oss i tillegg mye selvtillit for det som venter, sier Espeland videre.

– Den lagmoralen vi viser i dag, den er fantastisk. Og la meg gjenta, det er fantastisk deilig å vinne en klassiker som denne, avslutter Jørgen Karterud.