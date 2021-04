Arsenal og Ødegaard fulgte opp store protester med keepertabbe og nytt hjemmetap

I det 75. minutt ble Ødegaard og Gabriel Martinelli satt inn for Nicolas Pépé og Eddie Nketiah, og to minutter gjorde Bernd Leno tabben som gjorde at Everton stakk av med tre poeng i kampen om spill i Europa kommende sesong.

Bernd Leno somlet det som nesten var et slags innlegg fra bortimot død vinkel av Richarlison i mål. Dermed ble det notert et selvmål av Leno i protokollene.

Ødegaard skal ikke ha noen skyld for baklengsmålet. Han fikk sine første spilleminutter siden 0-3-tapet for Liverpool 3. april. En vond ankel har holdt ham utenfor i totalt fem Arsenal-kamper.

Svak rekke

Hjemmelaget måtte greie seg uten både Alexandre Lacazette (skade) og Pierre-Emerick Aubameyang (vært malariasyk) i angrepet.

Arsenal har kun vunnet fire av sine ti siste Premier League-kamper. Klubben ligger på en svak 9.-plass med 46 poeng. Everton er på plassen foran med seks poeng mer. De har bare tre poeng opp til fjerdeplasserte Chelsea med like mange kamper spilt (32).

Også gjestene fra Liverpool hadde en nordmann på benken på start. Der ble Joshua King sittende kampen igjennom.

VAR stansen straffe

Arsenal hadde ballen mest i de første 45 minuttene, men det var Everton som skapte de farligste sjansene. Gylfi Sigurdsson hadde blant annet en suser i tverrliggeren. Everton hadde en stor mulighet bare et par minutter ut i 2. omgang, men Rob Holding fikk klarert i siste liten.

Seks minutter inn i omgangen fikk Dani Ceballos seg en liten kakk i leggen, og dermed ble det straffespark til hjemmelaget. Trodde alle. Men VAR ble koblet inn, og da viste det seg at det hadde vært offside på Nicolas Pépé i forkant av forseelsen det egentlig ble dømt for.

Nærmere kom ikke Arsenal. Everton fikk scoringen de trengte med knappe kvarteret igjen av kampen.

Stor protestaksjon mot Arsenal-eieren

En større mengde supportere uttrykte sterk misnøye mot Arsenal-eier Stan Kroenke utenfor klubbens stadion i timene før fredagens ligakamp mot Everton.

Protestaksjonen var varslet på forhånd. Videoer og bilder fra Nord-London viser Arsenal-fans som roper slagord og går med bannere. Budskapet er at de vil ha Kroenke-familien ut av klubben.

Stan Kroenke har vært majoritetseier i Arsenal siden 2007, og for tre år siden kjøpte han til seg fullt eierskap. Amerikaneren har vært omstridt blant fansen, og i lang tid er han blitt beskyldt for å vise liten interesse for klubben.

Sønnen Josh Kroenke, som har en direktørrolle i Arsenal, sa torsdag at familien ikke har noen intensjoner om å selge seg ut.

Sinnet mot Kroenke har tiltatt i styrke i takt med at klubben har seilt akterut i toppen av engelsk fotball. Fredagens protester skjer noen dager etter at Arsenal så seg tvunget til å trekke seg fra det kontroversielle Super League-prosjektet.

Planene om en utbryterliga skapte sterke reaksjoner. Særlig i England var kritikken beinhard, og alle de seks engelske lagene sa de ville melde seg ut under to døgn etter at prosjektet ble offentliggjort.

Kampfakta

Arsenal – Everton 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Bernd Leno (selvmål 76).

Dommer: Jonathan Moss.

Gult kort: Thomas Partey, Arsenal, Allan, Mason Holgate, Fabian Delph, Everton.

Lagene:

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno – Calum Chambers (Willian fra 83.), Rob Holding, Pablo Marí, Granit Xhaka – Thomas Partey, Dani Ceballos – Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Nicolas Pépé (Martin Ødegaard fra 74.) – Eddie Nketiah (Gabriel Martinelli fra 74.).

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Ben Godfrey, Mason Holgate, Lucas Digne – Allan, André Gomes (Fabian Delph fra 65.) – Richarlison (Yerry Mina fra 89.), James Rodríguez (Tom Davies fra 86.), Gylfi Sigurdsson – Dominic Calvert-Lewin.

TABELLEN

Manchester C. 33 24 5 4 69 - 24 77

Manchester U. 32 19 9 4 64 - 35 66

Leicester 32 18 5 9 58 - 37 59

Chelsea 32 15 10 7 50 - 31 55

West Ham 32 16 7 9 53 - 42 55

Tottenham 33 15 8 10 56 - 38 53

Liverpool 32 15 8 9 54 - 38 53

Everton 32 15 7 10 44 - 40 52

Arsenal 33 13 7 13 44 - 37 46

Leeds 32 14 4 14 50 - 50 46

Aston Villa 31 13 5 13 44 - 35 44

Wolverham. 32 11 8 13 32 - 41 41

Crystal Palace 31 10 8 13 33 - 52 38

Southampton 32 10 6 16 40 - 58 36

Newcastle 32 9 8 15 35 - 53 35

Brighton 32 7 13 12 33 - 38 34

Burnley 32 8 9 15 26 - 45 33

Fulham 33 5 12 16 25 - 43 27

West Brom. 32 5 9 18 28 - 62 24

Sheffield U. 32 4 2 26 17 - 56 14

Spilt torsdag: Leicester – West Bromwich 3-0 .

Spilles lørdag: Liverpool – Newcastle, West Ham – Chelsea, Sheffield U. – Brighton.

Spilles søndag: Wolverhampton – Burnley, Leeds – Manchester U., Aston Villa – West Bromwich.