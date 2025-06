Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det tok 137 dager før Donald Trump satt inn militære styrker mot egen befolkning i California. På 180 dager skulle nasjonen formes ifølge det politiske manifestet Project 25. Det reaksjonære prosjektet er i rute og etser seg nå gjennom USA.

Det er fortsatt over 1300 dager igjen av hans presidentskap. Hvor langt er han villig til å gå for å styrke sin makt og posisjon, for å sikre at landets framtid er i ytre høyres hender? Vi har fått svar på det.