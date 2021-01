Hoppuke-pallen glapp for Granerud etter gambling

Det norske sammenlagthåpet Granerud ble bare fjerde beste nordmann på delt 12.-plass onsdag. Robert Johansson og Daniel-André Tande ble henholdsvis nummer fem og 11.

Kamil Stoch vant ikke bare hoppuka sammenlagt, men den polske superstjernen var også best i avslutningen i Paul Ausserleitner-bakken. Han vant foran Lindvik og tyske Karl Geiger.

Granerud tok en sjanse ved å gå ned på farten i første omgang. Håpet var at det skulle gi et poengløft som ville sette press på Stoch i sammenlagtkampen. For å få full poengeffekt av fartsgrepet måtte Granerud hoppe minst 134,5 meter. 133 meter ble imidlertid fasiten for 24-åringen.

Dermed tapte Asker-gutten ytterligere terreng i seierskampen. I finaleomgangen ble det 134 meter. Dermed røk også pallplassen sammenlagt for vinterens store norske skihopper.

Lindvik imponerte

Granerud ble nummer fire sammenlagt, fattige 0,4 poeng bak regjerende mester Dawid Kubacki på tredjeplass. Geiger tok annenplassen bak Stoch.

Marius Lindvik ble nummer tre i åpningsrennet i Oberstdorf, men gikk glipp av de to påfølgende rennene i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck som følge av en betennelse ved en visdomstann.

Onsdag var han tilbake med et smell.

Et kjempehopp på 137 meter i første omgang ble etterfulgt av formidable 140,5 meter i den andre. Dermed ble det 2.-plass i rennet, Rælingen-guttens femte pallplass på de seks hoppukerennene han har hoppet i karrieren.

Så sent som mandag ble Lindvik utskrevet fra sykehus etter en tannoperasjon.

Varslet

Før onsdagens renn handlet imidlertid alt om Granerud sett med norske øyne, men allerede etter førstehoppet varslet Asker-gutten at duellen mot Stoch om hoppukeseieren var over.

– Nå er det kjørt, sa Granerud til TV 2.

Stoch ledet da rennet i Bischofshofen etter 139 meter i sitt første hopp. Polakken sviktet på ingen måte i finalehoppet. Dermed vant han hoppuka for tredje gang. Den polske superstjernen seiret også i 2017 og 2018.

Granerud angret uansett ikke på risikoen han tok i første omgang.

– Det var det som måtte til dersom jeg skulle vinne. Dessverre var ikke hoppet godt nok, sa Granerud til TV 2 og bekreftet at han selv var med på å ta avgjørelsen om redusert fart.

Stöckl vegikk gambling

Landslagssjef Alexander Stöckl innrømmet at han og eleven i fellesskap ble enige om å gamble.

– Jeg gamblet. Jeg følte det var verdt å prøve. Jeg snakket med Halvor om det i forkant av rennet. Han klarte dessverre ikke å gjøre et helt optimalt hopp, og da fikk han ikke de poengene han skulle ha, sa østerrikeren.

Robert Johansson var nest best i tirsdagens kvalifisering, og klarte nesten å følge opp i rennet. 131 meter i første omgang ble til et kjempehopp på 139 meter i den andre. Dermed endte han på femteplass.

Daniel-André Tande viste positive takter i sitt første hopp i Bischofshofen. Kongsberg-gutten landet på 131,5 meter og fulgte så opp med 136 meter til 11.-plass i rennet.

Johann André Forfang har levert variable resultater under årets hoppuke. Onsdag slet tromsøværingen igjen. Hopp på 124 og 122,5 meter ga 26.-plass i rennet.

