Lindvik tilbake etter tannmarerittet: – Når trekant-smertestillende ikke fungerer, måtte jeg operere

NTB møtte romerikingen utenfor de norske hoppernes hotell i St. Johann mandag ettermiddag. En plasterlapp på halsen var det synlige beviset på tannproblemene som ødela mye av hoppuka for 22-åringen.

Da ville ikke Lindvik avsløre om det var aktuelt å delta i det kommende avslutningsrennet i Bischofshofen, men på et pressetreff noen timer senere kom bekreftelsen: Lindvik er med når det hoppes kvalifisering tirsdag.

Onsdag er det renn i Bischofshofen.

– Det har vært tre-fire lange dager på sykehuset, så det var deilig å komme seg ut i dag, få litt friskt luft og se gutta. I tillegg kjentes kroppen bra ut i dag, og jeg vil ble veldig gira på å hoppe. Da jeg i tillegg fikk god fra lege og støtteapparat, er det bare å kjøre på, sier Lindvik til NTB.

Store smerter

Rælingen-gutten måtte avbryte hoppuka og skrote egne sammenlagt-ambisjoner nyttårsaften. Da hadde smertene fra en betennelse tilknyttet en visdomstann blitt for store.

Noe måtte gjøres.

– Det var så vondt at når trekant-smertestillende piller ikke fungerte, da må du på sykehuset, sier romerikingen.

Mens lagkameratene hoppet kvalifisering til det prestisjetunge nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen nyttårsaften, satt Lindvik i bil på vei til Universitetsklinikken i Innsbruck

Bak rattet satt landslagssjef Alexander Stöckl. Det var gull verst. Østerrikeren kan tysk og fungerte som kjentmann.

– Uten han hadde det ikke gått. Skole-tysken er ikke så bra. Jeg vet ikke om jeg hadde kommet meg på sykehus uten hjelp fra Alex. Alt gikk så mye raskere, sier Lindvik.

Stor skuffelse

Senere samme kveld ble Rælingen-hopperen operert. Som følge av at betennelsen gjorde det vanskelig for Lindvik å åpne munnen, måtte legene først gjøre et inngrep ved å gå inn under kjeven.

– De måtte gå inn fra utsiden fordi jeg ikke klarte å åpne munnen min. Jeg hadde måttet slurpe i meg smoothie og suppe i en uke i strekk, sier Lindvik til NTB.

Inngrepet lettet tilstrekkelig på betennelsen til at Lindviks munn kunne åpnes. Dermed kunne visdomstanna kunne trekkes.

– Det var selvfølgelig ekstremt kjedelig, og jeg var selvsagt ekstremt skuffet over at hoppuka endte som den gjorde, men helsa må gå først, sier Lindvik.

Startet med pallplass

Romerikingen skaffet seg for alvor et navn under hoppuka for ett år siden. Der ble det seier både i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og i det påfølgende rennet i Bergiselbakken i Innsbruck.

Også i Bischofshofen var han på pallen med tredjeplass, hvilket ga annenplass sammenlagt bak polakken Dawid Kubacki.

Denne sesongens hoppuke innledet romerikingen med tredjeplass i åpningsrennet i Oberstdorf. Det sendte 22-åringen rett inn i sjiktet av hoppere som lå an til å kjempe om sammenlagtseieren.

Så satte tannproblemene en stopper for deltakelsen i de to påfølgende rennene.

